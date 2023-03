Majitelé Tesel jsou naštvaní, že se teď o „své” nabíječky musí dělit s lidmi jezdícími levnými Hyundai před 10 hodinami | Petr Prokopec

Pokud se ptáte, proč se to americká automobilka vůbec dopustila a zbavuje se jedné ze svých klíčových konkurenčních výhod, odpověď je nasnadě. Jde tu o peníze, v prvé řadě o miliardy „těch druhých”.

Elon Musk velmi rád uvádí, že jeho cílem nejsou peníze, ale čistá planeta. Poslední krok Tesly ale naznačuje cosi jiného. Automobilka totiž oznámila, že do konce příštího roku zpřístupní ve Státech 3 500 Superchargerů také majitelům konkurenčních elektromobilů. Za tím však opravdu nestojí Muskovo mesiášství, dokonce mu primárně nejde ani o marketing, ani o obchodní příležitost. Koneckonců v tomto směru by šlo o dvousečnou zbraň - dosud byla síť 18 tisíc dobíjecích bodů jedním z hlavních důvodů, proč lidé upřednostňovali vozy Tesly před jinými.

Ke změně vedl loňský proinflační (říká si „protiinflační”, ale dělá pravý opak) zákon administrativy Joa Bidena. Ten primárně dál rozhazuje veřejné peníze a jeho součástí je i fond ve výši 7,5 miliardy dolarů (cca 168,43 miliard Kč) určený na rozšíření dobíjecí infrastruktury. Aby nicméně jejich provozovatelé mohli po části balíku sáhnout, je zapotřebí, aby své stojany zpřístupnili jakémukoli vozu s bateriovým pohonem. Právě to je důvod, proč Tesla k něčemu takovému přistoupila.

Na každou akci ale navazuje reakce a nejinak je tomu v tomto případě. Nejnovější krok značky se totiž ani v nejmenším nezajídá některým majitelům jejích aut. Nelson Jackson totiž uvedl, že velkým důvodem, proč si koupil Model S, byla právě síť Superchargerů. Nyní se však Američan cítí být Teslou zrazen. „Je to neštěstí na mnoha úrovních. Nemyslím, že to řádně promysleli,“ dodává s obavami, že nově bude muset čekat v mnohem větší frontě za levnými auty od Hyundai.

Nelson rovněž uvádí, že pokud budou jeho příští zkušenosti při dobíjení negativní, se svým vozem se hodlá dokonce rozloučit. „Rozhodně totiž nebudu jezdit v Modelu S za sto tisíc dolarů, pokud nemám jak doplnit energii.“ Zajímavé je, že vrátit by se v takové chvíli chtěl k benzinu. K tomu navíc zřejmě i dojde, neboť Jackson již během svátků musel čekat ve frontách déle než dříve, a to přitom ještě Tesla cizí auta ke své síti nepustila. Více lidí u stojanů pak navíc snížilo rychlost dobíjení, pochopitelně.

Že nejde pouze o roztrpčenost jednoho majitele, dokládají i další vlastníci Tesel, které magazín Business Insider vyzpovídal. Zároveň však mluvil i s lidmi, kteří dané rozhodnutí vítají. Musk totiž takto dle nic jen dokazuje, že automobilce skutečně jde jen a pouze o čistější svět. Bude proto zajímavé sledovat, jaké budou jejich reakce v momentě, kdy značnou část sítě Superchargerů budou okupovat majitelé konkurenčních aut.

Brent Gruber ze společnosti J.D. Power nicméně naznačuje, že problémy se dají čekat stoprocentně. „Registrace bateriových aut jsou v porovnání s výstavbou dobíjecích stanic ve Spojených státech dvojnásobné. Už to je nerovnováha, se kterou je třeba počítat,“ uvedl. My můžeme jen dodat, že na to upozorňujeme již hezkých pár let, ovšem dosud každý zastánce elektromobilů tvrdil, že vše se zvládne. Zjevně tomu tak není.

Tesla do roku 2024 zpřístupní 3 500 stojanů i majitelům konkurenčních elektromobilů. Díky tomu sice může počítat s vládními penězi, ovšem také s nevraživostí vlastních zákazníků. Foto: Tesla

