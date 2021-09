Majitel prozradil, jak drahé je vlastnit Bugatti Chiron. Jen výměna pneu stojí 910 tisíc Kč před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Pokud jste si doteď přáli vlastnit Bugatti Chiron, možná vás to přejde. Mít desítky milionů korun na jeho pořízení je jen začátek, jen stání tohoto auto v garáži může zruinovat i člověka s milionovými příjmy.

Představte si, že jste hodně bohatí a můžete si dovolit koupit supersport za 5, 10 milionů korun. Vypsáním šeku (dělá to ještě někdo?) na kupní cenu ale začíná jen kolotoč výdajů, který nikdy neskončí. Takové auto nemůžete nepojistit, to přijde na stovky tisíc Kč za rok. Pokud si jej necháte déle než pár let, nelze si u něj neprodloužit tovární záruku, protože na faktuře za první větší problém bude cenovka nového kompaktu. Další stovky tisíc za rok jako nic. I takové auto bude jen ztrácet na ceně a pokles hodnoty bude nejspíše znamenat větší náklad než obě výše zmíněné položky.

Máte? Prima, ještě jsme ale nevyjeli. Snadno 600-, 700koňová auta od Ferrari, Lamborghini nebo Porsche pod 20 litrů na 100 jezdí jen když budete u řízení svačit a telefonovat, pneumatiky si dávají k snídani a karbon-keramické brzdy při aktivnějším ježdění posvačí během 20, 30 tisíc km jako nic. V mezičase si ještě dají jako dezert pár sad desek. Taky je tu olej, filtry, spousta jindy bezúdržbových věcí se musí mazat, měnit...

Když na tom budete hodně dobře a nebudete to s ježděním přehánět, přijde vás vlastnictví takového auta na 1,5 milionu za rok. To je také důvod, proč si je málokdo kupuje - na jejich pořízení můžete mít, když prodáte byt po babičce, na provoz to chce být bohatý pořád, ne jednou za život. Kór když jde o auta v podstatě k ničemu, která si pro běžný přesun ani nevyberete, protože přes veškerý posun směrem k obyčejnosti nejsou nijak zvlášť příjemná a pohodlná a v koloně na D1 se i se svými 600 koňmi stejně můžete jít jen vyfotit.

Zní to skoro depresivně, spása ale existuje. I vlastnit auta jako ta výše zmíněná je finanční ráj vedle toho, když si pořídíte Bugatti. Kdysi jsme psali, že vlastnit Veyron je ta trochu finanční sebevražda, od té doby ale automobilka přišla s Chironem u kterého slibovala nižší servisní náklady. Třeba výměna pneu měla přijít „na méně než 915 tisíc Kč”. A vida, Bugatti nelhalo, výměna pneu stojí „jen” 910 tisíc Kč, takže oproti Chironu zbude ještě na slušnou večeři - pokud tedy majitel Bugatti něco jako jídlo za 5 000 Kč akceptuje, snad ano.

Žerty stranou, toto není fikce, ale realita, o kterou se na Facebooku podělil jeden z majitelů Chironu Pur Sport ze Singapuru. Jmenuje se Muhammad Al Qawi Zamani a jím zveřejněné ceny přepočítáme přibližně do českých korun pro lepší přehled.

Začít můžeme výměnou oleje a filtrů, tedy běžnými úkony, které většina z nás absolvuje s nákladem pár jednotek, nanejvýš pár nízkých desítek tisíc Kč. U Bugatti? Jinde tzv. olejový servis (zde tzv. Servis A) přijde na 541 500 Kč, a to je věc, kterou musíte dělat každých 14 měsíců nebo 16 tisíc km podle toho, co nastane dříve. Obvykle to bude to první - i rok stání vás tedy přijde na 541 500 Kč jen na oleji a filtrech, jedeme dál.

I když Bugatti chtělo, aby Chiron mohl používat dlouhodobě jedna kola, nevyšlo to. Sadu disků je tak třeba měnit každých 14 až 16 měsíců nebo 16 000 km podobně jako olej, stojí to 1 083 000 Kč. S pneu? Ne, ale můžete si vybrat. Exkluzivně pro Chiron se dělají obyčejnější letní, zimní a dokonce i celoroční Micheliny a Pirelli, plný potenciál vozu ale odemkne jen volba špičkového obutí Michelin Pilot Sport Cup 2R TR, která stojí oněch 910 tisíc Kč. Když vám ale bude finančně těžko, zmíněná trojice obyčejnějších pneu vyjde na pouhých 173 300 Kč každá.

Takže tu máme olej, kola a pneu cirka za 2,5 milionu za rok, co dál? Brzdy nejsou zrovna z diamantů, takže nejsou věčné. Přední kotouče tak vyjdou znovu na 1 083 000 Kč, na sadu desek stačí 195 tisíc Kč, bez práce. Jednou za dva roky pak budete potřebovat tzv. Servis B, kdy vám krom výměny oleje a filtrů třeba vyčistí i brzdy, ten vyjde na 1 278 000 Kč. Pokud budete v jeho rámci potřebovat nové stěrače, bude to prosím za 82 300 Kč.

Občas se také něco nepovede - nové čelní sklo je třeba za 1,3 milionu Kč, chudák ten, z jehož povinného ručení to půjde. Nová turba stojí 563 tisíc Kč a musí se měnit co 4 roky, to samé palivová nádrž. Ta vyjde na 953 tisíc Kč. Jednou za čas je také třeba rekalibrace motoru, ta stojí 618 500 Kč.

Jsou to bláznivé sumy a většina z nich přijde ke slovu, i když s autem nejezdíte. Al Qawi Zamani zatím za dva roky nemusel platit vše z výše zmíněného, o něčem se jen dozvěděl, přesto jej dvouleté vlastnictví Chironu Pur Sport přišlo na 8 350 000 Kč. Bez daní, nákladů na dopravu sebe či servisních techniků a dalších „drobností”. I kdyby pak auto jen stálo na místě, vyjde každých 14 měsíců jeho vlastnictví v přepočtu na 2 280 000 Kč jen na povinných servisních úkonech znovu bez všeho výše zmíněného. To je skutečně jiný svět - připočtěte si věci jako pojištění, která bude muset stát miliony ročně sama o sobě a jste ještě na mnohonásobku nákladů na provoz „obyčejného” supersportu.

Al Qawi Zamani dále odkrývá, že veškerý servis všech Bugatti na celém světě má na starosti malý tým 10 mechaniků, kteří mohou navštěvovat buď zákazníky v místě jejich bydliště nebo operovat na vybraných servisních místech (na jejich účet, odtud také ony náklady na dopravu), žádný tradiční personál v obvyklých servisech zde neexistuje. Jde tedy o skutečně exkluzivní práci, její plody ovšem mají také exkluzivní ceny...

Nikdo asi nečekal, že provozovat Bugatti Chiron bude levné. Přesto ceny jednotlivých úkonů i celkové náklady na vlastnictví verze Pur Sport (na snímcích) berou dech. Foto: Bugatti

Muhammad Al Qawi Zamani@Facebook

Petr Miler