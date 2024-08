Kam svět spěje? Drogerie Rossmann se kasá tím, že nebude nakupovat Tesly kvůli Muskově podpoře Trumpa před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Rossmann, tiskové materiály

Jistě je to věc této firmy, ale proč má potřebu dávat to ostentativně najevo? Nezíská tím nic a vystavuje se krom zloby klientů Tesly akorát tomu, že musíme jejímu ohánění se údajnými vlastními ctnostmi nastavit zrcadlo. Firma provozuje bezvýznamné množství Tesel i elektromobilů jako takových.

Asi už jsem starý, ale vyrostl jsem v době, kdy bylo na jedné straně normální, že lidé měli nějaké názory či pohledy na svět, klidně i značně vyhraněné. A na té druhé bylo normální je respektovat, nebrat jejich odlišnost jako důvod k pohrdání nositeli takových pohledů a vším, co dělají. Už jen proto, že nikdo nikdy neví, jaký názor se nakonec ukáže být tím nejrelevantnějším, i když se jeden zdá být sebeodbornější a druhý a sebeokrajovější.

Historie nás o tom mnohokrát poučila - „panel vědců” si kdysi myslel, že země je placatá a jistý Giordano Bruno málem skončil na hranici za to, že to viděl jinak. Po takových zkušenostech bychom si měli jiné názory vyslechnout a klidně s nimi nesouhlasit, vždy ale nechávat ve svých myslích prostor k pochybnostem o tom, zda uvažujeme správně. Přijde mi to „normální”, ale bohužel je to dávno krajně neobvyklé.

Netuším, proč a jak se to stalo, ale společnost se stává ve svých pohledech na určitá, kolikrát dosti bagatelní témata stále vyhraněnější a nepřístupná jakékoli diskuzi. Nositel určitých pohledů, které se neslučují s těmi, jež zastává někdo jiný, se najednou stává terčem nálepkování, urážek, vytlačování z většinové společnosti a jejich spojování s věcmi, které s tím vůbec nesouvisí. Je to kontraproduktivní - odlišné názory se mají potkat v diskuzi, jejímž výsledkem nutně nemusí shoda všech na jednom závěru, ale zhodnocení pohledů druhé strany a zamyšlení se nad tím, zda to náhodou není kus „pravdy”. Už jen proto, že „pravda” kolikrát není jen jedna, ale liší se podle toho, kdo, kde a za jakých okolností tu samou věc prožívá či vnímá.

Mrzí mě, že to tak obvykle není, člověk je dokonce tlačen okolím do toho, aby se takto nechoval. Z poslední doby dva případy - někdo se mě ptal na pana Zdechovského, poslance Evropského parlamentu, a byl zřetelně zklamán tím, že jsem neřekl něco jako: „No to je debil, to jsem neviděl!” a nevolám po jeho lynčování. Ale proč bych to dělal? Myslím, že bych se s tímto pánem neshodl skoro na ničem, ale jaký problém je respektovat jeho odlišné pohledy a ctít, že jimi dokázal oslovit nějakou skupinu lidí? Když ho budu chtít „porazit” jinými pohledy, nikdo mi nebrání kandidovat do stejné funkce s odlišnými světonázory a získat pro ně větší podporu.

Podobně se nedávno někdo divil, že jsem ochoten dívat se filmy jako Pelíšky, když se na jejich tvorbě podílel pan Hřebejk, který se tak rád nechává slyšet s některými vyhraněnými pohledy na určité věci. Ani s ním bych si asi nerozuměl v ničem, ale co to má společného s filmy, které pomáhal stvořit? Podobně nevím, proč bych si neměl kupovat pečivo od firmy, kterou zprostředkovaně ovládá Andrej Babiš, nebo si ze zvědavosti nepřečíst knížku, kterou napsal Petr Fiala. Copak všechno musí být černé nebo bílé a to bílé je dokonalé a to černé je nepřijatelné?

Takový přece svět není a nikdy nebyl. Copak je všechno politikum? Mám se ptát obsluhy pokladny v drogerii, jestli volí Losnu nebo Mažňáka, a podle toho případně hodit s nákupem o zem a jít jinam? Tohle všechno akorát rozděluje společnost, vede k vytváření zákopů, barikád a neschopnosti hledat kompromisy ve věcech, které nutně kompromisní řešení mít musí. Když my odmítáme nařizování elektromobilů, není to proto, že chceme nařizování jiného druhu aut. Nechceme nařizování ničeho - ať si každý koupí, co mu vyhovuje, bojujeme za onen kompromis, který bude jako jediný rozumně fungovat. To se ale dnes nenosí.

Vše výše zmíněné se zračí v naprosto absurdním kroku německého obchodníka s drogistickým zbožím, i u nás působící firmy Rossmann. Občas do jejích provozoven zabloudím a z některých „agitačních” plakátů na prodejnách je patrné, že tato společnost je „hodně doleva”. Považuji za zbytečné to dávat takto najevo, ale znovu nechci být dogmatický - od takové firmy očekávám, že mi prodá dobré zboží za dobrou cenu a pokud to dokáže, je mi celkem jedno, jestli se musí prodavači před každou směnou pomazat arašídovým máslem nebo ne. Sama firma ale takto neuvažuje a má tendenci vás poučovat a posouvat vaše pohledy na určité věci tam, kam si přeje, znovu jako by obchodování se zubní pastou muselo být politické. Považuji to za morálně krajně nevhodné a v aktuální podobě i ryze pragmaticky za krajně pokrytecké.

