K mání je auto pro těžké časy, nejetý vůz z dob malých a levných, extrémně úsporných dieselů včera | Petr Miler

/ Foto: Lasic Automobile, publikováno se souhlasem

Je vlastně až absurdní, že se nic takového dávno nedělá, i když o snahách minimalizovat emise CO2, které jsou přímým ekvivalentem spotřeby paliva, slýcháme každý den. Šetřit palivo ale pořád můžete s dodnes zánovním malým dieselem z dob, kdy ještě vznikaly.

Jsme ti poslední, kteří podléhají špatným náladám, čistě fakticky je ale extrémně nepravděpodobné, že by se civilizovaný svět v dalších letech vyhnul velkým ekonomickým těžkostem. Po dekády nevídaná inflace, která je dále hnaná jak dřívější uvolněnou monetární i fiskální politikou, tak nemožností vyrábět dostatek toho či onoho, a k tomu nevhodně načasované „zelené snahy” způsobující další a další projevy ekonomické neefektivity stěží přinesou něco jiného. Někteří analytici předpokládají, že jakmile se ve společnosti vyčerpá přebytek peněz vzniklý z ničeho, který bude dále hnát inflaci vpřed, přijde recese.

Můžeme se vymlouvat na covid, můžeme se vymlouvat na válku, faktem ale je, že byť tyto objektivní těžkosti ničemu nepomohly, situaci nepomáhají ani ti, kteří mají v rukou otěže společnosti. Z pohledu obyčejného člověka je těžké nastalou situaci změnit, můžete se na ni ale lépe připravit. A také z automobilového pohledu lze udělat své.

Výdaje za dopravu jsou ostatně podstatnou součástí rozpočtu skoro každé normální domácnosti. Pokud nevyděláváte miliony za rok a nejezdíte něčím docela normálním, je to prostě významná položka - samo auto či auta, servisní náklady, v poslední době extrémně drahé palivo... Leze to do peněz. Pro těžké časy by to chtělo vůz, který není drahý na pořízení, palivo srká po mililitrech a má před sebou slušnou životní perspektivu.

Snadno se řekne, ale hůř udělá, u prodejců nových aut nic takového nenajdete. Auta jsou drahá a do těch aspoň relativně levných žádný extrémně úsporný pohon neseženete. Chce to malý, levný diesel, který je efektivní sám o sobě a pohání malé a lehké auto. Dříve to bylo něco normálního, pamatuji skoro legračně rychlou i úspornou Kiu Picanto CRDi, tahle auta ale zabily zelené snahy. Diesely bylo relativně drahé vyrobit vždy, když je ale musíte zahrnout milionem anti-emisních systémů, které stojí jako polovina malého auta, nabízet se něco takového nevyplatí.

Vozy jako Škoda Fabia TDI, dokonce svého času 1,9 TDI, nebyly ničím zvláštním, dnes už jen nejsou. V bazarech sehnat málo jetý kousek není snadné, neboť kdo bral diesel, obvykle jezdil hodně (a kdo to neplánoval, jezdil stejně hodně, protože zjistil, jak je to levné), dnes pro vás ale máme jedno docela kouzelné auto z těch časů. Není to škodovka, není to Němec, není to ani nic z Koreje, jde o Renault Clio.

Jedná se o faceliftované provedení druhé generace francouzské legendy, která se s diesely dala koupit ještě docela běžně. K dispozici byly nafťáky 1,5 a 1,9, kdy zajímavější byl paradoxně ten menší s turbem. V nabídce byly verze byl ve výkonové škále s až 110 koňmi, dnes před námi stojí ta nejslabší s 65 koňmi. Přesto je zajímavá - jednak 65 koní není málo výkonu na příměstské mini s hmotností 1 035 kg, pak ale plní pořád jen normu Euro 3. To ještě tehdy šlo, v roce 2004 naposledy.

Přesně z toho roku toto Clio pochází. Stovku dává za 14,3 sekundy, jede až 163 km/h, to neurazí. Spotřeba pak nadchne - 3,7 litru nafty mimo město je papírová hodnota, ta reálná ale umí být při troše snahy ještě o 10 procent nižší. Pravda, nafta dnes zrovna není levná, ale ruku na srdce - když budete jezdit za 3,5 litru na sto, snadno si tuhle preferenci zdůvodníte. Euro 3 navíc znamená nejen lepší jízdní projev, ale také naprosté minimum věcí, které se mohou pokazit, z dnešního pohledu jistě.

Tento kousek je ale nakonec zajímavý hlavně tím, že má najeto jen 28 500 km a je skutečně jako nový. Není úplně nový, pár menších šrámů schytal a docela by nás zajímalo, jak někdo docílil toho, že část volantu připomíná tvář Freddyho Kruegera, ale to jsou drobné pihy na kráse. Prodávající říká, že auto je jinak tip top, mělo pravidelný servis... Nemáme důvod nevěřit, vypadá na to.

Cena možná není až tak lidová, 5 950 Eur znamená asi 145 tisíc Kč. Ale je to zánovní auto v nevídané kombinaci stavu a specifikace, které se koupit nové dávno nedá. A kdyby dalo, stojí 400 tisíc nejméně. Ospravedlnit investici do sebe pak umí nejen takto, ale i velmi pravděpodobně minimálními provozními náklady. Berte, nebo nechte být, jako vždy...

Malé auto s velmi úsporným dieselem je dnes mezi novými vozy neexistující věc a mezi zánovními ojetinami rarita k pohledání. Tento Renault Clio ale přesně tyto vlastnosti spojuje. Foto: Lasic Automobile, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.