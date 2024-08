K mání je dodnes krásný VW Passat W8, německý lidový luxus už ale nestojí ani trochu lidové peníze včera | Petr Miler

Tohle auto nikdy neztratilo své kouzlo, nikdy nepozbylo nic ze své výjimečnosti a v takto krásném stavu pořád laská smysly. Pokud byste z něj ale chtěli udělat náplň vlastní garáže, budete muset sáhnout do portmonky hodně hluboko.

Evropská střední třída nezná tuctovějšího auta, než je VW Passat. Za dekády se jej prodaly miliony a i když v posledních letech neprožívá své nejšťastnější období, pořád se drží mezi velmi dobře prodávanými auty - za prvních 7 měsíců letošního roku si „pašík” našel v Evropě přes 44 tisíc kupců, víc než třeba všechna Mitsubishi dohromady.

Je to zkrátka modla svého druhu, odpověď na všechny otázky položené „běžnými zákazníky”, ve své typické specifikaci ale jen stěží zaujme kohokoli, kdo od auta očekává opravdu hodně. Dnes opravdu nároční nemají kam sáhnout, vrcholným dieselem je obligátní 2,0 TDI, vrcholným benzinem neméně obligátní 2,0 TSI. Jistě nejde o nic, nad čím byste museli ohrnovat nos, „hotoví” ale z čtyřválcového turba pod kapotou auta střední třídy prostě nebudete.

Ne vždy ovšem panovaly u Volkswagenu takové poměry. Možná ještě máte v živé paměti u nás docela nechvalně známé verze 3,6 V6 generace B7 a R36 generace B6, obě se ale svým majestátem krčí v koutě vedle imperiálního děcka Ferdinanda Piëcha, Passatu B5 v provedení W8. Jen tehdy se pod jeho kapotu dostal osmiválcový motor unikátní konstrukce ve tvaru písmene W, který mohl vůz s tehdy ještě podélně uloženou pohonnou jednotkou snadno pojmout.

Měl zdvihový objem skoro rovné čtyři litry a i když jeho 275 koní a 370 Nm nejsou parametry, které by zářily byť jen vedle současných přeplňovaných dvoulitrů, noblesa tohoto pohonu je nenahraditelná. Spojen navíc mohl být s manuálním řazením, kdy vám dovolil tento pro Passat skoro nehorázný motor poznat tak dobře, jako byste jej třímali v otěžích. Dynamika nakonec také není k zahození, stovka za 6,7 s (i díky standardnímu pohonu 4x4) a maximální rychlost 250 km/h těžko urazí.

Tento model ale v nabídce Passatu neměl poslání sporťáku nýbrž vrcholného luxusu. Byl to malý Phaeton v době, kdy se žádný Phaeton nevyráběl a i poté si přebytkem kůže, dřeva i komfortní výbavy udržovat v portfoliu VW výjimečné postavení. Jenže od konce jeho časů uběhlo už přes 20 let a nic podobného už Němci nikdy nenabídli. Pokud tedy chcete Passat W8 ještě dnes, musíte se dívat po ojetých kouscích. A to obvykle znamená přehrabovat se ve „vracích”, pár výjimek se ale občas ještě najde.

Jednu z nich si můžete prohlédnout níže, je to jeden z nejzachovalejších Passatů W8, které jsme v poslední době viděli. V modrém barevném provedení se světlým interiérem z něj pořád čiší luxus a noblesa, jak od Passatu W8 očekáváte. Má najeto 117 tisíc km, což není málo, jde ale zjevně o velmi opečovávaný exemplář, který si vzala do parády nizozemská firma stojící za projektem Fabrieksnieuw, která vyhledává zachovalá starší auta a pak je dává do pucu s pomocí neuvěřitelně pečlivého detailingu i použitím některých nových dílů Nejsem zrovna příznivce Passatů, ale i tak mám při pohledu na tento kousek nutkání smeknout klobouk. Už proto, čím vším v této specifikaci Passat byl, čím už dávno není a čím už asi ani nikdy nebude.

Problém je v tom, že jak je tento kousek výjimečný, tak je také drahý. Auta od Fabrieksnieuw stojí obecně hodně a tohle není výjimkou - přijde na krutých 32 950 Eur, tedy asi 825 tisíc Kč. Na 21 let starý Passat je to vážně hodně, ale podívejte se, co dostanete - rychlé a komfortní auto s osmiválcovým motorem a pohonem všech kol. Škoda, že nemá manuální převodovku, ale to už bychom si vymýšleli. Je to i tak symbol jedné éry, jízdenka na fascinující výlet do minulosti, je to prostě něco. Zkuste nám podobnou věc ukázat v současné nabídce kohokoli...

Tento Passat W8 představuje na trhu ojetin vážně výjimečnou nabídku, je navzdory nemalému nájezdu jako nový. Za svou cenu si ale na kupce jistě chvíli počká. Foto: Fabrieksnieuw, publikováno se souhlasem

