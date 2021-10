Katalyzátory z aut se nekradou jen kvůli dílům, v Africe pro ně našli o dost bizarnější využití před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Petr Prokopec, Autoforum.cz

Krádeží katalyzátorů z aut přibývá a obvykle je to sváděno na překupníky s díly či drahými kovy. Ti je nepochybně kradou, v Kongu pro ně ale mají jiné využití, doslova je sjíždí.

Konžskou demokratickou republiku jsme dosud měli spojenou hlavně s těžbou kobaltu, která probíhá v tamních dolech, kde se s nějakou ekologií moc nepářou. Stejně jako jim není cizí dětská práce. Možná by proto nebylo od věci podobnými záběry zdobit elektromobily, stejně jako jsou třeba zničenými plícemi ozdobeny krabičky od cigaret. V té chvíli by si řada příznivců elektrického pohonu možná uvědomila realitu, kterou dnes nevidí či vidět nechtějí.

Riziková práce v kobaltových dolech ovšem není tím, o čem dnes v souvislosti s Kongem budeme hovořit. Místo toho si posvítíme na novou drogu, která se v této zemi ujala rychlostí blesku. Říká si Bombe, což v překladu z nářečí Lingala není nic jako nástražný výbušný systém (...), ale znamená to „mocný“. Do něčeho takového ale mají účinky drogy daleko. „Kdysi jsme pili velmi silnou whisky... ale po jejím požití jsme byli neklidní a mohli jsme zranit lidi. Bombe vás uklidní, unaví, jednoduše po dlouhou dobu zůstanete někde stát či sedět. A když odezní, jdete domů, aniž byste kohokoliv obtěžovali,“ popsal účinky jeden z dealerů.

Co s lidmi skutečně dělá a jaká jsou s ní spojena zdravotní rizika, není v oficiální rovině známo, jde o novinku, kterou zatím nikdo z odborníků pořádně nezkoumal. Pro nás je ale zajímavá nikoli tím, že bychom potřebovali uklidnit či unavit, ale kvůli jejímu původu. Bombe se totiž získává z keramických jader katalyzátorů aut, jež jsou drcena a smíchána s vitamíny nebo třeba tabákem. Uživatelé ji tak mohou kouřit, stejně jako sníst či vyšňupat.

Právě zdroj nové drogy je spojen s narůstajícími krádežemi katalyzátorů. Gangy přitom kradou jak celá auta, tak případně jen katalyzátory, které vyřežou přímo na ulici. Tresore Kadogo, jeden z místních mechaniků, přitom uvádí, že každý den se jen na něj obrátí 5 až 10 postižených lidí. To jen dokazuje, jak je Bombe na vzestupu, a to se bavíme o Kongu, zdroje drogy jezdí doslova po celém světě.

„Tady v Kinshase neprodáváme katalyzátory, musíme je objednat v Evropě, a to je drahé,“ uvádí dále Kadogo. I proto ostatně nakonec proti nové droze vystoupil již i prezident země Felix Tshisekedi, který uvedl, že se jedná o „sociální fenomén, který volá po kolektivní zodpovědnosti celého národa“. V návaznosti na to pak policie již v srpnu zatkla 100 dealerů a uživatelů. Jak se ale zdá, zatím to nemělo dostatečný efekt.

V Kongu začínají narůstat krádeže katalyzátorů, jejich vnitřnosti totiž místní užívají jako drogu zvanou Bombe. Ilustrační foto: Petr Prokopec, Autoforum.cz

Zdroj: Drive Tribe

