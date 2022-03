K mání je dodnes nejetá komunistická legenda Dacie, je to lístek na vlak rovnou do Ceausescových časů včera | Petr Miler

/ Foto: Peter Constantin, publikováno se souhlasem

Různé relikty automobilových časů někdejšího socialistického bloku v prodeji vídáme, zrovna tohle auto se ale ve stavu úplně nového nevídá, rozhodně ne z dob blízkých předrevolučním letům. Dnes ale máme přesně takovou věc před sebou.

Dacia 1300 měla původně být úplně prvním sériovým modelem rumunské automobilky. Na konci 60. let minulého století ale značka ještě neměla připravenou výrobní linku, a tak přednost dostal model 1100. Tedy klon Renaultu 8, jehož produkce začala už v roce 1968.

Necelý rok po zahájení jeho výroby ale dorazil už model 1300, který využíval základů novějšího Renaultu 12. Stal se bezpečné nejznámějším modelem rumunské automobilky, na což stačil už fakt, že se v různých provedeních vyráběl až do roku 2004. Bylo to ve východních částech Evropy docela oblíbené auto a v případě dostupných verzí bylo z čeho vybírat. Nabízena byla vedle klasického sedanu i řada dalších variací - kombík, liftback, dvoudveřové kupé či dvoudveřový nebo čtyřdveřový pick-up.

Za skoro 40 let výroby vzniklo takřka 2 miliony exemplářů tohoto modelu, naprostou většinu z nich ale už dávno pohřbila koroze. A ty vyráběné na přelomu milénia už jsou zajímavé leda jako karikatura sebe sama. Dnes vám ale ukážeme kousek z dob, kdy se Rumunsko teprve probíralo z dekád Ceausescovy diktatury a přesto je dodnes prakticky nové. Vlastně už to není Dacia 1300 nebo 1310, protože tohle jméno odkazovalo na objem motoru 1,3 litru, který vůz na fotkách nemá. Vzhledem je ale jinak pořád věrný tomu, co od nás známe hlavně z dob komunistické Mototechny.

Je to kombík s obchodním označením 1410 TLX a pod jeho kapotou pracuje 1,4litrový motor o výkonu 63 koní. Může vás zaujmout svým bílým lakem v kombinaci s červeným čalouněním interiéru, skutečně zajímavá je na něm ale jediná věc - stav. Od své první registrace v dubnu roku 1991 (samotné auto bylo vyrobeno v roce 1990) ujelo pouhých 2 166 km a je nyní nabízeno v kompletně originálním stavu bez jediné renovace. Majitel říká, že je to možná poslední takové auto mimo muzeum automobilky. A nemusí přehánět.

Podívejte se na cokoli, co se na autě běžně časem či používáním opotřebovává, není tu jediný problém. Vůz prý přes 30 let strávil v soukromé kolekci (jak vidno, sbírat se dá cokoli...), kde mu byla dopřávána náležitá péče alespoň z hlediska zachování originality. Autu vážně nemáme co vytknout, navíc to není jen relikvie - je kompletně pojízdné, má německou veteránskou testaci a tamní technickou platnou až skoro do konce příštího roku.

Je to skutečně vlak rovnou do čas, kdy Ceausescu ještě budoval svůj zlotřilý režim, nakonec to ale o mnoho dále nedotáhl - výroba tohoto vozu jej dokonce přežila. Jde sice jeden z 1 959 730 exemplářů kdy vyrobených Dacií 1300, pokud bychom ale mezi nimi měli hledat ten nejvýjimečnější dochovaný, je to dost možná právě tento. Nyní může být váš, cena 8 900 euro, tedy asi 225 tisíc Kč, ovšem odpovídá jeho vzácnosti.

Takto pěknou Dacii 1300 (přesněji typ 1410 TLX) z dob ještě před posledními modernizacemi jsme v prodeji neviděli už dávno. Teď je na prodej v muzejním stavu. Foto: Peter Constantin, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.