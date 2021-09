Majitel jednoho z prvních VW ID změřil, o kolik kapacity přišla baterie za pouhý 1 rok před 5 hodinami | Petr Miler

Uběhl už více než rok od dodání prvních elektrických Volkswagenů ID.3, a tak už lze přemítat i nad tím, jak budou odolávat zubu času. Podle zjištění jednoho z majitelů bídně.

O elektromobilech dnes píšeme snad každý den, a tak - pokud se o auta zajímáte - není možné neznat jejich bezprostředně se projevující se slabiny. Těmi hlavními jsou vysoká cena a omezená použitelnost pramenící hlavně z kapacity akumulátorů a dlouhé doby jejich dobíjení, což z těchto vozů dělá zejména v některých oblastech a pro některá využití velmi nepraktické stroje. Ale i kdybyste se nacházeli někde, kde není problém elektromobil používat a nikdy nepotřebovali ujet více jak pár set kilometrů v kuse, jsou zde ještě otazníky visící nad následky dlouhodobého používání.

Elektromobil je v tomto ohledu zkrátka něco docela jiného než vůz se spalovacím motorem. Auto na benzin nebo naftu koupíte a pokud se o něj dobře staráte, funguje prakticky pořád stejně. Vozy solidních značek vyrobené v posledních 10, 20 letech jsou v tomto ohledu skoro věčné, museli byste ujet více jak 1 milion kilometrů nebo je mít dlouhé dekády, aby degradovaly až za hranici použitelnosti či se staly bezcennými. Na elektromobily takto pohlížet nelze.

Jejich konstrukce a technika jsou obecně velmi podobné, tady problém není, potíží jsou opět akumulátory. Ty postupem času ztrácejí své původní vlastnosti, až je ztratí zcela. A není to proces na miliony km či desítky let, ale na léta a nízké statisíce km nejvýš. Nakonec obvyklá záruka výrobce na akumulátor v podobě 8 let a 160 tisíc km leccos naznačí. A že tato čísla nejsou znakem nedostatku sebevědomí naznačují zkušenosti s osmiletou Teslou se 156 tisíci km - auto původně za několik milionů se dnes prodává za pár set tisíc, je ale téměř k ničemu, neboť bez nové baterky za více jak 400 tisíc Kč jej není možné znovu dlouhodobě bez obav používat.

Leckdo si nyní jistě pomyslí, že osm let už je dávno, v roce 2021 bude vývoj dál. Správná poznámka, proto není od věci podívat se na to, jak se vyvíjí životnost baterie Volkswagenu ID.3, který se fakticky dostal do prodeje teprve loni. Jeden z prvních dodaných kusů uzmul německý nadšenec pro elektrická auta, který na Youtube provozuje kanál Battery Life a nedávno nám ukázal, jak mizerný dojezd může mít elektromobil už při obyčejném dálničním přesunu. Nyní se vydal v podstatě po téže cestě, ale ještě pomaleji, s ID.3 a s jiným cílem.

Auto zcela vybil, nabil, objel s ním dálniční okruh tachometrovou rychlostí pouhých 93 km/h (přesto ujelo jen kolem 400 km, ale to teď neřešme) a pak podle spotřeby a „dotankování” energie změřil, o kolik méně kapacity má baterie po pouhém 1 roce (přesně 366 dnech) a 22 500 km. To není žádné bláznivé využití - trochu nadprůměrný roční nájezd (běžných je cca 15 000 km), ale známe i auta jezdící 150 000 km, takže tohle je prostě normál. Přesto akumulátor nejeví zrovna známky dlouhověkosti.

Z hlediska energie využité při jízdě má dnes akumulátor kapacitu 54,4 kWh místo loňských 58,8 kWh, tedy asi o 7,5 procenta méně. Nejde ale o úplně přesný výpočet, využitelnost z hlediska dobití je přesnější a ukazuje, že loni bylo možné i s dobíjecími ztrátami využít při nabíjení až 63,48 kWh, letos už je to jen 57,7 kWh. To je o 9 procent méně, což je za jediný rok a 22 500 km obrovský rozdíl, zvláště pokud by tento trend pokračoval.

Představte si, že jste si koupili auto s 60litrovou nádrží, za rok už máte jen 54,6 litru, další rok 49,7 litru, pak už jen 45,2 litru... To je smutné, ale možná ne až tak, protože 60 litrů i 45 litrů doplníte za pár minut a někam na ně dojedete. Baterie ID.3 se i rychlonabíječkou doplňuje hodinu a přesto auto ujede jen 400 km konstantní devadesátkou. Z vlastní zkušenosti můžeme říci, že pořád pomalou, jen ne takto pomalou a konstantní jízdou je s ID.3 problém dosáhnout 200km dojezdu bez paniky z nedostupnosti jakékoli nabíjecí stanice v blízkosti. Tohle jako jediné řešení mobility už za 14 let? Nezdá se nám to úplně moudré, ale názor si udělejte sami.

Foto: Volkswagen