Firma Dirk Rossmann GmbH totiž tento týden sama aktivně vydala tiskovou zprávu, ve které se veřejně distancuje od automobilky Tesla a říká, že už si od ní nekoupí žádná auta, jak informoval Bloomberg. Být to proto, že jsou to vozy špatné, nespolehlivé, provozně drahé, cokoli takového, budiž, jakkoli si nejsme jisti, zda by to vyžadovalo tiskovou zprávu oznamující tento krok. Rossmann tak ale činí z ryze ideologických důvodů - zajídá se jí, že se „Elon Musk netají svou podporou Donalda Trumpa”, jak stojí v tiskové zprávě. A Trump má podle Rossmannu „nesprávné názory” na problematiku okolo změny klimatu, což je prý „v příkrém rozporu s posláním Tesly přispívat k ochraně životního prostředí výrobou elektromobilů”.

Neděláme si legraci, přesně takto Rossmann věc podal. Nechce nějaká auta proto, že šéf firmy, která je vyrábí, jako soukromá osoba otevřeně podporuje určitého kandidáta na amerického prezidenta. Čímž mimochodem sám Musk dokazuje, že dokáže uvažovat otevřeně a hledat nějaký kompromis, neboť jistě ani on nesouhlasí se vším, co Donald Trump říká a dělá. Některé jeho postoje jsou pro něj ale důležitější než jiné a - když už něco - by bylo na místě ptát, proč to tak je, proč tradiční volič Demokratů podporuje Republikána apod.

Ne, diskuze nebude, respekt nebude, Trump je špatný, kdokoli ho podporuje je špatný, firma, kterou dotyčný řídí, je špatná, a auta, která vyrábí, jsou tedy logicky také špatná. A jsou kvůli tomu tak špatná, že je nejen nebudeme kupovat, ale všem řekneme, že jsou kvůli tomu nasáklá „špatnými názory” a budeme bojovat za to, aby jejich výrobce pošel, zaměstnanci pošli, ostatní kupci shořeli v plamenech... Přeháním to, ale kam až to má zajít? Nestačil by racionální pohled na samotná auta a zvážení jejich přínosu pro vlastní podnikání? Ať už je vyrábí jakákoli firma, kterou řídí kdokoli s jakýmkoli politickým názory? Je to celé velmi, velmi absurdní.

Ale to je morální rozměr, na který jistě můžete mít tisíc odlišných pohledů (a já to respektuji). Jiný rozměr je faktický a věcný, který vyznívá pro Rossmann ještě rozpačitěji. Vše působí jako to, čemu Američané říkají „virtue signalling”, taková vyšší forma pokrytectví, česky řekněme „ohánění se údajnými vlastními ctnostmi”. Prostě prezentování jistých pohledů na věc, které svými faktickými kroky reálně nesdílíte, ale ve snaze dosáhnout lepší pověsti před okolím to přesto děláte. Přesně to ale se může velmi snadno vrátit autorovi takových snah jako bumerang.

Rossmann totiž v reakci na otázku o detailech svého vlastního autoparku uvedl, že z 800 vozidel, která používá jako služební, je pouze 71 elektromobilů. A pouhých 34 z nich jsou Tesly. Sám Rossmann, který si potrpí na velkých gestech a elektromobily označuje za spásu planety, tedy sotva nějaké provozuje a Tesel si koupil jen pár. To mu ale nezabránilo „kádrovat” a zprostředkovaně se snažit očerňovat Teslu, jejího šéfa i toho, koho podporuje. Dobře přitom víte, že máme daleko k tomu být fanoušky Elona M., stejně tak není problém najít spoustu „vad” na Donaldu Trumpovi. Ale budeme jen proto podporovat kdejaký nesmysl, který hází kamení tím či oním směrem?

Je to skutečně obraz současného světa, ve kterém zase jednou jde každý buď s námi, nebo jde proti nám. A co když nedělá ani jedno? A jeho pohledy by si zasloužily trochu hlubší zkoumání? To se nenosí a je velmi smutné, že Rossmann toto zkratkovité uvažování takto bez rozmyslu podporuje. Všichni mluví o respektu a potírání nenávistných projevů, ale co jiného než nenávistný projev postoj Rossmannu je? A zkuste na něj pohlédnout pragmaticky - fakticky není ničím jiným než zasahováním do politických záležitostí cizí země, se kterou firma nemá nic společného. Představte si, že by podobné prohlášení vydala nějaká ruská společnost...

Přesto říkám: Rossmann pro mě není politická organizace a jeho plakáty na prodejnách jsou mi ukradené - když mi nabídne dobré zboží za dobrou cenu, koupím si ho tam. Něco mi ale říká, že takto ideologicky uvažující firmy ekonomicky efektivně (a tedy i efektivně směrem k zákazníkovi) dlouhodobě schopny fungovat nebudou. Ostatně i na tento samotný krok je marketingově nesmyslný a společnost ve výsledku poškozující. Však přestane někdo nakupovat v Rossmannu proto, že má 34 Tesel, o kterých dosud nikdo nevěděl? Anebo v ní přestanou někteří z milionů zákazníků Tesly nakupovat poté, co se takto hlasitě vymezila proti člověku, kterého někteří z nich mají za boha? Tušíme, že se stane spíš to druhé. A dotyční budou vlastně jednat jen stejně ideologicky jako samotná firma, takže jim to ani nemůže mít za zlé.

Chce to racionální, ne dogmatické uvažování, ideologie zabíjí efektivitu. Na současných potížích automobilek to vidíme dnes a denně.

„Soudruhu kapitáne, když dovolíte, já se domnívám, že podstatné je, na které straně barikády nám ti šmejdi tak nějak stojí.” Co nám tato kauza jen připomíná? Foto: Rossmann, tiskové materiály

Zdroje: Bloomberg, Rossmann

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.