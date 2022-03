K mání je Škoda 100 ve stavu nového auta. Ani cenou ale k takovému nemá daleko včera | Petr Miler

Svého času jedno z nejobyčejnějších aut je dnes velkou raritou na silnici i v autobazaru. A o tomto kusu to platí dvojnásob. Je v dokonalém stavu díky minimálnímu nájezdu i nedávné péči.

Škoda 100, lidově prostě stovka, je dnes už pořádný kus automobilové historie. Pokud tak jako já pamatujete časy, kdy se začátkem května povinně chodilo do průvodu, na silnicích jste jich mohli potkat ještě spoustu. V posledních letech je to ale ryzí veterán, na cestách stovky skoro nepotkáte a v bazarech běžně také ne. A když na nějakou pěknou v prodeji narazíte, stojí spoustu peněz.

To je i případ Škody 100 z roku 1973, kterou vám dnes ukážeme. Jde o exemplář už po první modernizaci, což obnáší několik viditelných specifik, fascinující je ale hlavně tím, že je v naprosto dokonalém stavu. Však se podívejte na jakýkoli detail, tady je všechno opravdu skoro zánovní nebo nové a auto celkově vypadá, jako by včera sjelo z výrobní linky.

Není to ovšem tím, že by ji majitel koupil a hned zavřel do garáže - prodávající mluví o tom, že vůz jezdil, ale převážně jen v minulém století, kdy najel naprostou většinu z pouhých 37 tisíc km, které má dodnes na tachometru. Teprve pak byl odstaven a nyní je nabízen jako „z velké části původní, po drobné renovaci”.

Nejsme si jisti, jak moc „drobná” ta renovace reálně byla, po našem soudu musela být vyměněna nebo restaurována spousta dílů. Hlavně při pohledu na podvozek nebo do motoru je patrné, že tohoto stavu by těžko bylo docíleno rychlým přeleštěním, ale to nakonec není tak podstatné. Faktem je, že současný stav auta díky minimálnímu opotřebení a loňské péči bere dech.

Je to výjimečná šance pořídit si významný kamínek v mozaice historie československého automobilismu - pozdější modely 120 a spol. dále těžily z téhož základu, ostatně tradici škodovek s koncepci „vše vzadu” začalo ještě dříve embéčko, principiálně stále stejný vůz. Jde o hotovou jízdenku na vlak do minulosti, jestli ale chcete nasednout, neprodává se levně - stojí 7 700 Eur, tedy asi 200 tisíc Kč. To je dost na skoro 50 let starou Škodu 100, stačí přidat pár desítek tisíc a můžete pomýšlet na nové auto. Ale na takhle pěknou Škodu 100? To zase nezní tak přehnaně.

Tahle stovka je ve zcela výjimečném stavu, také ovšem nestojí zrovna pár tisícovek. Je zjevné, že prošla částečnou renovací, základem ale byl vůz s 37 tisíci km na tachometru, výsledek odpovídá. Foto: Ivailo Todorov, publikováno se souhlasem

