Lewis Hamilton říká, že dominance Verstappena je špatná pro celý sport, už si nevidí ani na špičku nosu

Neděláme si legraci. Tohle skutečně řekl člověk, který na skoro 7 let udělal z Formule 1 jeden z nejvíce vyzpytatelných sportů planety. Nic proti tomu, zasloužil si to, nyní by ale měl být zticha, když se do podobné pozice dostal někdo jiný.

Tento víkend se jede další velká cena Formule 1, tentokrát pod umělým osvětlením v Singapuru. A jakkoli do konce sezóny zbývá ještě pět závodů, mistrem světa se již tuto neděli může stát Max Verstappen. Jeho letošní dominance na pohled nebyla taková, i díky chybám soupeřů je ale papírově neskutečná. A pokud se mu povede vyhrát ještě tři závody, pak dokonce stanoví i nový rekord v počtu vítězství v jedné sezóně. Totéž pak platí pro počet vítězství v řadě, jakkoliv v tomto ohledu je vše poněkud náročnější. Ač totiž vyhrál pět posledních podniků, na dorovnání zápisu Sebastiana Vettela mu ještě čtyři trofeje v řadě chybí.

Pokud z této situace někdo nemá radost, jde o Lewise Hamiltona. Je to pochopitelné, loni se ještě pral o titul, letos ale nevyhrál ani jednou a na zisk šampionátu už nemá ani matematickou šanci. Konkurence mu navíc vyrostla i v týmu, neboť George Russell stále ještě ve hře je. I když v takovém případě by Verstappen již do konce sezóny pomalu nemohl bodovat, což je krajně nepravděpodobné. Spíše se naopak zdá, že podruhé bude korunován po zisku rekordního množství bodů za sezónu.

Že z toho Hamilton nemůže být šťastný, je nabíledni, on k tomu ale uvedl, že taková dominance je špatná pro celý sport . „Když jsme loni bojovali až do konce, bylo to velmi intenzivní. Nikdy totiž není skvělé, když sezóna končí předčasně. Tedy, je to skvělé pro jednotlivce, ale nikoliv pro sport. Chcete, aby to pokračovalo?“ ptá se sedminásobný šampión s tím, že je mu fanoušků líto. Zajímavé nicméně je, že taková slova ani jednou nezmínil v letech 2014-2020, kdy byl dominantní Mercedes a především pak on sám.

Britský pilot tak evidentně stále ještě nedokázal polknout poměrně hořkou pilulku, kterou pro něj představoval právě závěr minulé sezóny. O titul totiž přišel v posledním kole posledního závodu. Následně se tak Hamilton stáhl z veřejného života, stejně jako chyběl v továrně Mercedesu. Právě to přitom může být důvodem, proč si s novým vozem nerozumí tak dobře jako Russell.

Hamilton by tedy měl přestat naříkat, aktuálně je totiž pro něj výhodnější spíše ono mlčení. Jinak by mu lidé mohli připomenout, že v letech 2015, 2017, 2018, 2019 a 2020 nezískal titul v posledním závodě, nýbrž „předčasně”. Mercedes byl v té době prakticky neporazitelný, přičemž pokud na stupínku nejvyšším chyběl britský pilot, mohli jste tam nejčastěji najít jednoho z jeho týmových parťáků, tedy buď Nico Rosberga, nebo Valtteri Bottase. Pro nás po zásluze, stejně jako si doby své dominance zasloužili Michael Schumacher nebo dnes Max Verstappen. Pro Hamiltona je ale zjevně nudou každý šampionát, kdy nevítězí on sám - své pokrytectví už se snad ani nepokouší skrývat.

Když Hamilton vyhrával jeden titul za druhým a Mercedes ve startovním poli neměl konkurenci, slova o dominanci z úst britského pilota nikdy nevyšla. Nyní se mu ovšem nedaří, nadvládu Red Bullu a hlavně Maxe Verstappena tak začíná kritizovat jako špatnou pro celý sport. Fascinující. Foto: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

