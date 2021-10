K mání je unikátní sportovní dieselová dodávka VW, technici potají postavili jednu jedinou před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: UNIKATOO, publikováno se souhlasem

O tomhle autě dosud svět prakticky nevěděl, vznikl jako vedlejší projekt továrních techniků v dobách, kdy diesely byly pro VW modlou. Teď taková auta nechce držet ani ve svých depozitářích, stroj ale kvalitu a minimální nájezd nedává levně.

Na sklonku 80. let minulého století musel Volkswagen řešit jeden zapeklitý problém. Jeho Transporter generace T3 byl již značně zastaralý, navíc koncepce vzadu uloženého motoru snižovala ochranu posádky. V případě nástupce se tedy Němci rozhodli usadit pohonnou jednotku dopředu, a spolu s ní přesunout i náhon. V té chvíli ovšem museli rovněž posunout sedadla, a to až za přední nápravu. Jakkoliv tedy novinka svou délkou předchozí provedení překonala, její vnitřní prostor byl menší.

Aby VW u zákazníků nepropadl, rozhodl se vše předimenzovat. V té chvíli se zrodila jedna z legend značky, neboť na rozdíl od konkurenčních vozů můžete T4 spatřit v mnoha exemplářích v provozu dodnes. Neznamená to pochopitelně, že by byl zcela imunní vůči korozi, ovšem zatímco ta soupeře již prakticky sežrala, zde spíše jen nahlodává lemy či prahy. Vše ale pochopitelně záleží na péči majitele. Nicméně i přes její absenci dokázal T4 přežít.

S ohledem na poměrně složitý podvozek je to opravdu překvapivé, Transporter totiž vpředu užíval dvojitá ramena a zkrutné tyče umožňující nastavit světlou výšku a vzadu trojúhelníková ramena a vinuté pružiny. Přední stabilizátor pak dostaly veškeré motorizace, zadní byl ovšem spojen s nejvýkonnějším 2,5litrovým pětiválcovým turbodieselem. Právě na tuto jednotku si přitom dnes posvítíme obzvláště, stala se totiž součástí světového unikátu.

VW v roce 1995, tedy pět let po debutu, přišel s motorem, který do té doby užívalo primárně Audi. Agregát 2,5 TSI nejprve dával 102 koní a 250 Nm točivého momentu, v roce 1998 však byl jeho záběr rozšířen, a to směrem dolů i nahoru. Základem nabídky se stala verze s 88 koňmi a 195 Nm, na vrchol pak zamířila varianta produkující 151 koní a 295 Nm, jenž disponovala variabilní geometrií lopatek turba.

V této konfiguraci pochopitelně vzniklo nemalé množství exemplářů, jeden ale stojí nade všemi. Na prahu nového milénia si jej totiž vzala do parády skupina techniků německé automobilky, která vycházela z nepublikované designové studie VW. Vzniknul tak jediný Transporter T4 GTD na světě, jenž se oproti běžné produkci liší hlavně bodykitem. Nárazníky přitom byly převzaty z obytné verze California, kryty světel jsou ale unikátem.

Právě toto provedení se momentálně objevilo v prodeji, a to za nemalých 55 tisíc Eur (cca 1 396 000 Kč). Společnost UNIKATOO, která jej koupila od VW a dnes jej vlastní, zmiňuje i optimalizaci pohonné jednotky, ta však zůstává na 151 koních. Podvozek se nicméně v tomto případě dočkal tlumičů HR, stejně jako dorazila 17palcová litá kola s pneumatikami o rozměru 235/45. Nechybí ani posílené brzdy či dvojitá koncovka výfuku.

Nabízený exemplář má přitom najeto pouhých 3 300 kilometrů, na stavbách tedy většinu svého života rozhodně nestrávil. Ostatně v takové chvíli byste rozhodně nedostali světlé kožené čalounění, jenž pokrývá přední sedadla. Zda ovšem ty, stejně jako ona výjimečnost zlákají nějakého kupce, je otázkou. Jakkoliv se totiž jedná o světový unikát, Transporter přeci jen není ve sbírkách příliš často zastoupen.

Jediný svého druhu, to je Volkswagen Transporter T4 GTD. Najeto má jen 3 300 km, stejně jako zbytek produkce se pak pyšní špičkovou kvalitou. I proto za něj prodávající požaduje 1,4 milionu korun. Foto: UNIKATOO, publikováno se souhlasem

Zdroj: Mobile.de

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.