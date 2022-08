K mání je jedna z posledních Škod nedotčených VW. Jezdila minimálně, na svůj stav stojí pakatel před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hildebrandt, publikováno se souhlasem

Pokud jste se nikdy nesmířili s převzetí Škody ze strany Volkswagenu, tady máte možnost koupit si Favorit, který vznikl jen chvíli předtím, než českou značku definitivně ovládli Němci. Není to muzejní kus, najel toho ale velmi málo a je až nemístně levný.

Pravidelně píšeme o starých na prodej autech, která jsou neobvykle zachovalá. Nečiníme tak proto, že bychom chtěli naskákat do dodnes zánovních vozů, které byly morálně zastaralé už před pár dekádami, a používat je k jejich původnímu účelu. Z tohoto pohledu to nejsou žádná terna, nezřídka i vzhledem k jejich ceně. Jsou to spíše pozoruhodná mementa doby, reálné stroje času, možnost vrátit se automobilově o pár dekád zpět. Proč to dělat? Proto, pro zábavu, pro ten pocit - přijde nám zkrátka zajímavé mít někde „bokem” odložený starý, ale přitom nový stroj, občas se v něm projet a okusit pocity, které mohl majitel takového nového auta zažít naposledy před několika dekádami.

Dnes nezamíříme do zase tak dávné historie, auto na fotkách níže je z roku 1991. Jde o červenou Škodu Favorit 135L, kterých u nás svého času jezdila spousta. A byť je na svá léta ve velmi dobrém stavu s nájezdem jen 60 352 km, kvůli tomu vám ji primárně neukazujeme. Je to zachovalé auto, to ano, nepříliš jeté, to ano, je na něm ale vidět předchozí využití i žádná velká péče. Kdyby někdo vůz podobného ražení opatroval jako oko v hlavě, nebude ho nabízet špinavý, okopaný, s vypelichanými dobovými potahy sedadel. Kouzlo tohoto auta je jinde.

Pokud si vzpomenete, Volkswagen vstoupil do Škody v roce 1991 a první modernizace Favoritu přišla nedlouho poté. Definitivní převzetí české značky se odehrálo 16. dubna toho roku, tento vůz byl v Německu poprvé registrován v květnu vyroben byl v předchozím měsíci. Je jasné, že to je jeden z posledních vozů vzniklých ještě před příchodem zásadních impulsů ze strany VW, ještě s původní maskou chladiče obdelníkovým otvorem.

Co z toho? Nechápejte nás špatně, jsme daleci toho považovat převzetí Škody Volkswagenem za chybu. Někteří to ale tak vnímají. A i kdybyste nepatřili mezi ně, je to pořád příležitost koupit si něco zvláštního, co bylo jakýmsi předělem v historii české automobilky.

A příležitost je to zajímavá i proto, že vůz po většinu svého života patřil jedinému majiteli, který s ním zjevně jezdil velmi zřídka, ani ne 2 tisíce kilometrů za rok. Na vozu je to vidět - ačkoli tyto Favority ještě celkem rychle podléhaly zkáze, tento je převážně fit a i pod oněmi odpornými potahy sedadel se skrývají netknuté originální sedačky. Favority z té doby také rády rezly, a tak i na tomto kousku na nějakou korozi narazíte, odstranit ji ale bude snadné.

Zkrátka - tak zachovalé úplně původní „fávo”, na které se ještě stály fronty před Mototechnou, se moc nevídá. Toto je navíc pozoruhodně levná nabídka, neboť majitel za auto chce pouhých 969 Eur, tedy asi 24 tisíc Kč. Stojíte-li tedy o škodovku, která má ve výbavě jen to základní, a to ne na dnešní poměry, ale na tehdejší, je to výjimečná příležitost. 135 L znamená tehdejší základní verzi, ve které není ani otáčkoměr, dobové ručičkové hodinky značky Prim ale mají své nepopiratelné kouzlo, nemyslíte?

Zcela původní Favorit postavený těsně před převzetím Škody ze strany VW se takto málo jetý nevidí. Není dokonalý, ale také stojí na poměry podobných reliktů naprostý pakatel. Foto: Hildebrandt, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler

