K mání je někdejší příbytek Michaela Schumachera, je překvapivě skromný

/ Foto: Finarte

Nečekejte nic jako místo, ve kterém žil Diogenés, přesto nelze říci, že by šlo o bůhvíjaký luxus. Přesto jde o zajímavé místo, krom Schumachera sloužilo i dalším slavným osobnostem Formule 1.

Kdo ví, jak se teď má Michael Schumacher, třeba se něco dozvíme v novém filmu vytvořeném ve spolupráci s jeho rodinou, jehož premiéra je na spadnutí. Ať už k tomu ale dojde, nebo nikoli, můžeme se nyní podívat, jak se Schumacher měl. V prodeji se totiž objevil obytný vůz stáje Ferrari, který používala mezi léty 1993 a 2005, což bylo přesně to období, kdy Schumi v jejích barvách zářil nejvíce.

Jde o autobus Iveco Fiat 370 z roku 1992, který byl již pro sezónu 1993 připraven přímo na místu Ferrari firmou Orlandi. Ne snad, že by někdy italská značka byla symbolem skromnosti, tou dobou ale ve Formuli 1 opravdu mnoho neznamenala a divize vyrábějící silniční auta také nebyla dojnou krávou. Možná i proto šlo o relativně skromný, třebaže řádně vyšperkovaný příbytek zajišťující spíše to nejnutnější, ne žádný luxus.

Schumacher s ním přišel do styku v roce 1996, kdy k Ferrari nastoupil jako možná spása. Tehdy ještě sloužil při závodech, stejně jako v roce 1997, pro rok 1998 byl ale modernizován a dále fungoval jako zázemí při testech Scuderie až do zmíněného roku 2005. Krom Schumiho jej používali také Jean Alesi, Eddie Irvine, Rubens Barichello, Jean Todt, Ross Brawn a Stefano Domenicali, poslední tři jmenovaní dnes fakticky vládnou celé F1. To je skutečně pozoruhodná historie.

Vůz je vyveden v barvách Ferrari a vzhledem k průběžné údržbě a modernizacím vypadá docela svěže a „ferraristicky” i zevnitř. Pod kapotou přes nečekejte ječivý dvanáctiválec - stroj pohání řadový šestiválcový turbodiesel s objemem 13 798 cm2 a výkonem 304 koní. To by ale nakonec na takový „motorhome” mělo docela dobře stačit.

Stroj nabídla už o uplynulém víkendu v aukci v Imole italská firma Finarte, jak ale informuje ve svých tiskových materiálech, zrovna tento autobus se neprodal. Pokud byste tedy měli zájem, stále může být váš - s odhadní cenou 170 až 210 tisíc euro (4,3 až 5,4 milionu Kč) ale nepůjde o nic levného. Pochopitelně, však kdo může říci, že má příbytek po Schumacherovi...

Žádný superluxus, ale spíše hezky upravené Iveco Fiat 370 od firmy Orlandi sloužilo Michaelu Schumacherovi při závodech i testech při nejslavnější éře jeho závodní kariéry. Teď je na prodej. Foto: Finarte

Zdroj: Finarte

