K mání je dodnes nový Citroën Xantia po jediném majiteli, posel z minulosti vás vrátí do zlatých časů francouzských aut

/ Foto: Autohuis24, publikováno se souhlasem

Co dnes znamenají francouzská auta? Říci, že nic, by bylo přehnané, na přelomu 90. let a nového milénia se ale hned několik z nich pralo o místa na výsluní evropských prodejů, o čemž si dnes mohou nechat jen zdát. Vysoko tehdy byly i Citroëny s modely jako Xantia v čele.

Musím říci, že pro Citroëny z druhé poloviny 90. let a prvních roků nového milénia jsem měl vždy slabost. Jejich nevtíravý, velmi nadčasový, a přesto originální design ve spojení s neobvyklou technikou a některými specifickými řešeními mi dokázal učarovat. A jízda s nimi nebyla zklamáním, pamatuji chvíle strávené za volanty Saxa VTS a Xsary VTS - nebyla to zdaleka dokonalá auta, dokázala ale spojit solidní dynamiku s vyzpytatelnou rozevlátostí, což vás umělo pobavit.

Nešlo ale jen o vzhled a řidičskou atraktivitu sportovních derivátů, i docela obyčejné modely měly čím zaujmout. Francouzi tehdy ještě stále bazírovali na svém pozoruhodném hydropneumatickém odpružení (tedy u modelů, kde to jen trochu šlo, zrovna Saxo a Xsara mezi ně nepatřily), které jejich autům dopřávaly nebývalé komfortní jízdní projev v kombinaci s podobně neobvyklou jistotou. Nakonec, kolik znáte aut, která dokážou jet 200 km/h po dálnici jen se třemi koly nebo v losím testu vypráskají i o dekády novější konkurenty? Tohle dokázala pro změnu větší Xantia.

Její vyložený ekvivalent v dnešní nabídce Citroënu vůbec nenajdeme. Stejně tak v ní nenajdeme žádný sportovní derivát. A marně se budeme shánět i po prodejních číslech, kterých tehdy značka dosahovala. Výše zmíněné zjevně nebylo sympatické jen mně, a tak Citroën po přelomu století jen v Evropě oslovoval pravidelně mezi 900 tisíci a 1 milionem zákazníků ročně. Něco takového je dnes nemyslitelné, automobilka bude letos ráda za třetinové číslo.

Kam zmizelo kouzlo Citroënu, nevím. A debat o tom pro dnešek zanecháme. Můžeme vám ovšem nabídnout lístek na vlak do minulosti, konkrétně do roku 1997, kdy byla na vrcholu slávy právě zmíněná Xantia. A byla to velká sláva. Francouzi letos v Evropě s odřenýma ušima prodají 4 500 kusů modelu C5 X, který se Xantii aspoň nějak blíží svou třídou, samotnou Xantii za dobu její výroby ale prodali v 1 216 734 exemplářích, přičemž metu 1 milionu prodejů překonali za 6 let. Během prvního roku prodejů pak našli tomuto vozu domov u 250 000 kupců, jen Němců oslovili za dobu existence auta přes 75 tisíc. Jsou to z dnešního pohledu naprosto surreální čísla.

Pokud chcete poznat, co činilo tento model tak úspěšným, u jednoho prodejce výjimečných ojetin z nizozemského Assenu nyní máte jedinečnou a možná poslední možnost to zjistit na vlastní kůži. Nabízí totiž jeden z jednoduše elegantních Citroënů zlatých časů francouzských aut, který dodnes prakticky nejezdil. Jeho první majitel jej koupil na podzim roku 1997, do roku 1998 ho aspoň trochu používal, když s ním absolvoval něco přes 2 500 km. A od té doby víc než co jiného vůz zahříval garáž. Výsledkem je dodnes prakticky nové auto s pouhými 8 944 km na tachometru.

Cokoli k němu říkat je skoro škoda slov, neboť přiložené fotky vám ukážou skutečně po všech stránkách nový stroj v relativně skromné specifikaci s motorem 1,8i a výbavou, ve které víc než co jiného nechybí to nejnezbytnější. Podívejte se ale kamkoli a neuvidíte známky používání - karoserie je perfektní, interiér perfektní, ze spodku by se dalo svačit a z motoru též. Auto je navíc plně technicky funkční, problémy nejsou ani s proslulými „koulemi” hydropneumatického podvozku - vše včetně nastavování světlé výšky je vám stále k dispozici.

Je to vskutku lákavá nabídka, alespoň pro člověka, který tohle pamatuje jako něco zajímavého. Už ten jednoduchý interiér s velurovým čalouněním, schovaným autorádiem, pinpadem pro zabezpečení... Jsou to devadesátky jako vyšité, se vším dobrým i zlým. Pokud byste měli zájem, auto může být vaše za 11 925 Eur, tedy rovných 300 tisíc Kč. Hodně na 27 let starou (vážně tolik) Xantii, ale na tento kousek? Věřím, že si nějaký fanda nechá říct. A proč by nemohl být z Česka...

Xantia je symbolem poslední éry Citroënu, ve které byl ještě na vrcholu. Po jejím odeznění chvíli žil z dobré pověsti, později se začal pozvolna vytrácet z mapy. Pokud se chcete vrátit do těchto dob, máte dnes jedinečnou příležitost - takhle vypadá a stojí v Assenu. Foto: Autohuis24, publikováno se souhlasem

Autohuis24@Marktplaats, Citroën

