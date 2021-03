Nejeté vrcholné Audi s 6,0 W12 jde teď koupit za cenu oholeného Superbu 1,4 iV před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Classic Master, publikováno se souhlasem

Že se za cenu určitého nového auta dá koupit ojetý vůz vyšší úrovně, je jasné, ale tady jde o trochu jiné dilema. Vedle sebe máme dvě prakticky nejetá auta, akorát to jedno 16 let vice nejezdilo než naopak.

Na trhu ojetých aut se čas od času objeví hodně svérázná nabídka a tato je jednou z takových. Točí se kolem Audi A8 generace D3, luxusního kočáru, který si první majitelé obvykle kupovali na to, aby s ním v maximálním pohodlí a bezpečí zdolávali dlouhé vzdálenosti. A pokud šlo o verzi s motorem 6,0 W12, pak i v maximálním kalupu. Tohle auto si ale v roce 2005 někdo koupil k tomu, aby s ním nejezdil prakticky nikam.

Proč to udělal, netušíme, pokud ale chtěl vůz na jeho statické obdivování v garáži, vybral dobře. Noblesní limuzína v tmavě zelené s béžovým interiérem je krasavec svého druhu a nakonec i šestilitrový dvanáctiválec ji sluší. Výbava je pochopitelné bohatá, ale není maximální možná - soustřeďuje se paradoxně spíše na řidiče a spolujezdce, kteří mají k dispozici téměř vše, posádka vzadu se musí spokojit s více či méně obvyklými přednostmi prodloužené verze - má dost místa, vyhřívaná a ventilovaná polohovaná sedadla, dál ale už skoro nic, na vymoženosti jako televize v opěrkách hlavy musí zapomenout.

Přesto je to superluxusní auto pro čtyři, které mohlo udělat někomu spoustu radosti, ať už by se v něm pohyboval na jakémkoli ze sedadel. Bohužel ale dělalo všechno, jen ne to - v rukou prvního majitele auto ujelo absurdních 8 308 km za 16 let. Něco přes 500 km za rok? Skutečně nesmyslné využití pro vrcholnou A8, která mohla snadno stát přes 5 milionů Kč.

Ono bohužel ale platí pro prvního majitele či pro auto samo, dnes si vůz díky tomu může koupit kdokoli velmi výhodně. Pravda, požadovaných 46 950 Eur, tedy asi 1 015 000 Kč, není absolutně málo peněz, ale bavíme se o nové, luxusní A8 s 451koňovým dvanáctiválcem, která bude výjimečným vozem vždy, klidně i 30 let po svém zrodu. Shodou okolností úplně stejné peníze stojí nepřesvědčivě fungující Škoda Superb iV s motorem 1,4 podporovaným elektromotorem, navíc v prakticky nulové výbavě Ambition.

Jistě, koupit si ojetou A8 je vždy určité riziko, tady je ale opravdu hodně malé, pokud auto trochu jezdilo a přesto nikdy nikam nedojelo. Oproti zmíněnému Superbu je to asi sedmkrát více auta za stejnou cenu, navíc i u něj je možný odpočet DPH.

Dodnes pořádně nejeté Audi A8 D3 6,0 W12 je v prodeji opravdu rarita, za cenu hybridního Superbu v základu je to vlastně i výhodná nabídka. Foto: Classic Master, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler