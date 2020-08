K mání je poslední BMW s motorem V10 a manuálním řazením, v Evropě je jedno jediné před 3 hodinami | Petr Miler

Foto: Auto Bavaria, Mobile.de

Tohle auto není zdaleka nové a nestálo celý život v garáži. I tak je vzácné, a to zejména v Evropě, kde bylo od začátku své existence více snem než realitou. 507 koní, deset válců a manuální převodovka je ve velkém sedanu kombinace k pohledání.

Je tomu už sedmnáct let, co si člověk mohl v Evropě naposledy koupit nové BMW M5 s manuální převodovkou. V USA ovšem taková omezení donedávna neměli - když se tam v roce 2005 začala prodávat M5 E60 s poloautomatickým sedmikvaltem SMG III, zájem zákazníků o manuál byl tak velký, že BMW v roce 2006 přidalo do nabídky i klasický šestistupňový manuál. Ani další generace M5 na tomto stavu nic nezměnila. Evropa měla nadále utrum, v USA ale šlo koupit s manuálem jak novější M5 F10, tak kupé M6 F13, které jsme s manuálem dokonce testovali. A ano, byl to vůz určený původně pro USA, třebaže z rukou německého technika automobilky.

Vraťme se ale o generaci zpět k typu E60 s dokonalým atmosférickým desetiválcem S85B50, který několikrát vyhrál Motor roku. Vážně, i toto auto bylo k mání s manuální převodovkou. Snad všichni staromilští fanoušci BMW ho v Evropě chtěli, ale nemohli ho mít, protože žili na špatné straně Atlantiku. Většina se jich spokojila s SMG III, která měla 11 různých možností, jak se může chovat, a ve městě se neuměla chovat vůbec. Pár zájemců si ale nechalo dovézt M5 z USA právě s manuálem, který se choval pořád přesně tak, jak řidič chtěl.

Vůz, který máme před sebou, je právě takovým kouskem - BMW M5 E60 s dokonalým desetiválcem a manuální převodovkou. Něco, co v Evropě člověk uvidí tak jednou do roka, a to ještě musí dost hledat. Je to jediná taková M5 E60 aktuálně na prodej na Starém kontinentu a jedna taková po mnoha měsících, co nebyla k mání jediná - alespoň co je nám známo. Černá barva jí sluší, třebaže uvnitř je černá kůže a hliníkové obložení trochu nuda.

Ve výbavě je skoro všechno, co by si člověk mohl přát, navigace, head-up displej, servodovírání dveří, CD měnič a spousta dalších libůstek. Není to leštěnka, má za sebou 135 tisíc kilometrů a pohled do interiéru též jasně ukazuje, že tohle auto jezdilo. Divili bychom se ovšem, kdyby se o tenhle vůz majitel řádně nestaral, na to je to moc velká vzácnost. Nakonec, v prodeji je u oficiálního dealera BMW v rámci nabídky „lepších” ojetin Premium Selection.

Cena není na poměry takto jetých M5 E60 úplně nízká - 33 000 Eur, tj. cca 864 tisíc korun, vám koupí leccos. Novou M5 ale ani zdaleka ne a dostanete ji jen s automatem a s turbodmychadly, kterých se nezbavíte, ani kdybyste si ji nechali dovézt z USA. Ale taky to nejsou žádné přemrštěné peníze, zejména na to, jak unikátní tohle auto v Evropě je.

BMW M5 E60 s manuální převodovkou je v Evropě obrovská rarita, tato je na prodej v bulharské Sofii u oficiálního dealera automobilky. Foto: Mobile.de

