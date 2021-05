K mání je nejetá Škoda 120 po prvním majiteli, vypadá, jako by ji vyrobili včera před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Attila Kiss, publikováno se souhlasem

Narazit na pěknou stodvacítku nebo stopětku v prodeji není zase taková rarita, tohle auto ale není v pěkném, je v naprosto dokonalém stavu, jako by včera sjelo z výrobní linky. Také za 33 let nenajelo ani 10 tisíc km.

Škoda 120 a odvozené modely se staly jedním ze symbolů neschopnosti komunistického zřízení držet krok se zbytkem světa a jako takové si neudělaly bůhvíjakou pověst. Ačkoli z aut tzv. východního bloku šlo o jedny z lepších vozů, je třeba si přiznat, že postupem času šlo o stále více zastaralé stroje, které měly být původně nahrazeny moderněji koncipovaným modelem. AZNP ale nebylo s to vdechnout mu život za únosných nákladů a až do příchodu Škody Favorit drželo v nabídce vůz koncepčně vycházející předchůdce zrozeného v 60. letech minulého století. Mělo to i své výhody, nevýhody ale jasně převažovaly.

Už pár let po revoluci by si tak o „stodvacítku” a spol. spousta lidí neopřela ani kolo, jenže časy se mění. Uplynulo dalších několik dekád, zachovalé vozy typu 742 se navzdory velkému množství vyrobených kusů vidí docela zřídka a i ze zcela obyčejných verzí (o těch výjimečných ani nemluvě) se staly stále více ceněné veterány. I ne až tak zachovalé exempláře se tak dnes prodávají za vysoké statisíce.

Taková suma je potřeba i na auto, které vám ukážeme dnes, oproti jiným je ale přece jen výjimečné - je v naprosto dokonalém, originálním stavu. Sám typ mimořádný není, jde o nejtypičtější model 120 L v prakticky základní výbavě. Není tu vážně nic extra - v roce 1988 by tento vůz pořízen třeba i bez pravého vnějšího zpětného zrcátka či opěrek hlavy předních sedadel, za které si tehdy bylo možné připlatit. Je to zkrátka standardní L s motorem o objemu 1 174 cm3, který na zadní kola posílal výkon až 36,7 kW (49,9 koně - když už jedeme na desetiny) při 5 000 ot./min a točivý moment nejvýše 82 Nm v 3 000 ot./min. Stačilo to na zrychlení na stovku za 20 sekund a maximální rychlost 140 km/h.

Ničím z toho tato Škoda 120 neohromí, jak už jsme ale zmínili, pozoruhodná je svým stavem. Je to prakticky nejeté auto, po celých 33 let skoro stálo jen ve vyhřívané garáži původního majitele, který s ním najel pouhých 9 954 km. Přesto o něj velmi dobře pečoval. Aby zabránil korozi, ošetřil vůz hned po koupi přípravky typu Dinitrol na karoserii i podvozku a používal jej jen minimálně ve špatném počasí. Auto tak dodnes nenese žádné podstatné známky koroze, vlastně nenese ani skoro žádné známky opotřebení. Podívejte se do kufru, motoru, interiéru, vše je jako nové a přesto původní, tedy 33 let staré.

Tohle auto je muzejní kousek, majitel navíc říká, že na něm není nic měněno ani opravováno. I to má svou cenu, nalézt dnes takto dobře vyhlížející „stodvacítku” bez jakýchkoli podstatných oprav je vskutku neobvyklé. Kolik něco takového stojí? Maďarský nabízející cenu veřejně neuvádí, podle svých slov je ale ochoten poslat vůz dál za ekvivalent asi 200 000 Kč. Jistě, za to lze koupit i lepší auta, ale má-li tím vozem být Škoda 120 v dobrém originálním stavu, lepší nabídku budete zřejmě hledat obtížně. Tedy, pokud vůbec nějakou najdete.

Toto auto je „voňavka”, dokonale zachovalý, 33 pořádně nejetý kus. Na prodej není levně, cenu lze ale s ohledem na situaci na trhu označit za ještě celkem rozumnou. Foto: Attila Kiss, publikováno se souhlasem

Zdroj: Hasznaltauto.hu

Petr Miler