Mezi zájemci o koupi klubu ruského oligarchy je i Lewis Hamilton, ani za všechny peníze ale nezíská moc před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mercedes-AMG F1

Dění okolo této věci jen připomíná, jak extrémně bohatí někteří lidé jsou. I když je Lewis Hamilton jedním z nejlépe situovaných sportovců v historii, v případě zájmu o fotbalový klub Romana Abramoviče jej jeho majetek staví do role jednoho z minoritních investorů.

Na vstup ruských vojsk na Ukrajinu zareagoval svět zejména s pomocí sankcí. Ty nicméně neubližují jen samotné zemi, ale také vybraným jednotlivcům. Hlavně Evropa a Spojené státy mají na mušce všechny lépe situované Rusy, kterým zmrazují majetek. Jedním z nich je i Roman Abramovič, jenž je mimo jiné vlastníkem britského fotbalového klubu Chelsea. Kvůli oněm sankcím nicméně nesmí prodávat vstupenky, prodlužovat kontrakty či nakupovat a prodávat hráče.

Klubu pak sice byla udělena výjimka, na jejímž základě může dohrát sezónu a vyplácet zaměstnance, ovšem vstup na zápasy bude povolen jen držitelům permanentek. Pro Ambramoviče se tak Chelsea stala mlýnským kamenem na krku, kterého se chce zbavit s tím, že výtěžek půjde na dobročinné účely. Nicméně aby i něco takového mohl uskutečnit, musí být do celé transakce zapojena britská vláda.

Je tedy otázkou, zda, kdy a jakým způsobem se klub prodá. Zájem o něj nicméně rozhodně je, a to dokonce i v kruzích nám blízkým. Novým majitelem by se totiž mohl stát Lewis Hamilton, což je poněkud překvapivé, neboť sedminásobný světový šampion Formule 1 vždy prohlašoval, že je fanouškem konkurenčního Arsenalu. Ten nicméně na prodej není. Britský závodník navíc již delší dobu pracuje na své budoucnosti po ukončení kariéry, a vlastnictví klubu by mu jistě přišlo vhod.

Zájem Hamiltona o Chelsea již potvrdil jeho mluvčí, přičemž britský závodník by měl dát do placu částku 10 milionů liber (cca 290 milionů Kč). To zní jako spousta peněz, v případě celé Chelsea jde ale o drobné. Stal by se tak velmi minoritním investorem (stejnou částku mimochodem nabízí i tenisová superstar Serena Williams), neboť celý klub by se mohl prodat za 2,5 miliardy liber (asi 72,57 mld. Kč). I kdyby se Hamilton zbavil veškerého svého majetku (odhaduje se na 218 milionů liber), nemohl by si dovolit ani desetinu Chelsea. Na tom je jen vidět, jak neskutečně bohatý Ambramovič je, však Chelsea pro něj nebyla ani klíčovým aktivem.

Stěžejní část investice by tak zajistili jiní. Mluví se o Siru Martin Broughtonovi, britském byznysmenovi, který je dlouholetým fanouškem Chelsea. Mimo něj nicméně o klub usiluje ještě Steve Pagliuca, který mimo jiné spoluvlastní basketbalový tým Boston Celtics, nebo Todd Boehly, spolumajitel baseballového týmu LA Dodgers. Celou transakci pak řídí americká banka The Raine Group.

I kdyby tedy Hamiltonův příspěvek byl několikanásobkem uvedené částky, stále bude mezi vlastníky na vedlejší koleji. Dle Sky News by i jeho úloha ve vedení byla spíše formální. Britský šampion by se přitom měl zaměřit na aktivity, jimž se věnuje v posledních letech, tedy na boj s rasismem. Ze by se poklekávání hráčů před zápasem stalo povinností? Nechme se překvapit.

Hamilton již delší dobu myslí na zadní vrátka. Mimo jiné totiž vlastní veganskou restauraci, závodní tým a píše a nahrává hudbu. Nyní by si do svého investičního portfolia mohl přidat spoluvlastnictví fotbalového klubu Chelsea, ovšem jen z velmi, velmi malé části. Foto: Mercedes-AMG F1 Team

Zdroj: HITC

Petr Prokopec

