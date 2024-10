John Cena prodává auto, které považuje za největší finanční omyl svého života. Nasypal přes 11 milionů do nesmyslu před 5 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Slavný wrestler a herec musel v jednu chvíli s něčím hodně přebrat, aby se vydal cestou šlechtění tohoto vozu. Že je to krásné Lamborghini Diablo? Kéž by, je to jen jeho replika, která ale Cenu stála víc než kdejaký ceněný originál.

John Cena proslul především jako wrestler, na naší straně Atlantiku ho ale většina lidí zná spíš jako herce. Do automobilové historie se nicméně zapsal v prosinci 2017, kdy jej Ford zažaloval kvůli porušení klauzule, která byla součástí kupní smlouvy na tehdy nové GT a jež Cenovi zakazovala prodej vozu během prvních dvou let od koupě. O rok později pak obě strany dosáhly mimosoudní dohody, kdy herec musel automobilce uhradit nespecifikovanou kompenzaci a omluvit se. Dané peníze si pak modrý ovál neponechal, nýbrž je věnoval na charitu.

K výjimečným sportovním vozům má Cena obecně blízko, ostatně vlastnil či nadále vlastní také předchozí Ford GT z roku 2006, Mustang, Plymouth Superbird, Chevrolet Corvette C7 přestavěný firmou Parker Brothers, Camaro či Dodge Charger. Mimo to ale do své sbírky zařadil i evropské ikony jako třeba Ferrari F430 Spider a 458 Italia či Lamborghini Gallardo. Logo rozzuřeného býka pak zdobilo i jeho další vůz, s tím ale automobilka ze Sant'Agata Bollognese neměla pranic společného. I proto jej Cena považuje za svůj největší finanční omyl, doslova mluví o „nejhorším finančním rozhodnutí svého života“.

Tmavě modré Diablo je totiž replikou, za kterou stojí společnost North American Exotic Replica Cars (NAERC). Ta se stavbou začala v roce 2003, přičemž Cena následně ještě oslovil další firmy a dílny. Postupem času tak docházelo na další a další modifikace, která měla kopii nejen přiblížit k originálu, ale v mnohém jej i překonat. Herec dnes odhaduje, že celkově do vozu nastrkal 500 tisíc dolarů (skoro 11,5 milionu Kč), což je částka, za jakou si mohl pořídit opravdové Lamborghini s puncem Made in Italy a stále vyšší sběratelskou hodnotou.

Možná ale právě to jej odrazovalo, ostatně teprve poslední exempláře modelu Diablo byly vyrobeny pod vlastnictvím Audi, které aspoň do nějaké míry posunulo výš kvalitu. Raná produkce ale plně odpovídala zkazkám o italských vozech, které sice hezky vypadají a mají i nemalý výkon, ovšem život s nimi umí být slušné utrpení.

Replika tak dostala na míru uzpůsobené šasí, do kterého byl instalován pětilitrový dvanáctiválec z BMW 750iL. V době svého vzniku (1988) atmosférický agregát produkoval výkon rovných 300 koní, který následně pod sklolaminátovou karoserií dostala na povel pětistupňová manuální převodovka od Porsche. Dále putoval na zadní kola obutá do pneumatik Pirelli P Zero Asimmetrico o rozměru 335/30 ZR18, zatímco vpředu se otáčí kousky o rozměru 235/35 ZR19

Co se brzd týče, ty pro změnu pochází z Chevroletu Corvette C5, zatímco Camaro z roku 2000 posloužilo jako dárce řízení. Máme zde tak automobilovou variaci na „co dům dal“, nic z toho ale nezasvěcení na první pohled nepoznají. Zvenčí i zevnitř se totiž replika tváří jako originál. Oproti němu je ale nyní nabízena o poznání levněji, momentálně aukce na webu Bring A Trailer končí příhozem ve výši 78 000 USD, tedy asi jen 1,8 milionu Kč. A na jeho přebití mají zájemci už jen necelý den.

Prodej probíhá bez rezervní ceny, takže pokud uvážíme Cenovu investici, na autě nejspíš prodělá kalhoty. Skutečná Diabla se dnes prodávají zhruba pětkrát dráž skoro bez ohledu na svou historii či nájezd. Tato replika od svého dokončení najela jen 69 km, načež se zjevně nejedná o největší finanční omyl nejen v Cenově životě, ale pomalu všech dob. Herec totiž nainvestoval neskutečné peníze do auta, jaké si vysnil, ovšem se kterým se ani pořádně neprojel.

Replika Lamborghini Diablo postavená primárně firmou NAERC vypadá působivě, ovšem během dvaceti let do ní herec John Cena nasypal více peněz, než kdyby si koupil originál. Nyní vůz zamířil do aukce, ve které majitele nejspíš změní za mnohem méně, než kolik stál slavného wrestlera a herce. Foto: Bring A Trailer, tiskové materiály

Petr Prokopec

