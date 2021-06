Kamera natočila, jak rychle kradou zloději díly z aut, 60 sekund je film pro pamětníky před 5 hodinami | Petr Miler

Následky koronavirové pandemie hýbou i trhem s náhradními díly na auta a jejich nedostupnost způsobuje raketový růst cen některých z nich. Tomu se rychle přizpůsobili zloději, kteří jsou tak rychlí, že skoro nemají zábrany.

Stejně jako se zloději přizpůsobili v oblasti prolamování zabezpečení aut a kradou je bleskově pomocí počítačů, rychle se naučili brát z aut některé žádané náhradní díly. Jejich krádeže jsou obecně méně rizikové kvůli jejich časté neunikátnosti, a tedy obtížnému spojení s konkrétním zločinem. Navíc jde o rychloobrátkové zboží nezřídka rovnou dodávané konkrétnímu odběrateli. Než se policie stačí rozkoukat, odcizený díl už je dávno na jiném autě.

Toto se dělo vždy, v poslední době je ale podobných krádeží jako nikdy dříve. Důvod je prostý, pandemie koronaviru, která narušila dodavatelské řetězce a z některých nově vyrobených dílů učinila nedostupné zboží, což přirozeně žene poptávku i ceny nahoru. Tento vývoj pochopitelně motivuje zloděje, aby určitých věcí kradli víc a podstupovali vyšší riziko a jeden z důsledků můžete vidět na záběrech níže.

Zveřejnila je policie washingtonského okresu Pierce poté, co majitel nahlásil krádež katalyzátoru jednoho ze svých aut. Sám musel být svým způsobem ohromen, neboť zloději nepotřebovali ani celou minutu na kompletně celou akci přímo před jeho domem už za skoro bílého dne v půl šesté ráno. S bateriovými rozbruskami naběhli k vozu, současně každý přeřízl výfukové potrubí před resp. za katalyzátorem, naskákali zpět do svého vozu a odjeli. Gone In 60 Seconds neboli 60 sekund, slavný to film o podobných aktivitách, je vedle toho hotová nuda.

Že jsou cílem zlodějů právě katalyzátory, opravdu nepřekvapí. Katalytický konvertor plný vzácných kovů zajímal chmatáky odnepaměti, při současných cenách palladia a dalších surovin nezbytných pro jejich výrobu je to ale hotový zlatý důl. Jednou takovouto akcí trvající desítky sekund si zloději přijdou snadno na desítky tisíc korun, to je pro ně zjevně příliš lákavé na to, aby odolali.

Podívejte se sami na celou akci níže. Policie po mužích pochopitelně pátrá, proto také zveřejnila celé video, pokud ale nebudou příliš hamižní a nebudou „nenápadně” schovávat desítky ukradených katalyzátorů někde u sebe doma, bude obtížné je dopadnout a něco jim dokázat.

Oblíbený lup zlodějů se skrývá pod autem. Katalyzátory aut jsou nyní zdrojem rychlých a tučných zisků. Foto: Pierce Co Sheriff, CC0 Public Domain

