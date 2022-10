K mání je spása odpůrců moderny, dodnes nejeté auto s velkým motorem bez turba a gauči místo sedaček před 5 hodinami | Petr Miler

Jednoduché a pohodlné vozy, na kterých se skoro nemá co porouchat, jsou dnes už neexistující věcí. Tohle je tedy unikátní šance vrátit se v čase. Někdejší francouzská legenda má po 30 letech najeto jen 11 tisíc km v rukou jednoho majitele. A vypadá podle toho.

Když se zmiňujeme o starších, ale minimálně jetých autech na prodej, obvykle jsou to výjimečné stroje, které díky časovému stáří mohly a nemusely přijít o většinu své někdejší ceny, v žádném případě ale nepřišly o většinu svých původních vlastností. Jsou tak šancí vrátit se v čase do dob, kdy za volantem neseděl jen „operátor elektronických ovladačů”, ale skutečný řidič, který musel zejména rychlé stroje permanentně krotit. Dnes vám ukážeme něco trochu jiného.

Je to znovu minimálně jeté auto, na tachometru má pouhých 11 238 km, nejde ale o žádnou ostrou verzi ani nic podobného. Zajímavé je hlavně tím, že je dodnes jako nové, neboť jeho jediným majitelem byla dáma narozená v roce 1928. Jde o Renault 19 z roku 1992, tedy kousek ještě před faceliftem, který je zajímavý mimo jiné tím, že byl posledním modelem značky, který dostal číslo - jeho nástupcem byl už Mégane. Je to provedení GTS, což zní jako něco sportovního, ale nic takového to opravdu neznamená. A to navzdory motoru o zdvihovém objemu 1 721 cm3 pod kapotou.

Tak objemný agregát dnes mohou R19 závidět i některé vrcholné modely stejné značky, výkon tady ale s objemem nečekejte. Tento motor byl hlavně jednoduchý, a tak nabízí jen 73 koní a 127 Nm a má jednobodové vstřikování paliva. Renault 19 s ním zrychlil na stovku za 12,3 s a dosáhl maximálky 171 km/h, což není dnešním pohledem žádná sláva. Službu ale udělá, nakonec i dnes se jako nová prodávají slabší a pomalejší auta - pomaleji jede i nový Mégane, jakkoli absurdně to zní.

Jak se můžete přesvědčit na fotkách, stav auta je prakticky dokonalý a karoserie nejenže nevykazuje korozi, vše je i čisté a neopotřebované, včetně kabiny. Vůz prý nejezdil v zimě za celých 30 let, co je na světě, byl garážovaný a dokud (byl tomu tak do roku 2016) jezdil, byl prý pravidelně servisovaný. O jeho kilometráži není nutné pochybovat, nakonec má stále původní pneumatiky - na ježdění ideální nebudou, jako důkaz originality ale slouží bezvadně.

Pochopitelně, je to pořád starý Renault. Sice snad nejkrásnější exemplář mezi devatenáctkami na trhu ojetin posledních let, ale není tu skoro žádná výbava - vrcholem jsou elektrická okna, autorádio a typicky francouzské žluté mlhovky. Jinak je to ale sympaticky jednoduchý stroj s pouhými 13" ocelovými koly a dvěma předními gauči místo tvrdých anatomických sedadel.

Asi nic pro lidi, které ohromuje adaptivní tempomat s funkcí udržování jízdy v pruhu. Jenže pro ty, kteří hořekují nad downsizingem, elektronizací, velkými disky kol, zkrátka čímkoli, co přinesla evoluce aut posledních dvou dekád, bude tohle auto poklad. Z takového pohledu je naprosto dokonalé - velká atmosféra, co se sotva točí, malá plechová kola co zvládnou snad i jízdu po poli, minimum věcí, co se mohou pokazit. Zda takovým přijde zajímavá cena 9 500 euro, tedy asi 233 tisíc Kč, je jiná otázka, je to hodně peněz. Pokud byste měli zájem, vůz nabízí soukromý prodávající z německého Essenu.

Tenhle Renault 19 je opravdu jako nový. Jako výhodná nabídka ale zřejmě přijde jen zarytým odpůrcům evoluce. Foto: S. Günther, publikováno se souhlasem

Petr Miler

