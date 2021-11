K mání je dodnes nová legenda 80. let, tento Peugeot 205 nikdy ani nepřihlásili do provozu před 6 hodinami | Petr Miler

Skutečně není jako nový, ale nový, ani dekády po jeho zrodu na něm nenajdete žádné podstatné známky použití. Pokud máte rádi Peugeoty, ale současná produkce značky vás neoslovuje, tohle je stroj času zpátky do přelomu 80. a 90. let.

Čas od času se objeví v prodeji dvacet, třicet let staré auto, které ovšem vypadá jako nové, protože s ním nikdo pořádně nejezdil. Obvykle je to případ špičkových silničních raket nebo luxusních vozů, někdy ale jde i o naprosto obyčejná auta. Přesto působí, jako by právě vyjela ze stroje času, vypadají přesně jako před dekádami po opuštění fabriky. Z historie můžeme vzpomenout jeden pěkný příklad spojený s Českou republikou resp. Československem - Škodu 105 S, která ujela ani ne 800 km -, dnes tu máme světově poněkud proslulejší vůz.

Jde o Peugeot 205, kterého se za 15 let produkce vyrobilo hodně přes 5 milionů kusů. Dne jej ale na sinicích vídáme už velmi zřídka, je to zkrátka další příklad automobilu, který byl určen masám a málokdo měl důvod jej „sušit” v garáži, nešlo-li o verze GTi nebo speciály rallyové skupiny B. Přesto se ale takoví našli - vůz, který vidíte na fotkách, má za sebou pouhých 65 najetých kilometrů. Šedesát pět. A je na prodej.

Informuje o něm ve své tiskové zprávě francouzská aukční firma s příznačným jménem Benzin a mapuje i jeho historii. Vůz byl vyroben v roce 1990 a z Francie zamířil přímo k oficiálnímu dealerovi Peugeotu v Emilia Romagna v Itálii. Ten jej ale nikdy neprodal a ani nezaregistroval do provozu. Auto u něj zůstalo stát až do letošního roku, kdy jej koupil francouzský sběratel a nyní jej posílá dál.

Je to velmi primitivní provedení Style s motorem 1,1 o 50 koních a z výbavy v něm nenajdeme prakticky nic. Je to skutečně „oholené” auto i bez pořádného čalounění na spoustě míst interiéru, ale o to tu snad ani nejde. Vůz byl na každý pád vysvobozen ze svého italského zakletí, dán do pucu a s novými náplněmi, bateriemi a dalšími nezbytnostmi je schopen ohromit svého prvního majitele z řad skutečných uživatelů.

Zda k tomu někdy dojde, je otázkou, teoretická šance tu ale je. Jak jsme již zmínili, prodej probíhá formou aukce, která končí v neděli a příhozy se dosud vyšplhaly na 8 500 euro, tedy asi 216 tisíc. To už nemá daleko ke skutečně novému malému autu, i tohle ale nakonec jako nové auto můžete používat - nikdo jiný takové nebude mít. Je to legenda svého druhu a jeden z slavných modelů značky, co by za to většina novějších Peugeotů dala...

