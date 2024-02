Hamilton jde do Ferrari sám, dostal zákaz napodobit někdejší postup Michaela Schumachera před 2 hodinami | Petr Miler

Největší rozruch kolem přestupu Lewise Hamiltona z Mercedesu do Ferrari už utichl, za nějaký týden nebo dva ho ale budou znovu plné noviny. V mezičase se dozvídáme některé dílčí podmínky, za kterých se odehrál. Tato je zajímavá a potenciálně velmi významná.

Ví o tom snad každý, ale kdybyste poslední týdny strávili po jeskyních v Andách, pak jen ve stručnosti - sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton přestane být s koncem letošní sezóny Formule 1 jezdcem Mercedesu a přestoupí do Ferrari. Podle nás to ze sportovního hlediska nedává žádný smysl a celý krok a jeho provedení jsou poněkud pochybné, v tuto chvíli ale můžeme jen spekulovat, co bude mít za následek.

Smysl tato změna dává snad jen tou optikou, že Hamilton do Ferrari chtěl a Ferrari chtělo Hamiltona, nebylo to ale reálné do chvíle, kdy Mercedes byl na vrcholu a Ferrari nikde. Třícípé hvězdě to ale nyní až tak nejde, Ferrari je na tom relativně slušně a stane-li se nějaký zázrak, může se to pro Hamiltona sejít tak, že začne za klusáky z Maranella znovu vítězit. Ale jak moc pravděpodobné to je?

Se znalostí nejnovějších informací zase o něco méně, jak vyplývá z informací Motorsportu. Podle nich si týmy byly už nějaký ten pátek dobře vědomy toho, že by jednoho dne mohl někdo zopakovat krok Michaela Schumachera, který se svého času už jako dvojnásobný mistr světa přesunul z Benettonu právě do Ferrari. Udělal to ale jen za podmínky, že Ferrari prakticky kompletně vymění realizační tým za lidi primárně z Benettonu. A jsme přesvědčeni, že bez toho by nikdy nemohly přijít úspěchy, kterých Schumi a spol. dosáhli.

Jasně, Formule 1 není fotbal, ale je to pořád hlavně o lidech. Chtělo to nejen špičkového pilota (Schumacher), ale i velmi kreativního a odhodlaného šéfa týmu (Todt), geniálního sportovního stratéga (Brawn) a špičkové konstruktéry (Byrne a další), aby se Ferrari během řady let změnilo z chaotické pizzerie motorsportu v nedostižný tým nejprestižnějších automobilových soutěží. V podstatě to samé by potřebovala Scuderia nyní, hodila by se jí organizovanost zejména britských stájí a talent jejich lidí. Nic takového se ale nestane, Mercedes tomu předem zamezil.

Němci jako by předem cítili, že Hamilton může mít zaječí úmysly, a to přes veřejná prohlášení o vzájemné loajalitě. Ve smlouvě sedminásobného šampiona tak je klauzule, která znamená, že si s sebou při přechodu do jiného týmu nesmí „vzít” nikoho z dalšího Mercedesu, prostě nesmí podnikat kroky vedoucí k tomu, aby se to stalo. A k tomu by možná jinak přistoupil rád.

Jak už jsme zmínili, tento postup se v minulosti velmi osvědčil. Michaela Schumachera se ve Ferrari obklopil prakticky stejným týmem v jiných kombinézách. Hamilton ale jde do Ferrari sám a musí si vystačit s jeho personálem. Jak už padlo, jeho šance na úspěch to jistě nezvyšuje, až čas ale ukáže, jak reálně velké jsou.

Také jste si Lewise Hamiltona už nedovedli představit jinak než v barvách Mercedesu? Pak je čas změnit přístup, nyní má namířeno k Ferrari. Lehčí mu to tam ale Mercedes předem nedělá. Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

