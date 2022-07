K mání je automobilový sen Čechů, výkonný luxusní kombík s milým překvapením v kufru před 2 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: R.K., publikováno se souhlasem

Pokud existuje nějaké auto, které zaškrtává všechna políčka při snaze ohromit českého zákazníka, musí jít o něco jako je tohle. Vůz rychlý i luxusní, praktický i úsporný. Třebaže to vypadá jako neslučitelné vlastnosti, cesta k jejich koexistenci v jednom voze zjevně existuje.

I když se také automobilové choutky Čechů mění, kombíky jsou u nás pořád horké zboží. Pakliže jde o kombi s levným provozem, jsme ideálu blíže. A pokud k tomu přidá - navzdory onomu levnému provozu - pořádně výkonný motor, platí to ještě spíš. Luxusem a komfortem navíc pak český kupec též rozhodně nepohrdne.

Vypadá to všechno jako neslučitelné vlastnosti, auto spojující všechno tohle dohromady ale dnes máme před sebou. Jde o Mercedes-Benz C63 AMG generace W204, tedy přesněji S204, protože kombíky si říkají právě takto. Velikostně ještě přijatelný stěhovák pojme po sklopení sedadel až 1 500 litrů harampádí. Půl bytu převeze rychlostí až 280 km/h, protože má k dispozici tzv. paket P31, který maximální rychlost zvyšuje o 30 km/h. Díky němu také vypálí z místa na 100 km/h už za 3,9 sekundy, to vše díky ještě atmosféricky plněnému osmiválci 6,2 s výkonem zvýšeným na 358 kW (485 koní, +30 oproti standardu) a točivým momentem 600 Nm.

Dostatek místa pro zavazadla neubral nic na pověstném luxusu od Mercedesu, nechybí tedy bohatá výbava ani dost prostoru minimálně pro rodinu s malými dětmi. Zní to všechno skvěle, ale kde je ten levný provoz? Však kombinovaná spotřeba tohoto auta je už podle technických parametrů 12 litrů benzinu na 100 km. Chce se to podívat do kufru, kde pod podlahou najdete v autech této úrovně něco docela neobvyklého - druhou nádrž. Ano, problém se spotřebou majitel tohoto auta vyřešil instalací pohonu na LPG VSi 2 od firmy Prins.

Díky plynu opadla starost o vysokou spotřebu velkého motoru s početným koňským spřežením, palivo rázem stojí asi polovinu. Z ojetého E63 AMG se tak stal skoro dokonalý aspirant na rodinný vůz sportovně zaměřeného otce. Pořizovací cena není nízká - 39 500 Eur je asi 972 tisíc Kč, s ohledem na rok výroby 2011 a nájezd 199 000 kilometrů to není málo. Je ale třeba dodat, že auto dostávalo mimořádnou péči - mělo pravidelný servis, je na něm vyměněná spousta věcí a ve 167 000 km se motor dočkal spolu s přestavbou na plyn kompletní revize, jak můžete vidět na fotkách, které nám majitel poskytl. Na 3. vlastníka a najeté kilometry je to mimořádně opečovávaný stroj.

Péče o kondici auta je nakonec vidět i na fotkách. Šedá metalíza si udržuje svůj lesk, černý interiér je pozoruhodně zachovalý a v ničem nezaostává za velmi dobrým stavem exteriéru - kožené sedačky nejsou prosezené, sportovní volant s pádly pod volantem jeví jen přiměřené známky opotřebení. Všechna místa k sezení jsou čistá bez většího poškození. Štědrou základní výbavu obohacuje pár příplatků, tohle auto jako nové stálo miliony a další podobnou sumu muselo spolknout jeho udržování v bezvadné kondici. Teď je navíc ještě výjimečnější, než bývalo coby nové. Jistě to není vůz pro každého, ale sen svého druhu to jistě je.

Hezký Mercedes-Benz C63 AMG na plyn stojí za úvahu, taková auta se v prodeji nevídají. Při současných cenách paliv je to recept na provozně udržitelný rodinný stěhovák s rychlostí dělové koule. Foto: R.K., publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

