K mání je soukromý tryskáč Jeffreyho Epsteina, zapletl se s ním i Elon Musk před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Equus Global Aviation

Svého času nesmírně bohatý a mocný muž, který měl v telefonním seznamu snad všechny myslitelné persóny světa byznysu i politiky, byl nakonec souzen za kuplířství a ve vazbě zemřel. Jeho majetek je teď rozprodáván a mezi ním i jedno z jeho letadel.

Životní příběh Jeffreyho Epsteina je fascinující věc, která si jednoho dne zřejmě vyslouží filmové zpracování. Původně učitel matematiky a fyziky, který se přes jednoho ze svých studentů seznámil s mocnými finančníky, později pro ně začal pracovat a nakonec si založil vlastní investiční firmu, skrze níž vydělal miliardy, v posledních letech plnil i stránky českých médií. Krom neoddiskutovatelných pracovních úspěchů měl jeho život i přinejmenším jednu stinnou stránku, která mu nakonec zlomila vaz, doslova.

Epstein byl krom financí posedlý i kontakty s vlivnými lidmi, což mu jistě pomáhalo při jeho práci, současně byl ale posedlý i intimními kontakty s příliš mladými dívkami, řečeno diplomaticky. Stíhán a souzen za to byl už v minulé dekádě, tvrdšímu trestu ale nakonec kontroverzním způsobem unikl. V té právě končící už to štěstí neměl a po řadě občanskoprávních procesů byl trestně stíhán kvůli kuplířství. Soudního verdiktu se nedožil, neboť 10. srpna 2019 spáchal ve věznici sebevraždu. Tak zní alespoň oficiální verze, ne každý ji ale věří - vzhledem k Epsteinovým obviněním a jeho kontaktům takoví mají zato, že mohl „dodávat” rozličné nezletilé dívky i dalším vlivným lidem, kterým by snadno mohl uškodit.

Jestli je to pravda, nebo ne, se možná nikdy nedozvíme, v uplynulých dnech se ale jeho případ dostal znovu na světlo po zatčení jeho ex-přítelkyně Ghislaine Maxwell, dcery slovenského emigranta Jána Hocha, který později proslul jako mediální magnát pod novým jménem Ian Robert Maxwell. Také jeho osud je kontroverzní, ale nezaplétejme se do celé věci ještě více - Ghislaine Maxwell měla pro Epsteina jako jeho partnerka shánět ony dívky a „poskytovat” je také dalším slavným lidem. Za to bude nyní souzena a jsme docela zvědavi, zda i ona nespáchá sebevraždu.

Právě Ghislaine je jedním z pojítek s automobilovým světem, neboť byla v minulosti nafocena po boku Elona Muska, šéfa Tesly. Ten začátkem července popřel, že by ji jakkoli znal, současně ale přiznává, že byl se svou někdejší manželkou v Epsteinově bytě na Manhattanu a povečeřel s ním za přítomnosti Marka Zuckerberga a Petera Thiela, dalších miliardářů ze Sillicon Valley. Epstein byl ale v minulosti nafocen třeba i s Donaldem Trumpem, britským princem Andrewem a nespočtem slavných a bohatých lidí, po jejichž boku se obvykle objevoval i s Ghislaine Maxwell. Komukoli z nich mohou případná obvinění z „nevhodných kontaktů” se ženami velmi uškodit.

Tolik ve čtyřech odstavcích život Jeffreyho Epsteina a jeho nejbližšího okolí, pokud by vám nebyl známý. Vraťme se nyní k jeho letadlu, které je zajímavé samo o sobě. Jde o Gulfstream G550 z roku 2008, které postupně provozoval pod hlavičkou několika svých firem. Už označení letadla N212JE na zádi, které obsahuje jeho iniciály, ale jasně říká, že to bylo hlavně jeho letadlo, kterým se pohyboval mezi svými rezidencemi na Manhattanu, v Palm Beach, na Panenských ostrovech a v Paříži.

S ohledem na to, že měl další dva tryskáče, jej příliš nešetřil. Letadlo strávilo ve vzduchu 5 700 hodin a absolvovalo více než 1 300 přistání. Disponuje dvěma motory Rolls-Royce a luxusním vnitřním uspořádáním pro až 16 pasažérů. Kombinace mikroplyše, kůže, dřeva a kovových doplňků v bílé, krémové a modré barvě vypadá příhodně luxusně, stejně jako dvě koupelny a kuchyňka.

Pokud by vám na fotkách přišlo vše až podezřele svěží, dodejme, že letadlo bylo v roce 2017 vybaveno kompletně novým interiérem a také přelakováno na svůj současný modrý lak s bílými a šedými linkami. K tomu došlo až v roce 2018, takže letadlo je vzhledem k pozdějšímu zadržování jeho majitele v podstatě po renovaci.

Floridská firma Equus Global Aviation tento stroj nabízí za 16,9 milionu dolarů, tedy asi 394 milionů Kč. Jeho další letadla, Boeing 727, nechvalně známý jako Lolita Express a Gulfstream IV zatím v nabídce nejsou. Zda někdo projeví zájem o tyto letadla s tak pochybnou historií a hlavně pochybným předchozím majitelem, uvidíme, dost pravděpodobně to ale jejich cenu jen zvýší.

Gulfstream G550 kontroverzního finančníka Jeffeyho Epsteina se objevil v prodeji, jeho historie může být stejně zajímavá jako historie samotného majitele. Foto: Equus Global Aviation



Epstein (šedovlasý muž na fotkách vpravo), zde na záběrech s Donaldem Trumpem, jeho manželkou a také se svou přítelkyní Ghislaine Maxwell, měl neuvěřitelnou síť kontaktů. Foto: Davidoff Studios Photography



Jedním z nich byl i Elon Musk, který přiznal nejméně dva osobní kontakty s ním. Zde na fotce s Ghislaine Maxwell z roku 2014, kterou podle svých slov vůbec nezná. Foto: WireImage

Zdroje: Equus Global Aviation, Benzinga

Petr Miler