Majitelé hybridů dojíždí na životnost akumulátorů, oprava 8 let starého auta může stát víc než celý vůz

Není to zdaleka nový problém, dosud byl ale skloňován hlavně v souvislosti s elektromobily, které bez baterií logicky nedají ani ránu a používají velké a drahé pakety. Hybridní auta mají menší baterky a k tomu spalovací motory, výsledek je přesto podobný.

Když přijde řeč na problémy elektrických aut, obvykle se řeší dojezd, omezená použitelnost daná dlouhým dobíjením, vysoká cena nebo otazníky nad jejich ekologickým smyslem dané velkou emisní zátěží vzniklou při výrobě. Na pozadí těchto více či méně zjevných problémů ale spoustě lidí uniká ještě jeden - že to nejsou auta na 15, 20 či klidně i více let, pokud s nimi nejezdíte příliš. Životnost jejich akumulátorů je mnohem nižší a ceny jejich náhrad jsou tak vysoké, že do nich obvykle už po jednotkách let i při relativně malém nájezdu nemá smysl investovat - oprava může stát podobné či ještě větší peníze, než na kolik přijde v tu chvíli vůz jako takový.

Opakovaně jsme se o tom zmiňovali v souvislosti s Teslami, nejde ale problém vozů jedné značky, nýbrž elektrických aut obecně. Řeč přišla na Nissany či Smarty, ve všech případech přibližně osmiletý provoz pramenil v nutnost nahrazení původního akumulátoru, pakliže vůz měl zůstat pro majitele rozumně použitelný. Ekonomický smysl to nemá žádný, proto jeden z majitelů Tesly Model S auto raději vyhodil do vzduchu před objektivy kamer. A ten ekologický si domyslíte, nakonec si stačí přečíst, kolik s takovým autem musíte najet, aby v tomto ohledu pokořilo diesel.

Dobře, to už se tedy ví, příznivci elektrifikace ale snadno namítnou, že ryzí elektromobil není jediná cesta a jsou tu ještě hybridy, které spojí to nejlepší z obou světů. Takové auto je pravda také drahé, ale má i spalovací motor, takže odpadá problém s praktickou použitelností a s mnohem menším akumulátorem nebude problém auto udržet při životě déle. A tím jej učinit ekonomicky i ekologicky udržitelným. Jak se ale ukazuje, není to tak úplně pravda.

Na vlastní kůži se o tom právě teď přesvědčuje Ranjit Singh z britského Leicesteru, který si v roce 2018 koupit ojetý Mercedes E300 Bluetec Hybrid s najetými 49 tisíci mílemi, tedy asi 79 tisíci km. Zaplatil za něj tehdy 27 tisíc liber (asi 795 tisíc Kč) s vidinou, že si na dlouho kupuje stále relativně zánovní sedan vyšší střední třídy s více jak 230koňovým hybridním pohonem, který ani v Británii nevyjde hned tak z módy. No, z módy možná ne, dále nepoužitelným se ale stal relativně rychle.

Po dalších čtyřech letech - tedy opět osmi rocích celkem - baterie vypověděla službu. U hybridu opravdu nejde o bůhvíjaký akumulátor, má kapacitu pouze 0,8 kWh, dealer značky mu přesto řekl, že náhrada jej bude stát 15 000 liber, tedy asi 440 tisíc Kč. A to je prosím cena bez práce. Aktuální hodnota vozu je ale dle odhadců z AutoTraderu jen 12 850 liber, tedy asi 378 tisíc Kč. Jinými slovy, Singh se dostal do stejné pasti jako zmiňovaní majitelé elektromobilů.

„Jsem zděšen tím, co se stalo. Mám pocit, že teď už jsou jen dvě možnosti - zahodit osmileté auto, nebo za jeho opravdu zaplatit víc, než jaká je jeho současná hodnota,” řekl k věci Singh. Není to přitom tak, že by po něm dealer chtěl nesmyslné peníze, nebo že by se něco takového přihodilo jen jemu. Na fórech majitelů Mercedesů není o takové příběhy nouze a ceny za výměnu akumulátorů podobných hybridních modelů se pohybují vždy v řádu stovek tisíc korun, třebaže sumy se v závislosti na regionu liší o desítky procent.

Pochopitelně, celý problém nelze vyřešit tak že elektrickou část pohonu prostě vyřadíte, na to systém není připraven, funkční akumulátor potřebuje. Alternativou jsou použité baterky třeba z bouraných aut, které se dají koupit řádově za desítky tisíc Kč, tušíme ale, že jejich cena bude odpovídat jejich další „životní perspektivě”, a tak vás stejná komplikace brzy postihne znovu.

I tento případ tedy ukazuje, že jakmile auto disponuje byť jen parciálně elektrifikovaným pohone, znamená to pro jeho životnost jasný časový limit a poněkud černá mračna to maluje i nad jeho smyslem. Neboť podobný hybridní pohon reálnou provozní efektivitu příliš nezlepšuje, pokud vůbec, ekonomicky ospravedlnitelnou životnost celého auta ale táhne zřetelně ke dnu.

Koupit podobné auto čtyřleté s umírněným nájezdem za 795 tisíc Kč vypadalo jako dobrý „kauf”, dokud se ale po dalších čtyřech letech neodporoučely baterie jeho hybridního pohonu. A situace nemá rozumné řešení. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroje: LeicestershireLive, Fóra majitelů Mercedesů

