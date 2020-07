K mání je 28 let nejeté luxusní BMW. Jeho kupec těsně před dodáním zemřel před 13 minutami | Petr Miler

/ Foto: Klasyka Gatunku

Jako stroj času působí kdysi špičkové BMW, které se za 28 let své existence nedočkalo většího než několikasetkilometrového nájezdu. V muzeu mnichovské značky jistě lepší nemají, z většiny jeho částí by se dalo jíst.

Byl to jeden ze symbolů úspěchu v časech porevolučního Československa a následně i České republiky. Existovala skutečně jen hrstka lidí, kteří si vzhledem k tehdejší ekonomické situaci mohli dovolit nové BMW řady 7, nakonec šlo i o vůz, který převážel prezidenta Havla. Generaci E32 dávno odzvonilo, od té doby se v prodeji objevily další čtyři. Přesto se nyní naskytla vzácná příležitost si právě svého času špičkový model mnichovské značky pořídit ve stavu nového vozu.

Něco takového se nestane náhodou, a tak za tímto strojem stojí pozoruhodný příběh. Vůz si v roce 1992 objednal u německého dealera BMW britský zákazník, který zřejmě tušil, že se jeho čas naplňuje a tímto způsobem chtěl dodání vozu urychlit. Ať už se to stalo, nebo ne, své nové sedmičky si nikdy neužil a zemřel dříve, než mu vůz mohl být dodán. Dealer jej ale pochopitelně dostal a doufajíc, že o něj budou mít zájem pozůstalí, si auto ponechal.

Nikdo z nich ale o čerstvě dodaný stroj zájem nejevil a vzhledem k tomu, že šlo a jde o auto s pravostranným řízením, se jej nepodařilo prodat ani nikomu jinému. A tak se stalo, že u dealera nikdy nejeté „skejslo” na dalších 23 let. Až pak se jej ujal současný majitel, který ho nyní se stále téměř nulovým nájezdem - přesně 482 mil neboli 775 km - zkouší prodat.

Jde o verzi 740i s automatickou převodovkou, jež disponuje výkonem až 210 kW (286 koní). Dnes to asi neohromí, svého času ale šlo o jedno z nejluxusnějších rychlých aut na trhu, nad nímž už se skvěla jen dvanáctiválcová verze. Výbava tomu odpovídá a byť i věci jako zadní vyhřívané sedačky jsou dnes o mnoho běžnější, tehdy to bylo něco. Stav vozu je skutečně mimořádný a fascinuje vším od čistoty techniky až po zachovalost interiéru. Prodejce přiznává, že se na této sedmě najde pár škrábanců, bez jakékoli úhony se ale 28 let existence obejde v případě máločeho - a málokoho.

Podobný návrat v čase ale obvykle nevyjde levně a tento případ není výjimkou. U polského prodejce je auto k dispozici za 125 tisíc polských zlotých, tedy asi 745 tisíc Kč. Málo to skutečně není, ale kde dnes seženete levnější nejeté BMW řady 7?

Ve vskutku ohromujícím stavu je BMW 740i E32 z roku 1992, které se právě objevilo v prodeji. Po smrti jeho někdejšího objednatele na dekády „skejslo” u dealera značky. Foto: Klasyka Gatunku

Zdroj: Klasyka Gatunku

Petr Miler