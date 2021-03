K mání je auto nejslavnějšího filmového mafiána, leckomu jistě dovede nahnat hrůzu před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: LiveAuctioneers

Pokud někdo touží po autě, které mu zajistí respekt okolí, obrovské SUV nemusí být ideální cesta. Vůz používaný nejslavnějším filmovým mafiánem dějin je nyní na prodej.

První filmový Kmotr je kultovním dílem, který třeba Česko-Slovenská Filmová Databáze staví na sedmou příčku mezi nejlepšími filmy vůbec. Ne každý by s tím souhlasil, někteří neobvykle považují za lepší druhé pokračování, spory filmových kritiků a fanoušků pro nás ale dnes nejsou podstatné.

Věnovat se budeme jen prvnímu dílu, ve kterém si kromě Marlona Branda, Ala Pacina či Jamese Caana zahrál také Cadillac Fleetwood 75 z roku 1950. Aukční firma Liveauctioneers totiž informuje, že se jí právě tato osmiválcová dostala do spárů, a po autu slavného skutečného mafiána se nabízí příležitost vlastnit vůz neméně slavného filmového zločince. A může se stát, že nevyjde bůhvíjak draho, neboť prozatím se přihazování nepřeneslo přes laťku 20 tisíc dolarů (cca 437 tisíc Kč).

Do konce dražby nicméně zbývá pět dní, přičemž dle aukčního domu by se vůz nakonec mohl prodat až za pětinásobek, tedy za 100 tisíc dolarů (2,18 mil. Kč). Ani to ovšem není majlant, zvláště když si uvědomíme, že mluvíme o voze, kterého bylo v daném roce 1950 vyrobeno pouze 716 exemplářů. Na druhou stranu se ale tyto vozy ve špičkovém stavu se běžně prodávají okolo 33 tisíc dolarů, tedy asi 720 tisíc Kč. Do takové kondice má však ten filmový daleko.

Zohlednit je ale třeba onu filmovou slávu, která ve výsledku nesouvisí pouze s Kmotrem. Kromě tohoto snímku se totiž tento konkrétní Cadillac objevil také v seriálu Peyton Place či dalším filmu Call Me Madame. Kromě toho jej měla svého času vlastnit i herečka Mae West. Skutečně jde tedy o vůz, se kterým se můžete stát součástí Hollywoodu, aniž byste museli proniknout na plátno. A za to je zkrátka třeba zaplatit, stejně jako za dopravu, neboť vůz se aktuálně nachází v Auroře v americkém Illinois.

My pak jen dodáme, že čtvrtá generace Cadillacu Fleetwood byla představena právě v roce 1950, přičemž vůči předchůdci dostala zásadně přepracovaný design. Z nabídky nicméně již vypadl 5,7litrový osmiválec, načež všechny exempláře dostaly pouze 5,4litrový motor V8. Ten produkoval 162 koní, o které se starala buď třístupňová manuální nebo čtyřstupňová automatická převodovka. Hmotnost pak činila 2 066 kg, což ovlivňovalo jízdní dynamiku - stovku vůz zvládl až za 16,1 sekundy.

Jelikož nicméně šlo o limuzínu, jejímž hlavním úkolem byl komfort pasažérů, jsou místo dynamiky podstatnější rozměry. Na délku totiž Fleetwood měří 6 010 milimetrů, mimo to pak počítá s rozvorem 3 727 mm. Uvnitř lze tedy zejména na zadních sedadlech počítat s dostatkem prostoru, což je bezesporu i důvod, proč vůz nakonec sloužil filmovému Kmotrovi.

Do dražby zamířil Cadillac Fleetwood 75 z roku 1950, který kdysi patřil i hollywoodské herečce Mae West. Ukázal se ale hlavně ve filmu Kmotr. Foto: LiveAuctioneers

Zdroj: LiveAuctioneers

Petr Prokopec