Majitel ukázal asi nejojetější BMW M5 na světě. Najelo neskutečné kilometry stále s původním motorem

V minulosti jsme se zmiňovali o exemplářích majících na tachometru 300 nebo 400 tisíc km, tady jsme ale ještě úplně jinde. Tohle auto je nejlepším důkazem toho, jak kvalitní mnichovská produkce okolo přelomu milénia bývala, k milionu najetých kilometrů nechybí mnoho.

Se sportovními vozy se obvykle pojí nižší kilometrový nájezd. Pokud jde o kupé nebo roadstery, je to snadno pochopitelné, neboť jejich majitelé je nepoužívají pro denní provoz a z garáží je vytahují spíše o víkendech. A i když se jedná o výkonné verze univerzálně použitelných aut, stejně s nimi málokdo jezdí jako s dieselovými tahouny. Už jen kvůli provozním nákladům, přičemž na mysli nemáme jen spotřebu paliva.

Na takové auto jsou drahé pneumatiky, brzdy, na co si vzpomenete. A v současné době je tu i jistý investiční potenciál, kdy existuje dost zajímavých vozů, které už nejspíše nedostanou adekvátního nástupce. To si pak kde kdo rozmyslí s nimi najet statisíce kilometrů za pár let a jejich sběratelskou hodnotu tím prakticky vynulovat. Přesto se čas od času najde výjimka, před kterou je nutné smeknout.

Nejinak je tomu i nyní, kdy si posvítíme na třetí generaci BMW M5 s kódovým označením E39. Ta se začala prodávat v roce 1998, přičemž na rozdíl od předchůdce dorazila jen jako čtyřdveřový sedan. Značka sice původně počítala i s návratem kombíku, nicméně za vývoj 4,9litrového osmiválce S62 utratila tak velké množství peněz, že na další investice již neměla kapacity. Praktičtější provedení se tak znovu vrátilo do nabídky až v generaci E61, a to navíc jen v Evropě.

Provedení E39 vzniklo 20 482 exemplářů, což není málo. Z montážních linek v Dingolfingu pak sedan přestal sjíždět v roce 2003, pro nás je ale v tuto chvíli nejpodstatnější kousek z roku 2002, který se ukázal v americkém Texasu. Najeto má totiž neskutečných 542 500 mil, tedy nějakých 872 883 kilometrů. Pokud by s ním tedy jeho vlastník jezdil jen po Rovníku, obkroužil by naši planetu takřka dvaadvacetkrát. Či by více než dvakrát mohl zamířit ze Země na Měsíc a zpět.

Velmi pravděpodobně tak jde o nejojetější BMW M5 E39 na světě, které je nicméně i přes takto rekordní nájezd v pozoruhodně dobrém stavu. Karoserie lakovaná šedou barvou Sterling Grey nevykazuje nějaké zásadní poškození, v případě hnědého interiéru je pak patrné původní tovární kožené čalounění bez výraznějších „vrásek“. Vše by samozřejmě chtělo detailní prohlídku, ovšem na první pohled lze vozu jednoznačně ukázat palec nahoru.

Majitel přitom uvádí, že vůz stále disponuje originálním motorem i rozvodovým řetězem, mimo to ovšem nedočkal ani žádných výraznějších oprav. Jinými slovy zde tedy máme jasné potvrzení kvalit, kterými se BMW z doby aut jako je toto ještě pyšnilo. S něčím takovým ovšem moderní produkci značky již nelze spojovat, zvláště co se týče řad 5/6. Ty totiž v německém TÜV Reportu figurují mezi čtyřmi- a pětiletými vozy na posledním místě.

Bylo by přitom zajímavé zjistit, jak je na tom pohonná jednotka ohledně výkonu. Když totiž před dvaceti lety opouštěla továrnu, motor měl dle technických parametrů produkovat 400 koní a 500 Nm, což sedan rozpohybovalo na stovku za 5,3 sekundy. Stejně tak by nás zajímala i cena, ačkoli si nejsme jisti, zda se ho majitel chce zbavit. Za skoro 873 tisíc najetých km už auto člověku přiroste k srdci...

Takřka 900 tisíc kilometrů je výjimečná porce i u tradičních služebních aut typu Volkswagenu Passat. V případě BMW M5 jde ale o něco neskutečného, zvláště když sedan stále disponuje původním motorem. Ilustrační foto: BMW

