Korejci ukázali budoucnost manuálního řazení, do prodeje půjde ještě letos

Specifika moderních aut ani požadavky zákazníků manuálním převodovkám nepřejí, ne každý je ale chce prostě shodit do propadliště dějin. Kia je hodlá ponechat v nových mild-hybridech, které budou pracovat s elektronickou spojkou.

Doba se mění a už se to komukoli líbí či nikoli, musí se přizpůsobit. Výjimkou není ani automobilová branže, kde je stále vyšší důraz kladen na ohleduplnost aut k okolnímu světu. Stěžejní data tedy již nejsou spojena jen s výkonem, akcelerací či maximálkou, nýbrž i se spotřebou a na ni navázanými emisemi, hlučností a podobnými faktory. Výrobcům totiž za nedodržení stále přísnějších emisních limitů hrozí pomalu až likvidační pokuty, popř. úplná nemožnost ten či onen vůz prodávat. A tak je zkrátka třeba počítat s tím, že spíše než vy s autem pojede auto s vámi.

Jasně patrné je to na inovacích, se kterými hodlá vyrukovat Kia, třebaže v jejím případě musíme kvitovat, že se alespoň snaží udržet v autech klasické ovládací prvky. Korejská automobilka totiž u svých mild-hybridních modelů, jejichž prvním zástupcem bude nedávno odhalené Rio EcoDynamics+, ponechá v nabídce manuální řazení, do aut ale nasadí spojku ovládanou nikoliv mechanickými táhly, nýbrž elektronikou. Systém zvaný Clutch-by-wire bude součástí 48voltového elektrického okruhu a během jízdy na reálných silnicích má snížit spotřebu a emise CO2 o zhruba 3 procenta. Auto si totiž ponechá kontrolu i nad spojkovým pedálem, a tak bude s to motor vyřazovat z činnosti efektivněji než stávající systémy start-stop.

Z výše zmíněného je jasně patrné, oč nejspíše půjde. Inteligentní manuální převodovka iMT, jíž je elektronická spojka součástí, umožní okamžitou deaktivaci pohonné jednotky ve chvíli, kdy řidič sundá nohu z plynového pedálu. Systém vyšle elektronický signál, na jehož základě dojde k otevření spojky. Následné sešlápnutí plynu pak opětovně vrátí pohonnou jednotku do provozu.

Podmínkou tohoto řešení byla již zmíněná integrace 48voltového okruhu, neboť energie potřebná na veškeré úkony je dodávána startérem-generátorem mild-hybridního systému. Ten dokáže motor uvést do správných otáček, což znamená, že na deaktivaci agregátu dochází nejen při zpomalování v kolonách či před semafory, ale také kupříkladu během „plachtění“ po dálnici.

Šéf divize hnacích ústrojí značky Michael Winkler uvedl, že „elektrifikace“ manuálu do značné míry dubluje dvouspojkové automatické převodovky, a to z toho důvodu, že evropští řidiči mají ruční řazení stále v oblibě. Z toho a zároveň z faktu, že systém byl vyvinut evropským centrem Kie v německém Offenbachu, vyplývá, že značka zřejmě převodku iMT nabídne jen na starém kontinentu.

Je to zjevně budoucnost manuálního řazení a i když se můžeme na jednu stranu drbat na hlavě, zda to není další zbytečné zesložitění, na druhou stranu je lepší, když zůstanou v nabídkách automobilek vozy s alespoň takto koncipovaným manuálním řazením, než žádné. Zmíněné Rio dostane kromě elektronické spojky do vínku také lithium-ionovou polymerovou baterii a přeplňovaný litrový tříválec. Do prodeje má zamířit ve třetím čtvrtletí letošního roku, na ceny je tak logicky ještě příliš brzy.

Kia blíže popsala elektronickou spojku, kterou jako první dostane modernizované Rio, jež se v prodeji objeví v letošním třetím čtvrtletí

