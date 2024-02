Krásné BMW 3 E46 nemusí stát majlant, kompletně na přání vyrobený sedan s šestiválcem vyjde levněji než základní Fabie před 2 hodinami | Petr Miler

Kdo z automobilových nadšenců někdy nezatoužil po vrcholu evoluce BMW řady 3? Problém je v tom, že legendární modely jako M3 E46 nebo odvozené CSL dnes stojí miliony a levnější už nebudou. Tahle krásná 323i vyjde jen na statisíce.

Patrně vás nepřekvapíme tvrzením, že BMW 3 generace E46 je podle nás nejlepší trojkou která kdy byla postavena. Nemyslíme si, že BMW od té doby zapomnělo vyrábět auta, to jen „é-čtyřicetšestka” dorazila v ten správný čas, aby se v ní mohlo sejít vše, co téměř dokonalý vůz střední třídy má mít.

Podstatné pro její kvality je, že je v zásadě velkou evolucí řady E36, a tak nepřišla s příliš velkým množstvím zcela nových řešení, která by se časem ukázala být problematicky funkčními či poruchovými. Světlo světa také poznala v době, kdy BMW ještě nebojovalo o zákazníky Volkswagenu a spol. a hrálo si svou hru na skutečně prémiovém písečku s adekvátními cenami. A v neposlední řadě nebyla jeho evoluce příliš zatížena všemožnými evropskými regulacemi, které nové vozy vzdalují technickým i zákaznickým ideálům.

Vzniklo tak auto, které bylo v rámci své třídy opravdu výjimečné. Nadstandardně kvalitní a trvanlivé, nepostavené s cílem hlavně šetřit náklady, uzpůsobené primárně tomu, aby co nejlépe uspokojovalo potřeby svých, tehdy ještě specifických zákazníků. Ale výše zmíněné podmínky by samy o sobě nestačily, však ostatní výrobci měli vesměs stejné. E46 se k tomu ještě prostě povedla a navíc byla zabalena do stále elegantního, široce pozitivně přijímaného „bezbanglovského” designu. Ano, vznikl jistý druh legendy - auto, jehož kvality se v pozdějších generací E90 a zejména F30 a F80 tak úplně nezrcadlí.

„Hit je ho mít,” praví jedna známá reklamní fráze a v tomto případě musíme jen přikývnou. Ideální je vlastnit M3 a ještě lépe verzi CSL, která je dnes po právu největší legendou této řady. Obě tyto verze se stále dají sehnat v pěkných stavech, zejména na CSL si ale musíte připravit obrovské peníze, i nízké miliony Kč mohou být málo. Takovou částku už si může dovolit dát za ojeté auto málokdo a u M3 to není o mnoho lepší - mějte k dispozici méně než 1 milion a byť jen slušný exemplář už nepořídíte ani omylem. Ale co když máte jen třetinu této cifry? Lze pak vůbec o nějaké pěkné E46 přemýšlet?

Kupodivu lze. A velmi pěkné, řekli bychom. S ohledem na pomalu kultovní status této generace nečekejte za takovou částku nic relativně nového, natož pak cosi jako stroj času. Tohle je v podstatě „obyčejná” ojetina, na první pohled - je z roku 2000, tedy ještě před faceliftem, a má na tachometru 147 tisíc kilometrů. Není to mnoho, ale není to ani nic. Přesto je výjimečná a stojí zřejmě za každou korunu své ceny.

Už fakt, že jde o verzi Individual v metalíze Arizona Sun, je velmi podstatný, takhle vyšperkovaná E46 už se nevídá. A podívejte se dovnitř, čalounění alcantarou ve stejném odstínu je znovu tovární, navíc doplněné o extrémně bohatou výbavu. A mrkněte se, jak tohle auto na svoje kilometry vypadá. Nezdá se, že by šlo jen o nějakého „Potěmkina” - prodávající, nám už známá, dosud vždy korektně jednající nizozemská firma označuje stav vozu za blízký dokonalosti a hovoří o pravidelném servisu. Naznačenému odpovídají i záznamy v servisní knize a spousta viditelných detailů. Podívejte se třeba na interiér - ne, nový není, i na docela „hajsavých” alcantarových sedadlech je ale těch 147 tisíc najetých kilometrů vidět hodně málo.

Tohle je prostě pořád pěkné, výjimečné auto. Cena? 12 950 Eur, tedy asi 327 tisíc Kč, za to nekoupíte ani základní Fabii, zdaleka ne. Takových trojek E46 už se vidí málo, a to i optikou techniky. Je to verze 323i s motorem 2,5 R6 o výkonu 170 koní, která za zvuku plnotučného řadového šestiválce udělá stovku za 8,1 sekundy a rozjede se až na 231 km/h. S manuálním pětikvaltem. Jasně, není to 330i, ale stejně. Dali bychom si říci, názor si ovšem udělejte sami, už fotky napoví mnohé...

Tohle je jednou z nejhezčích „obyčejných” BMW 3 E46 ze začátku milénia, které jsme v poslední době viděli. Kolik takto vyšperkovaných verzí Individual mohlo vzniknout? A kolik je jich dodnes v provozu? Foto: Bookholt Automobiel, publikováno se souhlasem

