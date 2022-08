Kolik peněz letos berou jezdci Formule 1? Aspoň pár lidí inflace zjevně trápit nemusí před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mercedes-AMG F1 Team

Zdá se, že vedle členů bankovní rady České národní banky, kteří si skandálně přidávají přesně tolik peněz, kolik činí aktuální inflace, existuje ještě pár dalších, které tento jev trápit nemusí. O část peněz sice přijdou také, pořád jim jich ale ještě dost zbude.

Formule 1 kdysi bývala hlavně motoristickým sportem, v posledních dekádách je to ale hlavně multimiliardový byznys stvořený Berniem Ecclestonem. Nic proti tomu, peníze točící se v tomto světě jsou ovšem neskutečné, však jen z nedávno prozrazené ceny jednoho motoru se leckomu protočí panenky. Nejvíce peněz tedy jasně spolkne technika, logistika, obecně obrovské zázemí týmů, které dnes zaměstnávají tisíce lidí, o své si ale řeknou i piloti.

Formule 1 je technický sport, a tak prostě potřebujete obojí - bez špičkové techniky si neškrtnete, bez špičkového pilota ale také ne. Na rozličných výsledcích různých týmových kolegů je nejlépe vidět, jak obrovskou hodnotu takový pilot má. Carlos Sainz je jistě dobrý řidič, nebýt ale Charlese Leclerca, Ferrari by se o vítězství téměř v každé velké ceně nepralo ani omylem. A takový Sergio Perez přes své nesporné kvality patrně nebude mít daleko ani k tomu, za co jej označil jeho bývalý šéf. Znovu je to jistě pilot světové extratřídy, o konzistenci Maxe Verstappena si ale přes některé světlé momenty může nechat jen zdát.

V F1 se tak setkávají tři typy pilotů - hvězdy první velikosti, které si týmy předchází, jacísi nosiči vody, které potřebují pro úspěch v šampionátu konstruktérů, a pak začínající, více nebo méně nadějní jezdci, které dost často musí někdo štědře sponzorovat, aby si vůbec v ef-jedničkách sjeli. Tomu většinou, ale ne vždy odpovídají jejich platy, jejichž přehled dal dohromady britský The Independent.

Celý jej najdete níže, za nás jen pár poznámek. Není divu, že na vrcholu jsou Max Verstappen a Lewis Hamilton, jakkoli v případě druhého jmenovaného je nyní otázkou, jak moc dobrý ještě je a do jaké míry jede na vlně setrvačnosti svých předchozích úspěchů. Nikdo nemládne a Hamilton má letos plné ruce práce se svým týmovým kolegou, který se v Mercedesu pořád rozkoukává. A vedle Hamiltonovy miliardové gáže bere v podstatě drobné.

Zajímavé je třetí místo Fernanda Alonsa - je zjevně pořád velmi ceněným pilotem, i když od dob jeho bojů o mistrovské tituly uběhla už spousta vody. Ceny Sebastiana Vettela a Daniela Ricciarda jsou také sporné, zajímavé je ale vidět, jak vysoko se dostal Lando Norris, který se naopak zdá být jedním ze současných nejlepších pilotů, jenž s průměrným McLarenem někdy koná i trochu zázraky.

Velmi zajímavá je (relativně, pořád je to čtvtmiliarda ročně) nízká gáže Charles, který už léta ukazuje svou třídu a letos je jediným opravdu stabilně silným soupeřem Maxe V. Přesto bere podobné peníze jako třeba Bottas v Alfě Romeo, což nelze označit za o mnoho více než za jezdecké dožívání v průměrném týmu. Překvapivý je i plat Kevina Magnussena, který toho nepředvádí zase o tolik více než Mick Schumacher, aby za to bral osmkrát více peněz. Naopak platy začátečníků v týmech druhého sledu nepřekvapí.

Je to každopádně zajímavý pohled pod pokličku. Většinu těchto lidí aktuální inflace trápit nemusí, v penězích mohou plavat. Platy dvou posledních mistrů světa se pak zdají být zcela mimo měřítka, a to i pohledem rozpočtů celých týmů. Letošním limitem bylo původně 140 milionů dolarů...

Kolik peněz berou piloti Formule 1 v sezóně 2022?

1.-2. Max Verstappen - 40 000 000 Eur (974 000 000 Kč)

1.-2. Lewis Hamilton - 40 000 000 Eur (974 000 000 Kč)

3. Fernando Alonso - 15 000 000 Eur (365 250 000 Kč)

4. Lando Norris - 12 000 000 Eur (292 200 000 Kč)

5. Sebastian Vettel - 11 000 000 Eur (267 850 000 Kč)

6. Daniel Ricciardo - 11 000 000 Eur (267 850 000 Kč)

7. Charles Leclerc - 9 000 000 Eur (219 150 000 Kč)

8. Carlos Sainz - 7 000 000 Eur (170 450 000 Kč)

9. Valtteri Bottas - 7 000 000 Eur (170 450 000 Kč)

10. Lance Stroll - 7 000 000 Eur (170 450 000 Kč)

11. Sergio Perez - 6 000 000 Eur (146 100 000 Kč)

12. Kevin Magnussen - 4 800 000 Eur (116 880 000 Kč)

13. George Russell - 4 000 000 Eur (97 400 000 Kč)

14. Esteban Ocon - 4 000 000 Eur (97 400 000 Kč)

15. Pierre Gasly - 4 000 000 Eur (97 400 000 Kč)

16. Alex Albon - 1 500 000 Eur (36 525 000 Kč)

17. Guanyu Zhou - 730 800 Eur (17 794 980 Kč)

18. Mick Schumacher - 730 800 Eur (17 794 980 Kč)

19. Nicholas Latifi - 730 800 Eur (17 794 980 Kč)

20. Yuki Tsunoda - 364 900 Eur (8 885 315 Kč)

Max Verstappen je nejlépe placeným pilotem F1 současnosti... Foto: Red Bull Racing



...o první místo se ale musí dělit s Lewisem Hamiltonem. Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team



Druhá největší jezdecká superstar současnosti je na tom relativně bídně, Perez nebo Sainz evidentně mají pozici nosičů vody, čemuž odpovídá i jejich gáže. Foto: Scuderia Ferrari Formula 1

Zdroj: The Independent

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.