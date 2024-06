K mání je dodnes úplně nová legenda kompaktních hot hatchů. Nikdy nepřihlášený Peugeot 205 GTI vlastně ani není drahý před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Shinoda Co., publikováno se souhlasem

Vidíte, na tomto autě nějaké známky opotřebení? Nevidíte, protože jej nikdy nikdo pořádně nepoužil. S pouhými 80 km na tachometru je k mání za přijatelnou cenu, ovšem stojí hodně, hodně daleko.

Když se řekne kompaktní hot hatch, nejednomu automobilovému nadšenci zamilovanému do starých časů vytane na myslí jediný vůz - Peugeot 205 GTI. Jsme dost staří na to, abychom pamatovali časy, kdy tohle auto šlo koupit jako ojetinu za pár desítek tisíc, dnes je situace úplně jiná. 205 GTI je legendou svého druhu a ceny hezkých kousků atakují až 1 milion korun, i když nejde o vůz v muzejním stavu. Kousek, který máme dnes před sebou, v muzejním stavu je. A milion zdaleka nestojí.

Jde o auto v původní specifikaci, tedy ještě ve verzi s motorem 1,6, který generoval 105 koní výkonu. Na dnešní hot hatche výsměch, ale tady se bavíme o autě s hmotností 850 kg, takže o pomalé auto nikdy nešlo - stovka za 9 sekund a maximálka okolo 200 km/h nutně neurazí ani dnes. Kouzlo GTI ale bylo vždy někde jinde, tohle auto těší hlavně svou mrštností, ovladatelností a přitom každodenní použitelností.

Koupit dnes 205 GTI pořád není problém, i zachovalých kousků se najde dost, ceny se ale skutečně pohybují nad hranicí 500 tisíc Kč, i když jde o vozy s nájezdem okolo 100 tisíc km. Tento stroj je jiný - na tachometru má pouhých 80 km, nikdy pořádně nejel. Dokonce nikdy ani nebyl přihlášen a vypadá dvěma slovy jako nový. Je patrné, že si do něj někdo na místě párkrát sedl, ale to je tak všechno, auto prostě už přes 36 let čeká na svou první pořádnou jízdu.

Jak se něco takového vůbec mohlo stát? No, náhoda to nebyla. Auto si koupil japonský sběratel, který si ho nechal dovézt do své domoviny a tam jej celou tu dobu „sušil” ve své kolekci. A pikantní je, že si takto nechal dodat hned dvě - bílé a černé, obě jsou nyní na prodej ve stejném stavu za stejnou cenu.

Je to krásný kus automobilové historie, který může být váš, a to za docela přijatelnou cenu - specialista zaměřený na prodej podobných automobilových legend auto nabízí za 30 000 Eur, tedy asi 740 tisíc Kč. Jasně, není to málo, na prakticky nový Peugeot 205 GTI to ale tolik zase tak moc, i víc použité kousky s méně jasnou historií vídáme v nabídce klidně 1,5krát dráž. Potíž? Auto, tedy obě auta stojí pořád v Japonsku, což nákup logicky zkomplikuje a prodraží. Ale když tu pak s vozem vyjedete... Jako vždy je na každém, co je ochoten takové výjimečné koupi obětovat.

Tohle je dodnes skutečně úplně nový, nikdy nepřihlášený Peugeot GTI. A na prodej je i jeho bratr v černém laku. Auta na svou výjimečnost nejsou drahá, stojí ale v Japonsku. Foto: Shinoda Co., publikováno se souhlasem

Zdroje: Peugeot 205 GTI year 1988@Mobile.de, Shinoda Co., Ltd.

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.