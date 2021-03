K mání je vzácný tovární závoďák s 539koňovým TDI, je to jediný stále funkční kus před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Art and Revs

Z dnešního pohledu to může znít skoro neuvěřitelně, ale ještě docela nedávno byly pro automobilky diesely takovou modlou, že jimi osazovaly i závodní stroje nejvyšší kategorie. Jeden takový teď může být váš.

Závodní speciály se v prodeji příliš neobjevují, zvláště v době své aktivní služby. Je to pochopitelné, neboť konkurence by mohla poměrně levně přijít k ceněnému know-how, jenž by následně obrátila proti jeho autorům. Takové Audi R18 TDI Ultra však má již dny největší slávy za sebou, představeno bylo totiž již v prosinci 2010. O pár měsíců později, v červnu 2011, pak opanoval závod 24 hodin Le Mans a zajistilo čtyřem kruhům již desáté vítězství v nejnáročnějším vytrvalostním klání světa.

Audi původně postavilo osm exemplářů, na okruh Le Sarthe však zamířily pouze tři. Domů se ovšem vrátil pouze jediný, neboť ve dvou případech došlo na spektakulární havárie. Piloti z nich naštěstí odešli po svých, ze samotných aut však zbyly pouze karbonová trsátka. Dnešních dní se tak dočkalo pouze šest kusů, jeden jediný plně funkční ale skončil v soukromých rukou. Dosavadní majitel se nicméně rozhodl, že několikaleté vlastnictví pro něj bylo dostačujícím a vůz posílá dále.

Informuje o tom tisková zpráva firmy Art and Revs, která zajišťuje jeho prodej. Ta uvádí, že nejde o exemplář, který v Le Mans zvítězil, vůz se šasí č. 100 dokonce nikdy nezávodil a Audi jej od počátku využívalo pouze pro testování a homologace. Následně pak změnilo klasifikaci na rezervní vůz. Stejně tak se kvůli mediálním účelům změnila i vizáž vozu, neboť byl přestavěn na specifikaci pro rok 2013. V té době Audi R18 již počítalo s hybridizovanou verzí dieselového ústrojí, označení TDI tak nahradil přídomek e-tron quattro.

V roce 2018 se nicméně Audi rozhodlo, že vozu vrátí jeho původní vzhled. Zároveň jej osadilo i celou nepoužitých komponentů. Závodní speciál od té doby nenajel ani kilometr, pročež nový majitel může počítat s nemalou životností stěžejních komponentů. Motor, tedy 3,7litrový šestiválec naladěný na 539 koní, by tedy měl zvládnout bez problémů ještě 10 000 km, zatímco u převodovky - šestistupňové sekvence z produkce Hewlandu - se počítá se zhruba 7 000 km.

Jak již bylo zmíněno, tento exemplář je jediným plně funkčním, ostatní vozy Audi prodalo jako nefunkční. Lze tedy počítat i se řídící jednotkou na svém místě. A jelikož nejde o pozdější hybridní provedení, je o to jednodušší také údržba. Aby nicméně nový majitel měl jistotu, že vše jde jako na drátkách, může počítat rovněž se službami někdejšího technika divize Audi Sport, který je ochoten poskytovat podporu při návratu vozu na trať.

Je pochopitelné, že za tyto služby budete muset platit extra, v porovnání s cenou prototypu ale půjde v podstatě o drobné. Art and Rev sice konkrétní částku za vůz neuvedla, s ohledem na plnou funkčnost vozu však půjde o desítky milionů korun. Ostatně takový Peugeot 908 HDi, který s Audi sváděl v Le Mans bitvy, se kdysi prodal za 46 milionů Kč. Šlo přitom o exemplář z roku 2007 a na transakci došlo před dlouhými devíti lety. R18 tak bude nejspíše ještě podstatně dražší.

Na prodej je jediné plně funkční Audi R18 TDI. Tomu bude odpovídat i jeho cena, která bezesporu vyšplhá do vysokých desítek milionů korun. Foto: Art and Revs

Zdroj: Art and Revs

Petr Prokopec