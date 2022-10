Majitel veřejně lituje, že si kdy koupil elektromobil VW, automobilka se ho nyní snaží umlčet před 4 hodinami | Petr Prokopec

Ještě před pár měsíci s ním byla jedna ruka, když se ale rozhodl, že o svém autě řekne pravdu všem, rázem se k němu otočila zády. Ani sebevíce konstruktivní kritika se dnes neodpouští, k elektrickým autům rozhodně ne.

Právě dnes by oslavil své již šestaosmdesáté narozeniny bývalý československý a český prezident Václav Havel. Otázkou nicméně zůstává, zda by se chtěl současné doby dožít. Někdejší disident a autor řady divadelních her totiž prohlašoval, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Dnešní svět nicméně ze všeho nejvíce charakterizuje přetvářka. Jedna z těch největších je spojena s automobilovou branží, která se aktuálně nachází v procesu jakési nucené transformace. V Evropě by totiž již za pouhých 13 let měly skončit spalovací motory, které má nahradit elektrická ústrojí.

Plány německého Volkswagenu jsou nicméně ještě odvážnější, již v roce 2025 by totiž automobilka chtěla být největším výrobcem elektromobilů na světě. Něčeho takového by možná šlo dosáhnout, pokud by elektromobil dokázal být tím nejlepším produktem za nejlepší peníze. Ničím takovým není a nezdá se být ani jednookým mezi slepými, tady se zdá být králem Tesla. Rozdíl mezi oběma značkami je v tom, že americká automobilka má značné potíže s hardwarem, zatímco ta německá se softwarem. Kde nicméně obě již hrají na tutéž notu, to je přístup k zákazníkům. Ti by zjevně měli držet ústa, krok a zástup.

S velkou kritikou Němců aktuálně přichází Alex Guberman, který stojí za kanálem E for Electric na Youtube. Jako velký fanoušek elektromobility si již v roce 2012 pořídil Model S, nicméně o osm let později jej oslnil nově představený ID.4. Ten vnímal jako ideální auto, neboť prioritou v jeho případě nebyla jízdní dynamika. Místo toho nabízel dostatek prostoru pro posádku i její zavazadla a spíše než na inovace sázel na klasiku, jen v moderním hávu.

Guberman si pořídil variantu 1st Edition osazenou prakticky vším, co VW v té době nabízel. Přesto jej elektromobil, hlavně díky federálnímu kreditu, vyšel na méně než 35 tisíc dolarů (dnes cca 866 tisíc korun). To je na 4,6metrové SUV se zavazadelníkem o objemu až 1 575 litrů, které pohání 204 koní a jež disponuje bateriemi o využitelné kapacitě 77 kWh, ještě slušná cena.

Souběžně s pořízením vozu navázal Guberman i velmi dobré vztahy s Volkswagenem, který z něj de facto udělal svého ambasadora a zval jej na všemožné akce. V tomto svazku se nicméně již loni začaly objevovat nemalé trhliny. ID.4 byl a je dalece od dokonalosti, přičemž youtubera začaly trápit věci jako náhodné zčernání a opětovné nastartování centrální obrazovky. Stejně tak jej systém soustavně varoval před nízkým tlakem pneumatik, ač vše bylo v pořádku.

Problémů softwarového rázu je nicméně daleko více, přičemž Guberman o nich pravidelně informoval americké zastoupení Volkswagenu. To nakonec pozvalo německého technika, který se nejprve pokusil vše hodit na Google. Když byl ale konfrontován s tím, že v jiných vozech prvky jako Android Auto fungují bez jediného problému, přiznal lehčí potíže. Zároveň ale neopomněl podotknout, že všechny má vyřešit další softwarový update.

Jak nicméně Guberman podotýká, on a nikdo z amerických zákazníků dosud nic takového nezaznamenal. Místo toho youtuber přilil olej do ohně, když nevyjádřil to pravé nadšení z VW ID.Buzz. Ten si původně chtěl koupit, ovšem po prezentaci uvedl, že jde „o dodávku Fordu, která se na Halloween oblékla jako minibus od Volkswagenu“. Na základě toho mu pak německá automobilka zakázala účast na svých prezentacích.

Pokud by Guberman zmírnil rétoriku, nejspíše by opětovně mohl cestovat do exotických lokací a bydlet v nejlepších hotelech na účet značky. Nicméně on si zjevně vybral Havlovu cestu. Nově tak sesumíroval veškeré problémy, kterým za rok a půl musel u ID.4 čelit. Nadšen z něj již není ani v nejmenším, místo toho by jej nejraději shodil ze skály.

Lze už jen podotknout, že youtubera rozhodně nelze vinit z nějaké osobní averze vůči německé automobilce. Vítaný totiž není kupříkladu na akcích Rivianu, neboť i v případě této značky si pustil ústa na špacír. Zkritizoval její náhlé navýšení cen, stejně jako to, že produkční verze přišla o většinu fines, jimiž se pyšnil a kterými lákal publikum koncept.

Vše tak vlastně lze jen uzavřít osudem dalšího českého velikána - Jan Hus za pravdu zemřel. Guberman snad přežije, na akcích automobilek ho ale nejspíš hned tak neuvidíme neuvidíme, neboť VW, Rivian, Lucid či GM jednoduše investovali až příliš mnoho miliard do produktů, které jsou horší než jejich spalovací předchůdci. A právě o tom se dnes nesmí mluvit.

Zdroj: E for Electric@YouTube

Petr Prokopec

