K mání je dodnes skoro nové BMW M3 E30 ve vzácné verzi. Na auto jako ze stroje času stačí 10 milionů jen o fous

/ Foto: Auto Leitner, publikováno se souhlasem

Jako nové se tohle auto u dealerů BMW nedá koupit už dekády, obdiv k němu ale od té doby jen roste. Když ho teď budete chtít skoro nové, můžete ho mít, cena je ale naprosto bláznivá.

Koupit si dnes v dealerství BMW úplně novou M3 E30 zní jako sci-fi. Pro většinu obyvatel bývalého východního bloku to tak bylo, i když se tento model ještě vyráběl, dnes jsme si ale tak trochu všichni rovni. Krásou sci-fi žánru ovšem je, že v něm je také zrnko skutečnosti, které nakonec původně fantaskní myšlenky může změnit v realitu. Ostatně i takové geostacionární satelity se nejprve objevily v románu Arthura C. Clarka...

Skutečně úplně nové M3 E30 dnes už patří jen do románů, skoro nové nové kusy na prodej se ale čas od času najdou. Je jich pramálo a ten, který máme dnes před sebou, bude jistě jedním z posledních svého druhu. Je to totiž vzácná verze Sport Evolution, homologační varianta M3 E30 pro DTM s větším motorem a nižší hmotností. Vznikla v pouhých šesti stovkách kusů a nabízela se jen v Evropě.

M3 E30 Sport Evo měla tenčí skla, otvory pro vstup chladicího vzduchu místo předních mlhovek a odlehčené víko kufru a nárazníky jako Evo II, ale dostala trochu odlišný přední spoiler, nastavitelné zadní křídlo, širší přední blatníky a upravené žebrování vstupů vzduchu na přídi. Také je o 10 mm blíž asfaltu než normální M3 a má šedá litá kola. To všechno má i auto na fotkách níže, včetně 2,5litrového čtyřválce pod kapotou, který dává 238 koní a 240 Nm. Na motor takového ražení jsou to dodnes pěkné parametry.

V rámci odlehčení putovala do koše velká část komfortních prvků, třeba takové - elektrické stahování oken, rádio, klimatizace, čtecí lampičky, střešní okno apod. Některé prvky si ale bylo možno přiobjednat a první majitel tohoto kousku v červené barvě Brilliant to udělal. Je tu rádio, elektrické střešní okno, nastavování sklonu světlometů a elektrická boční okna. S vozem přesto skoro nejezdil.

Možná si řeknete, že to je škoda, že takhle schopné auto by naopak mělo každý druhý víkend brousit okruhy - a budete mít do značné míry pravdu. Jenže jsou lidé, kteří si auta pořizují přinejmenším také jako investici či jako sběratelský artikl. A první majitel tohoto kusu byl pravděpodobně jedním z nich. Vůz ze soukromé sbírky má totiž za 33 let najeto pouhých 21 795 km.

Jeho prodej zajišťuje nám už dobře známá nizozemská firma Auto Leitner, jejíž šéf říká, že jde o nejvzácnější barevné provedení M3 E30 Sport Evo, navíc jeden z posledních vyrobených kusů, který celý svůj život strávil v Německu. A je prý kompletně ve stavu připraveném pro další provoz, ostatně v tomto ohledu je 21 tisíc najetých km lepších než třeba 210.

Známe i cenu, která je vpravdě krutá - 375 tisíc Eur znamená 9,5 milionu v českých korunách. Tak drahou M3 E30 jsme snad ještě neviděli. Auto je stále k dispozici, takže tahle vstupenka do stroje času může být klidně vaše. Zda ovšem stojí za to, abyste se ze svých 10 milionů korun zbavili skoro všech peněz a zbylo vám jen 500 tisíc na benzin, je docela jiná otázka...

