K mání je superauto z bondovek, které dekády vlastnil James Bond „osobně”. Málokdo věděl, že ho má

Je to fascinující auto samo o sobě, jeho prodej by byl zajímavý už kvůli jeho stavu a byl by o to zajímavější, kdyby jej po mnoho dekád vlastnil jediný člověk. A teď si vezměte, že oním člověkem byl Sean Connery. Tohle je vážně událost.

Filmová postava Jamese Bonda se za dobu své virtuální existence dočkala už řady zosobnění, snad s žádným ale nikdy nebude spojována tak automaticky jako s tím v podání Seana Conneryho. Daniel Criag, Pierce Brosnan nebo Roger Moore si za své party též zaslouží hlubokou poklonu, Connery ale zkrátka dal Bondovi tvář i kus charakteru jako první. A i vzhledem k jeho hereckým kvalitám bude těžké jej někdy zastínit. On zkrátka byl živoucím Jamesem Bondem, ať už se to někomu líbí nebo ne.

Britská herecká superstar nás bohužel předloni opustila a jeho rodina čas od času pustí do oběhu něco z jeho pozůstalosti. A věc, kterou nyní bude dražit firma Broad Arrow Auctions, nemohla ujít naší pozornosti. Jde pochopitelně o auto, ale o jaké auto?

Cokoli pojízdného z Conneryho pozůstalosti by bylo zajímavé, ještě zajímavější by to pak bylo, kdyby šlo o cokoli spojené s postavou Jamese Bonda. Přesně tím je Aston Martin DB5, legendární sportovní kupé, které se v bondovkách objevuje dodnes jako služební vůz agenta Jejího Veličenstva. Že si jej Connery koupil, se vědělo, ovšem málokdo tušil, že jej stále má a že jde stále o ten samý vůz, který si po krátkém vlastnictví ze strany prvního majitele koupil přes legendu světa aut, RS Williamse.

K tomu je třeba dodat, že kondice jeho DB5 je naprosto excelentní, mělo pravidelnou údržbu právě od Williamse, od něhož se dočkalo v průběhu svého života menší renovace a dání do stavu odpovídajícímu tomu, v jakém se objevoval v bondovkách (pochopitelně bez různých vychytávek). Aukční firma ani nepřehání, když uvádí, že možnost si takové auto koupit je životní příležitostí, neboť jde o jediný DB5, který si Sean C. kdy koupil, který kdy vlastnil.

Ale co vám budeme povídat, mrkněte se na něj sami níže. Jak jsme naznačili v úvodu, bylo by pozoruhodné, kdyby se takto pěkný DB5 objevil v prodeji, bylo by pozoruhodné, kdyby měl tak jasnou historii, je ale ještě pozoruhodnější, že jej bez kompromisů opečovával „sám James Bond” po takovou dobu. Odhadovaná cena ovšem odpovídá - 1,4 až 1,8 milionu dolarů znamená 32,7 až 42 milionů Kč. Při současných náladách na trhu sběratelských aut bychom se ovšem nedivili, kdyby se vyšplhala ještě citelně výš.

Takhle pěkný Aston DB5 by byl ceněným zbožím bez ohledu na cokoli dalšího. Tento ale měl skoro celý svůj „život” jednoho slavného majitele, Sira Seana Conneryho. To je fascinující kombinace vlastností, cena ovšem míří podobným směrem. Foto: Broad Arrow Auctions, tiskové materiály

