K mání je vzácný Ford Jeremyho Clarksona. Zamiloval si ho tak, že si jej koupil hned dvakrát

/ Foto: GT101, publikováno se souhlasem

Když se podobně vyhlížející auto objeví v prodeji, hned se spekuluje o tom, že by mohlo jít o to Clarksonovo. Tohle je ale skutečné ono a má vážně pozoruhodnou historii.

Současná generace Fordu GT je nejrychlejším silničním vozem, jaký kdy modrý ovál vyrobil. Supersportovní kupé se umí rozjet až na 348 km/h, navzdory pouze šestiválcovému motoru pod kapotou. Je ovšem nutné dodat, že tuto rychlost bude moci okusit jen pár tisíc vyvolených, neboť Ford dělá s produkcí obdobné cavyky jako Ferrari. Při výběru zákazníků upřednostňuje spíše celebrity než samotné fanoušky značky.

I z toho důvodu patří dnes mezi nadmíru vyhledávané vozy předchozí generace Fordu GT, která se vyráběla v letech 2005 a 2006. Během té doby automobilka smontovala 4 038 exemplářů, což je daleko větší množství, než jaké bude puštěno do oběhu nyní. Navíc pohon vozu dostal na starosti osmiválec. Konkrétně pak 5,4litrová modulární jednotka Ford dopovaná kompresorem. Agregát posílal na zadní kola 558 koní a 678 Nm a auto s ním sprintovalo na stovku za 3,9 sekundy. Maximálně jelo 330 km/h, to také stále patří ke špičkovým hodnotám.

Majitelem prvního z pouhých 27 exemplářů, jež evropská divize Fordu oficiálně dodala zákazníkům ve Velké Británii, se stal Jeremy Clarkson. Nebyla to ale žádná láska na první pohled, třebaže se tak z jeho výletu napříč jižní Francií v třetím dílu sedmé série Top Gearu mohlo zdát, Clarksonovo vlastnictví tohoto vozu bylo dost svérázné.

Slavný moderátor vůz nejprve koupil, krátce na to jej ale Fordu za plnou částku znovu vrátil. Důvodem byla kvalita či spíše nekvalita vozu, na kterou si Clarkson nejednou stěžoval i před kamerami. S Fordem GT zvládl zprvu dojet pouze do studia BBC, než mu vypověděl službu imobilizér, pročež vůz nebyl možné nastartovat. Modrý ovál sice zvládl opravdu během pár hodin, nicméně za dva dny Jezza kontaktoval značku znovu - tentokrát kvůli tomu, že se zničehonic začal v noci zapínat alarm. A to se nesetkalo s pochopením u Clarksonovy ženy.

Jelikož kromě toho začali Jezzu nahánět pracovníci hlídací agentury s tím, že jeho vůz někdo ukradl, ačkoliv moderátor právě seděl v něm, došlo nakonec na jediný logický krok - vrácení Fordu. Protože GT ale byl Clarksonovým vysněným vozem, tentýž vůz si později od automobilky po odstranění všech problémů koupil znovu. Až později jej prodal druhému majiteli, který jej vlastní stále. I on jej ale nyní prodává a na rozdíl od mnoha jiných zkazek tomtéž jde v tomto případě skutečně o jeho vůz.

Pokud o něj máte zájem, musíte si připravit 269 000 GBP, tedy asi 8 milionů korun. To je o dost méně než u nového GT, nicméně stále je to hodně peněz. Vůz má najeto 24 454 mil (39 354 km), přičemž poprvé byl zaregistrován v roce 2005. Clarkson jej ponechal ve zcela standardním stavu, nový majitel nechal namontovat stavitelný podvozek KW Variant 3 a sportovní výfuk Accufab.

Jinak vůz vypadá tak, jak jsme jej viděli na obrazovkách. Stále má modrý lak Midnight Blue doplněný bílými pruhy, standardními litými koly BBS a černě zbarvenými třmeny kotoučových brzd. Uvnitř je možné počítat s černým koženým čalouněním nebo multimediálním systémem Alpine, jehož součástí je i navigace.

Tím nám informace o voze končí, pročež jen dodáme, že na rozdíl od současného Fordu GT, který je osazen pouze automatickou převodovkou, předchozí generace disponovala šestistupňovým manuálem. Pokud jsou tedy veškeré výše popsané nesnáze minulostí, měla by vás čekat jen a pouze zábava za volantem. A je úplně jedno, že auto bylo jako nové prodáno v Británii, volant má na „správné” straně.

Tento Ford GT dříve skutečně vlastnil Jeremy Clarkson. Nyní může být osmiválcový supersport váš, a to za 8 milionů korun. Problémy, jimiž vůz trpěl, jsou snad nyní již definitivně minulostí. Foto: GT101, publikováno se souhlasem

Zdroj: GT101

