K mání je vzácné osobní letadlo jednoho z mála evropských diktátorů, existuje jich jen 7 | Petr Miler

/ Foto: Artmark

O velké raritě se vskutku pozoruhodnou historií můžeme hovořit v případě tohoto přibližovala. Možná ani nebudete vědět, že něco takového vůbec kdy vzniklo.

Evropa v posledních dekádách nepoznala mnoho vládců, o kterých bychom mohli hovořit jako diktátorech, třebaže se jistě najdou tací, jež tímto termínem počastují Vladimira Putina nebo Alexandra Lukašenka. Jedním z těch zcela nesporných byl ale Nicolae Ceausescu, druhý a poslední vládce komunistického Rumunska, který tuto zemi držel v otěžích prakticky od roku 1965 do roku 1989.

Ačkoli se všechny komunistické země tehdejšího východního bloku mohly zdát svým zřízením navenek stejné, realita je jiná a Rumunsko mělo od tehdejšího Československa hodně daleko. Ceausescu vládl Rumunům mnohem pevnější rukou a i jeho velikášský přístup k tomu, co se v Rumunsku té doby navzdory životní úrovni obyčejných lidí stavělo či co si sám Ceausescu pořizoval, tomu odpovídalo.

Známa je i jeho záliba v letadlech a létání a legenda praví, že i na lov vyrážel zásadně jen v jedné ze svých helikoptér, ze které nevystupoval ani kvůli obhlédnutí ulovené kořisti - to nechal na jiných. Ať už to tak bylo nebo ne, čtyři vrtulníky skutečně vlastnil, stejně jako dva Boeingy 707 pro dálkové lety a k nim jeden ROMBAC 1-11.

Pokud vám toto označení nic neříká, nedivíme se, jde o velkou vzácnost. Jde o letadlo vyrobené v Rumunsku, jak už ale jeho označení napovídá, není ryze rumunské. Stroj vznikl jako upravená licencovaná kopie BAC 1-11 od British Aircraft Corporation, zkrátka rumunský BAC. Je pozoruhodné, že něco takového Rumuni dokázali dát dohromady - a že s tím pak Ceausescu létal -, ale stalo se to. Velká sláva z toho ovšem nebyla, postaveno bylo jen 9 letadel, z nichž 2 byla nedokončena. To páte hotové se pak stalo Ceausescovým osobním strojem a dnes je na prodej.

Vidět jej můžete na fotkách níže tak, jak je ve své tiskové informaci zveřejnila aukční síň Artmark. Právě ta jej získala jako jednu z položek nadcházející aukce, ve které bude ROMBAC 1-11 s Ceausescovým označením YR-BRE dražit s vyvolávací cenou 25 tisíc Eur, tedy asi 637 tisíc Kč. To není mnoho na takovou vzácnost, je ale otázkou, co s ní - ač Artmark nezabíhá do detailů týkajících se stavu stroje, z fotek je zjevné, že sice není na odpis, k letuschopnému ale bude mít daleko. A jako relikvie je to trochu nepraktická věc, do obýváku si ji asi nedáte.

Jde totiž o stroj s délkou 32,61 m a rozpětím křídel 28,5 m a prázdnou hmotností 27,4 tuny. Poháněn je dvěma motory Rolls-Royce Spey Mk 512-14DW, díky nimž dokáže až 119 pasažérů přemístit rychlostí nejvýše 870 km/h na vzdálenost až 3 500 km bez dotankování. Ceausescu měl pro své stroje k dispozici čtyři posádky v případě letadel a šest v případě helikoptér, z nichž nejméně dvě byly vždy připraveny jej přemístit kamkoli si Nikolae C. zamanul. Byly připraveny i ve chvíli, kdy v zemi vypukla revoluce v prosinci 1989, Ceausescu se ale rozhodl zůstat v Rumunsku. Dnes už víme, že to neměl dělat...

Ceausescovo letadlo domácí výroby je vážně výjimečná věc s pozoruhodnou historií, teď je na prodej. Foto: Artmark

Zdroj: Artmark

