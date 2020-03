K mání je bývalé auto tajných agentů, má pořád většinu své speciální výbavy 19.3.2020 | Petr Prokopec

V prodeji se objevil stroj, který sloužil lidem chránícím amerického prezidenta. Velká část původní speciální výbavy jí zůstala, stejně jako třeba obří 7,5litrový V8 pod kapotou.

Každý z nás nejspíše někdy v životě zatoužil po tom stát se agentem tajné služby. Stojí za tím do značné míry různé filmy tuto práci glorifikující, třeba série o Jamesi Bondovi. Ten řídí ty nejexkluzivnější sporťáky, má k dispozici bezpočet technologických vychytávek a ženy mu skáčou do postele, i když je předtím profackuje. Mimo to se ale o popularitu špiónského řemesla postaral také Ethan Hunt, Jack Ryan a další filmové veličiny.

Proč se o tom ale zmiňujeme? Zejména proto, že nyní se nabízí unikátní příležitost stát se tak trochu agentem v reálném životě. Jen to povolení zabíjet si budete muset odpustit a místo Astonu Martin usednout do dodávky. Na prodej je totiž rozsáhle modifikovaný Ford E-350, který si vzala do parády firma Wolf Couch. Ta stvořila dodávku s kódovým označením Roadrunner, jejíž výroba vyšla na více než 100 tisíc dolarů (cca 2,4 mil. Kč). Určena byla tajné službě chránící amerického prezidenta Billa Clintona.

Vůz má najeto pouze 20 182 mil (32 473 km), což je dáno tím, že sloužil především k ochraně při přehlídkách, které byl dopravován letecky či po železnici. Se silničním povrchem tak přišel do kontaktu jen zřídka. Nicméně servisován byl mnohem častěji než pravidelně, neboť selhání v tomto případě nepřipadalo v úvahu. Nemělo by nás tedy rozhodně překvapit, že dle prodávajícího vše funguje naprosto skvěle, ať se to již týká motorového prostoru, centrálního zamykání, elektrického stahování oken či klimatizace.

Pohon má na starosti 7,5litrový osmiválec Lima, který navzdory svému obřímu objemu dává k dobru pouze 240 koní. Ty byly původně spojeny s 2,2tunovou hmotností, což nebylo zárukou působivé jízdní dynamiky. Kila však šla vlivem oné konverze ještě nahoru, neboť vůz se dočkal kupříkladu generátoru o elektrickém výkonu 7 kW, záložních baterií či komunikační výbavy. Ta uvnitř Fordu zůstává dodnes, klidně tedy můžete dovnitř někoho zatáhnout na simulovaný výslech.

Mimo sérii dorazily dále boční prahy umožňující krátké svezení dalších agentů nízkými rychlostmi, nechybí však i satelit a řada antén, díky nimž budete nejspíše online i v místech, kde lišky dávají dobrou noc. Prodávající tvrdí, že jde o ideální základ pro přestavbu na obytný vůz, byla by ale škoda takovou výjimečnost neponechat v původním stavu. Historické hodnotě odpovídá i cena 31 tisíc dolarů (asi 792 tisíc Kč), která je docela vysoká na dodávku, která továrnu Fordu v Ohiu opustila již v roce 1994.

Dříve tento modifikovaný Ford sloužil americké tajné službě, nyní může být váš. Jen s obdivem krásných žen bychom v případě jeho pořízení nepočítali

Zdroj: Craigslist

