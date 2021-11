Lada Niva 2021 znovu zesměšnila bodové hodnocení Němců, známky na ni nestačily před 5 hodinami | Petr Prokopec

Němci to mají při hodnocení aut vlastně jednoduché. Každému aspektu dají s gustem určité body, pak je sečtou a rázem vidí vše včetně auta roku - s nadsázkou řečeno. Lada Niva jim ale do tohoto systému už podruhé zapíchla vidle.

Původní Lada Niva se poprvé objevila v prodeji už v roce 1977. Po dvaceti letech pak měla být nahrazena druhou generací, na které Rusové začali pracovat společně s americkým koncernem General Motors. Nakonec se však plány změnili a zákazníkům tak byl nabídnut Chevrolet Niva, který originálu přejmenovanému na 4x4 vlastně i konkuroval. GM však nakonec předloni svůj 50procentní podíl ve společném podniku prodal AvtoVAZu, který tak do svého portfolia získal hned dvě ideově podobná SUV. Obě pak prošla faceliftem, ten u bývalého Chevroletu však byl výraznější.

Novinka, která již nosí logo Lady, totiž dostala radikálně přepracované čelní i zadní partie. Nyní tak v mnohém připomíná Toyotu RAV4, což pochopitelně vzbuzuje větší očekávání. Může je ovšem naplnit? To se rozhodl zjistit magazín Auto Bild, který si v roce 2019 podal originál ve verzi Urban. A jakkoliv vozu dal na papíře známku 4-, která vskutku není lichotivá, Němci uznali, že v některých případech zkrátka tabulky nestačí. O proto vlastně ruské legendě ukázali palec nahoru, stejně jako velké množství německých zákazníků.

Kladně je pak ostatně hodnocen i zevnějšek přepracovaného vozu, jenž je oficiálně nazván Niva Travel, zatímco originál se skrývá za označením Niva Legend. V interiéru už jde ale o docela jinou písničku. Patrné je to již při otevírání dveří, kdy se ozve zvuk jako ukradený z letité Nokie. Volant pak kromě klaksonu nedisponuje žádným ovládáním a nedá se ani nastavit, zatímco u sedadel je štelování omezené. Plasty pak vydávají podivný zápach, jenž vám ze všeho nejvíce připomene rybinu.

Ryze konvenční pak ostatně není ani zavazadelník, jehož dveře se otevírají do strany. To pochopitelně redukuje praktičnost, jakkoliv u mnoha konkurenčních SUV tomu není jinak. Ostatně na takový Land Rover Discovery pak Niva odkazuje i asymetrickým designem zadního okna, který navyšuje výhled na vozy za vámi či při couvání. To Němci oceňují, stejně jako skutečnost, že ovládání oken bylo přesunuto na dveřní panely, kde jej snadněji najdete. Robustnější jsou pak i páčky pro ovládání světel.

Pokud nyní máte pocit, že dosud Auto Bild nadšením příliš nehýřil, máte pravdu. Věci se však mění ve chvíli, kdy se dáte do pohybu. Vůz se totiž vyhřeje daleko rychleji než jeho konkurence, díky čemuž se za volantem okamžitě cítíte blaženěji. Stejně tak vám úsměv na tváři vykouzlí i brzdná vzdálenost - z někdejších 52,8 metrů je totiž nyní už jen 42,1 m. Ani to sice není zrovna vrchol segmentu, ovšem tentokrát již můžete před svými známými dané číslo zmínit bez uzardění.

Rusové kromě toho integrovali redukci a centrální uzávěru do jedné páky, jejíž chod je sice poněkud tužší, ovšem při zařazení redukčního stupně nedochází k automatickému uzamčení středového diferenciálu. To vám umožní snadněji ovládat třeba přívěsy na užším prostranství. Stejně jako vám pohon všech kol dovolí vyrazit i do náročnějšího terénu, kde se Niva pohybuje s větší lehkostí než třeba Dacia Duster, která je jejím asi největším konkurentem.

Ve finále tu tak máme prakticky stejný závěr jako v případě klasického provedení. Auto Bild nadělil Ladě Niva Travel známku 4, protože jednotlivé známky a jejich součet nic jiného nedovolují. A záhy dodává, že airbag či klimatizace dnes moderní vůz nedělají. Nicméně přiznává, že ono číslo neříká vše. Pokud přijde řeč na jízdu v drsnějším terénu, pak novinka exceluje stejně jako její předchůdci a nelze to popsat číslovkami, jen slovy. Rázem se tak o některé zákazníky musí bát i Duster, neboť ten toho tolik v terénu nesvede a ve verzi 4x4 startuje až na 20 190 Eurech (cca 518 tisíc Kč). Niva je oproti tomu k mání již od 18 000 Eur (461 tisíc Kč).

Objektivně vzato je Lada Niva i přes nedávný facelift zastaralá. Jenže jak připouští i německý Auto Bild, některé vozy zkrátka nelze hodnotit jako ve škole, čísla neřeknou vše. Foto: AvtoVAZ

