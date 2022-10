K mání je velevzácný bavorák s motorem V12 a manuálem po slavném pilotovi, nejezdil ani kilometr denně včera | Petr Prokopec

Za normálních okolností podobné vozy zůstávají v majetku automobilek, pokud tedy nezamíří do šrotu. Tady jej ale přímo BMW předalo týmovému kolegovi Ayrtona Senny a pozdější legendě DTM. Najeto má pouhých 8 643 km, je to skvost, jaký se nevídá.

BMW řady 8 patří mezi největší legendy mnichovské automobilky. Tedy nikoli aktuální generace s interním označením G15, jenž dorazila v roce 2019 jako odpověď na Mercedes-Benz S Coupe a Cabrio. Řeč je o původním dvoudvířku, které značka vyráběla v letech 1990 až 1999. Za tu dobu vzniklo necelých 31 tisíc exemplářů, takže prodejní hit to nebyl, o to výjimečnější stroj se z tohoto vozu stal s odstupem času.

BMW tento vůz vyráběla v řadě variant, bohužel nakonec odpískalo tu nejtoužebněji vyhlíženou - M8, která byla prakticky hotová, nakonec sériovou výrobu nepoznalo. Vrcholem řady se tedy stalo provedení 850CSi s motorem V12 a ručním řazením, kterého vzniklo jen 1 510 kusů.

Právě jedno takové kupé bude na sklonku listopadu dražit společnost RM Auctions. Nejde nicméně o žádný z oněch 1 510 kusů, místo toho tu máme vzácný předprodukční prototyp, který dostal do vínku neobvyklou barvu Drake Brown, jíž doplňuje interiér kombinující žluté a černé kožené čalounění. Mnichovská automobilka jej zaregistrovala sama na sebe již 24. ledna 1990 a po následující tři roky zůstala majitelem vozu, než jej postoupila venezuelskému závodníkovi Johnnymu Cecottovi.

Tento jezdec se v pouhých devatenácti letech stal nejmladším motocyklovým šampionem, s příchodem roku 1980 však zaměnil jednostopé stroje za dvoustopé. Ve Formuli 2 pak o dvě léta později dosáhl druhé příčky v šampionátu, načež nebylo překvapivé, že se o sezónu později přesunul do Formule 1. Ve vrcholné lize se v roce 1984 stal týmovým kolegou Ayrtona Senny, při nešťastné nehodě při kvalifikaci na Velkou cenu Británie si ale zlomil obě nohy a krotit ef-jedničky dále nebyl schopen.

Cecotto tedy vyměnil otevřené monoposty za kapotované speciály, což jej vedlo k návratu k BMW, se kterým závodil v F2. S touto značkou v roce 1990 získal druhé místo v šampionátu DTM, ještě více však zazářil v mistrovství Super Tourenwagen Cup. Během čtyř sezón získal hned dvanáct výher v jednotlivých závodech a dva tituly. Nemusíme snad ani dodávat, že znovu u toho byla mnichovská automobilka. Bylo tak jen logické, že onen prototyp zamířil právě k Cecottovi.

Venezuelský jezdec si kupé osazené 5,6litrovým dvanáctiválcem S70 odvezl do své domoviny, příliš mu ovšem „nenakládal“. Unikátní BMW 850CSi má totiž aktuálně najeto 8 643 km. Kvůli aukci se pak vrátilo do Evropy, přičemž nového majitele čekají nemalé výdaje a papírování. Pokud by totiž vůz měl zůstat na starém kontinentu, je třeba dodatečně zaplatit daň a clo, jenž se budou odvíjet podle jeho ceny. Ta pochopitelně s ohledem na vzácnost zrovna nízká nebude.

Vůz navíc byl po určitou dobu součástí muzejní sbírky The Bavarian Legends, v plně provozuschopném stavu tedy být nemusí. Známému z vesnické dílny jej pak asi svěřit nebudete moci, tedy za předpokladu, že se nejedná o specialistu na BMW s přístupem k originálním komponentům. Jinak totiž hodnota kupé zamíří prudce dolů. To by však při tak malém nájezdu a počtu majitelů byla více než škoda - i když aukční firma nezveřejnila odhad ceny, půjde jisté o vůz za spoustu milionů.

