Likvidace převrácené obří lodi plné aut nebere konce, ani bláznivá operace ji za rok neodstraní

/ Foto: Russ Bynum, AP

Neskutečné dva roky už uplynuly od chvíle, kdy šla ke dnu obří nákladní loď převážející 4 2400 aut korejských aut. Do konce ledna letošního roku měly být její trosky zlikvidovány, ale zdaleka nejsou. A ještě dlouho nebudou.

Tuto středu uplynuly dva roky od chvíle, kdy došlo krátce po vyplutí z přístavu v americkém Brunswicku k převrácení obří jihokorejské nákladní lodi Golden Ray. Posádka byla zachráněna, ale odstranění vraku lodi včetně 4 200 automobilů, které převážela, se z dokonale naplánované operace změnilo v pomalou a chaotickou demolici.

Specialisté spustili na konci roku 2020 fascinující operaci, během níž mělo být torzo lodi rozřezáno na osm kusů a do konce letošního ledna odtaženo z místa. Realita? O skoro osm měsíců později není zdaleka hotovo - zhruba čtvrtina pozůstatků plavidla zůstává nadále na svém místě a jejich odstranění nebude otázkou dnů či týdnů.

Kolem vraku zůstává rozkročen obrovský jeřáb, který hrubou silou protahuje trupem lodi mohutný řetěz. I když se může zdát nemožné, že by něco takového mohlo vést k úspěchu, tato tupá pila postupně krájí torzo lodi na menší a menší části. Z dílčích částí zaoceánského obra jsou znovu jeřábem extrahovány jednotlivé automobily, aby části lodi byly co nejlehčí. Jakmile je tato část likvidace dokončena, může být segment vraku vytažen nad vodu.

Ani v momentě, kdy budou nad hladinou všechny, ale záchranné práce zdaleka neskončí. Nejméně tři, možná čtyři části lodi bude nutné dále rozebrat v místním doku, než je bude možné přepravit člunem na vrakoviště v Louisianě. I pokud půjde vše dokonale hladce, potrvá to ještě několik měsíců.

Konec? Kdepak. Pod vodou i tak zůstávají některá auta a menší trosky, které skončily na dně oceánu v průběhu rozřezávání do obřích kusů. A ani ty nemohou být ponechány na místě. Poté musí záchranáři odstranit kovové přepravní kontejnery a konstrukci původně umístěnou okolo částečně ponořeného vraku. A také síťovou bariéru, která během rozřezávání pochytala další segmenty.

„Je před námi ještě dlouhá cesta,” řekl k dalším vyhlídkám Fletcher Sams, šéf ekologické skupiny Altamaha Riverkeeper, který na demolici Golden Ray dohlíží. „Nejrizikovější části, pokud jde o nové znečištění, jsou téměř hotové,” řekl Sams, připomněl ale epizodu z konce července, kdy z nově oddělené části vraku vytryskly zbytky paliva a zanesly zhruba 4 kilometry nedalekých pláží a bažin. Bezprostřední škody byly rychle odstraněny, Sams se ale obává i těch dlouhodobých.

„Konec je v nedohlednu,” trvá na své skepsi Sams a dodává, že ”stále nemáme odpověď na to, jak velké škody byly způsobeny”. Malé asi nebudou, jasno zatím ale není ani v tom, kdy přesně z panoramat okolo St. Simons Island zmizí vyhlídka na zbytky rozřezaného monstra a vybavení navezeného na místo za účelem jeho likvidace. Když se to stane do konce letošního roku, bude to malý zázrak.

Zbytky lodi MV Golden Ray nadále „zdobí” pobřeží americké Georgie. K nehodě plavidla došlo už předloni, jeho odstraňování začalo loni. Ani po dvou letech od jeho ztroskotání není hotovo. Foto: Russ Bynum a Stephen B. Morton, AP

Zdroj: AP

Petr Miler