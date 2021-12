Majitel ukázal, jak vypadá Tesla se skoro 700 000 km, novou baterku i motor potřebovala mnohem dřív před 7 hodinami | Petr Prokopec

Extrémně ojetý Model S z roku 2015 vrhá zase o trochu více světla na dlouhodobé používání elektrických aut a jejich skutečnou ekologičnost. I tentokrát bylo nutné měnit klíčové komponenty relativně brzy.

I tentokrát pro jistotu zmíníme, že proti elektromobilům jako takovým nic nemáme. Pokud po nich někdo touží a může si je dovolit, pak mu v koupi bránit nebudeme. Rozhodně ale nesdílíme názor Evropské unie, že jde o jediné ekologické řešení mobility. V tomto ohledu je zkrátka třeba přihlédnout k mnoha okolnostem, ať už se jedná o těžbu vzácných kovů nebo produkci elektřiny, nutnost investovat do infrastruktury či to, jak dlouho nakonec vůz slouží svému účelu.

Je třeba si uvědomit, že naleziště vzácných kovů se nenachází hned za humny, v případě lithia je nejčastěji zmiňováno Chile, zatímco nikl se těží hlavně v Austrálii a kobalt v africkém Kongu. Firmy zpracovávající tyto suroviny ale nalezneme v Číně, což znamená, že ještě než vůbec dojde na výrobu baterií a bateriových paketů, mají veškeré komponenty na kontě opravdu značnou emisní stopu. Ta následně jen narůstá, neboť suroviny je třeba dopravit k výrobcům baterií a ty následně k automobilkám. A takto bychom mohli ještě chvíli pokračovat.

Právě z těchto důvodů musí elektromobily najet klidně i stovky tisíc kilometrů, než začnou být skutečně čisté. A to jen v případě, kdy je „krmíte” aspoň relativně „čistou” energií, jinak se to nemusí stát také nikdy. Právě s velkými nájezdy přitom mají problém, neboť kapacita baterií pravidelným vybíjením a nabíjením postupně klesá, jako je tomu třeba u mobilních telefonů či notebooků. Žádná automobilka tak negarantuje jejich použitelnost po více než 8 let a jen zřídka je druhou podmínkou více než nízké statisíce km. Pokud tedy jezdíte delší trasy, stává se pro vás daný vůz nepoužitelným snadno po pár letech, a vy jej proto musíte vyměnit za nový či alespoň musíte nechat vyměnit baterie.

V té chvíli se nicméně vracíte někam na začátek své ekologické cesty. Sice ne až na úplný začátek, ovšem i tak vám příroda zrovna nepoděkuje. Dokud tedy nebude zajištěna mnohem delší životnost mnohem použitelnějších baterií, opravdu nelze pomýšlet na to, že chráníte životní prostředí. Zvláště pokud kromě baterie musí dojít i k nahrazení elektrického hnacího ústrojí, které se taktéž bez některých vzácných kovů neobejde.

Abychom přitom nemluvili jen obecně, můžeme se přesunout k Tesle Model S 70D z roku 2015, která má dnes najeto opravdu úctyhodných 424 tisíc mil (682 tisíc km). Za něco takového by se nemuseli stydět ani majitelé držáků značek Toyota či Honda, v případě kalifornské značky je úctyhodný též, má ale pár háčků. Než se k nim dostaneme, dodáme, že za zmíněným nájezdem stojí zejména první majitel, který jezdil pro Uber a v průměru zvládl zhruba 113 tisíc kilometrů ročně. Ani on ale vůz neprodal bez výměny klíčových komponentů.

Jak uvádí youtuber Braden Carlson, kterému se auto dostalo do rukou, baterie byla vyměněna po najetí 250 tisíc mil (402 tisíc km). Tesla tak přitom učinila v rámci záruky, neboť zpočátku u svých aut nabízela neomezený nájezd. Od té doby se nicméně mnohé změnily, aktuálně tak podmínky počítají s osmi lety nebo 120 000 mílemi (193 080 km), podle toho, co přijde dříve. Za hranicemi záruky je tak vlastně i nový paket, který má již na kontě 174 000 mil (279 966 km). A je tak pravděpodobné, že ani ten si žádné velké vyhlídky na další použitelnost dělat nemůže.

Kromě baterie byl vyměněn i přední elektromotor, stejně jako zadní náprava, přední kontrolní ramena či další komponenty podvozku. Stejně tak je nová i řídicí jednotka multimediálního systému a kompresor klimatizace. S výjimkou baterie, pohonné jednotky a snad oné zadní nápravy však jde o věci, které lze při tak intenzivním využití považovat za spotřební materiál. Tesle tak lze zatleskat, že se úctyhodného nájezdu dožila v poměrně dobrém stavu, za spásu přírody ji ale zas jednou považovat nelze.

Najet s Teslou Model S více než 680 tisíc kilometrů je vskutku obdivuhodné, a to i přesto, že muselo dojít na výměnu baterie a předního elektromotoru. Nicméně právě z těchto důvodů nelze na vůz pohlížet jako na ekologický, zvláště když lze předpokládat, že i druhá baterie před sebou žádnou velkou perspektivu nemá. Ilustrační foto: Tesla

