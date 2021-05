Majitel našel způsob, jak benzinové auto beztrestně zdarma parkovat u nabíječky elektromobilů před 3 hodinami | Petr Prokopec

Je to samozřejmě levárna, jako vtip ji ale vzít. Zatímco pouhého odstavení auta bez možnosti dobíjení u nabíječky si každý všimne, v tomto případě se nikdo nediví - nabíječka je zastrčená a stejný vůz se dobíjecí dělá, jen tento to není.

Loňský rok dal sice automobilové branži pořádně zabrat a ani ten letošní není jednoduchý, aut na silnicích ale stále přibývá a lidé je opět začínají využívat častěji. Dopravní zácpy jsou tak znovu běžnou součástí našich životů, nejde však pouze o problémy v provozu, další na motoristy čekají na konci jejich cesty. Se stále větším množstvím aut v oběhu se totiž začínají přiostřovat boje o parkovací místa, za která se pomalu začíná platit zlatem.

V souvislosti s tím se začínají i ve světě objevovat nápady, u které by se nestyděl ani švejkovský národ. S jedním takovým přitom přišel student texaské univerzity v Houstonu, kterému se nechtělo platit za povolení parkovat uvnitř kampusu. Zvláště poté, co si všimnul, že dobíjecí auta mohou u stojanů stát zcela zdarma. Dané skutečnosti se rozhodl využít, a to přesto, že jeho Jeep nedisponuje ani elektrickým, ani hybridním pohonem.

Tuto nesnáz Leonard pochopitelně nevyřešil tím, že by se na pár týdnů zavřel do garáže a vozu dodal elektrické ústrojí. Místo toho objednal za 20 dolarů (cca 430 Kč) držák dobíjecí pistole od firmy Lectron, který si majitelé aut s alternativním pohonem montují třeba u sebe v garáži, aby po dobíjení měli onu pistoli kam zavěsit. Plastový výlisek z ní pak nalepil na svůj vůz, se kterým následně zamířil ke stojanu. A po měsíci parkování zdarma mohl konstatovat, že uspěl a „systém“ přelstil - pistole je v autě zastrčená a méně znalí nepoznají, že Leonardův Jeep není plug-in hybridní verzí, která se také vyrábí.

Jakkoliv jde o docela vtipný nápad, který by Čechům mohl být sympatický, souznět s ním nemůžeme. Dá se samozřejmě pochopit, že nikdo nechce zbytečně platit parkování, zvláště když jde o studenta. Na druhou stranu, pokud si Leonard mohl dovolit Jeep, navíc ve verzi Rubicon, která patří mezi nejdražší, oněch 250 USD (5 400 Kč), které univerzita požaduje za roční parkování, by jej patrně nezabilo.

Radost z jeho jednání pak rozhodně nebudou mít ani majitelé elektromobilů, kterým zcela zbytečně blokuje místo, i když vůz nedobíjí. A to ani nezmiňujeme ty, kteří by omezení na parkovišti kampusu chtěli vymáhat. Ve Státech je zakázáno blokovat dobíjecí místa, což navíc platí jak pro vozy se spalovacím ústrojím, tak dokonce i pro elektromobily a plug-in hybridy, pokud nedochází k jejich dobíjení. Kdo na nich tedy zaparkuje, zaplatí pokutu.

Majitel benzinového Jeepu parkoval zdarma na místě pro elektromobily, na svůj vůz totiž navěsil plastový držák dobíjecí pistole.



Skutečná zásuvka skutečného plug-in hybridního Jeepu Wrangler Rubicon 4xe vypadá poněkud jinak.

