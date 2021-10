Kontroverzně nakoupená Maserati pro světový summit se léta nedaří prodat, nabízí je se slevou před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AirBridgeCargo Airlines

Politici se zjevně chovají všude stejně. Když jde o jejich potřeby, rozhazují plnými hrstmi, když jde o kohokoli jiného, se štědrostí je konec. Tak se stalo, že jedna z nejchudších zemí nakoupila 40 Maserati a bez překvapení je léta nedokáže prodat.

V roce 2018 se na Papui Nové Guinei konala mezinárodní konference organizace pro Asijsko-pacifickou ekonomickou spolupráci APEC. Kvůli příjezdu mnoha delegátů vláda ostrovního státu nakoupila velké množství nových aut, a to včetně čtyřiceti kusů Maserati Quattroporte. Tento krok byl svého času předmětem ostré kritiky, neboť jde o jednu z nejchudších zemí světa, ve které si zhruba 40 procent populace musí vystačit s méně než 20 korunami za den. Navíc v ní v dané době propukla obrna, pročež byla koupě luxusních aut tím posledním, do čeho by měla investovat.

Vláda si ale prosadila svou, neboť doufala, že se summitem zviditelní a přiláká nové investory. Po jeho skončení pak skutečně Spojené státy přislíbily pomoc s elektrifikací, zatímco Čína uvedla, že počítá s investicí ve výši zhruba 100 miliard korun, které padnou na výstavbu silnic. V obou případech však jde o přísliby, které se dodnes neproměnily v cokoli viditelného. Co ovšem každý má stále na paměti, to jsou nemalé peníze, které byly investovány do oněch aut.

Papua Nová Guinea se tehdy do jisté míry inspirovala summitem z roku 2015, který se konal na Filipínách a na který více než 200 aut dodalo BMW. Mnichovská automobilka nicméně má v této destinaci oficiální zastoupení, a proto celou akci sponzorovala, přičemž po jejím skončení sama veškerá auta prodala veřejnosti. Totéž pak plánovali i Papuánci, ovšem v jejich případě vše skončilo fiaskem. Možná i proto, že Maserati v této zemi oficiálně zastoupeno není, se tato auta nepodařilo prodat dodnes.

Čtyřicítka vozů byla v roce 2018 nakoupena přímo v Itálii, odkud je následně obří Jumbo společnosti AirBridgeCargo Airlines, jejíž tiskové materiály doprovází tento článek, přepravilo z Milána na Papuu Novou Guineu. Kromě toho země pořídila ještě dalších 300 aut, mezi něž patřily třeba Toyoty Land Cruiser nebo Mitsubishi Pajero. Po skončení summitu ovšem prakticky celá flotila zmizela. Policie tak zahájila vyšetřování, během kterého zjistila, že auta jsou nadále využívána k převozu politiků, ovšem neoprávněně. Pod hrozbou sankcí se pak vrátila alespoň ona Maserati.

Až poté došlo na původně slibovaný prodej, s úspěchem se ale nesetkal. Během tří let si tak svého nového majitele našly pouze dva exempláře, zbytek na kupce čeká. I proto vláda snížila cenu auta na 400 000 PGK (cca 2 476 000 Kč). Velké naděje by ovšem mít neměla, neboť s ohledem na stáří flotily a původní pořizovací cenu okolo 500 000 PGK (3 096 000 Kč) o zas tak velkou slevu nejde.

Lze tak jen souhlasit s novým ministrem financí Johnem Pundarim, že koupě Maserati „byla chybou“. Stejně jako možná i pořádání celého summitu. Nejde totiž jen o auta, která byla rozkradena či vládě zůstala takříkajíc na ocet, ale i o další dozvuky nepovedené akce. Jen dva dny po jejím skončení bylo vybavení prostor v Port Moresby, kde se konference konala, zdemolováno policisty a vojáky. Ti totiž za zajištění bezpečnosti nedostali zaplaceno.

Čtyřicítka Maserati Quattroporte byla v roce 2018 nakoupena kvůli summitu APEC přímo z Itálie. Vláda Papui Nové Guinei je po akci chtěla rozprodat, zájem o limuzíny je však minimální. Foto: AirBridgeCargo Airlines

Zdroj: The Guardian

Petr Prokopec