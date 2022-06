Majiteli nejrychlejší Tesly selhaly brzdy na okruhu ve 257 km/h, se zraněními skončil v nemocnici před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Tesly už prosluly neadekvátními deceleračními schopnostmi vzhledem k tomu, kolik nabízejí výkonu a akcelerace. A způsobily majitelům už řadu horkých chvilek. Tady vše skončilo nepěknou nehodou na okruhu, nejde ale o ryzí selhání automobilky.

Zavádějící názvy máme v posledních letech spojené hlavně s Teslou. Především jde o technologie Autopilot a Full Self-Driving, které sice naznačují, že za vás dokážou převzít ovládání auta za všech okolností, reálně k tomu ale mají velmi daleko. To nicméně dle zjištění agentury NHTSA, která dohlíží na bezpečnost na amerických silnicích, není to největší selhání. Zásadním problémem je skutečnost, že domněle plně autonomní řízení je schopné vám předat kontrolu nad vozem klidně sekundu předtím, než dojde na nevyhnutelné. To je vyloženě alibistický krok, neboť během tak krátkého času už nemáte šanci selhání systému korigovat. Tesle však tato klička umožňovala tvrdit, že v době havárie nebyly ony technologie aktivní a tudíž je vše jen a pouze na řidiči.

Je nicméně třeba zmínit, že zavádějící názvy jsou součástí automobilové branže již od nepaměti. Často užívány jsou přitom ve chvíli, kdy výrobce potřebuje vyzdvihnout sportovní charakter toho kterého modelu. Ve výbavě tak můžete rázem nalézt položky jako třeba sportovní koberečky, které vám ale výkon rozhodně nezvýší. Stejně jako nesrazí hmotnost. Místo toho jediným důvodem pro tak nadnesený název je červená nit, kterou jsou lemovány jeho okraje. Díky jejímu použití si nicméně automobilka účtuje klidně o desítky procent vyšší cenu oproti koberečku obšitému stejně drahou, akorát černou nití.

Kategorií, ve které se to zavádějícími názvy hemží opravdu neskutečně, jsou pak různé řidičské režimy. Mezi nimi vyniká hlavně okruhový mód, který ovšem s jízdou po skutečné závodní trati má mnohdy společné asi tolik, co onen kobereček se sportováním. Dochází tedy třeba k přenastavení posilovače či ke ztuhnutí tlumičů, ovšem třeba pneumatiky ani po sebezuřivějším mačkání příslušného tlačítka zůstanou zcela sériové. Znamená to tedy, že podléhají kompromisům a neumožní vám tedy zajít až na úplný limit vozu. To samé pak lze říci třeba o brzdách.

Tím se dostáváme zpět k Tesle, konkrétně pak k vrcholnému Modelu S Plaid. Ten dostal do vínku trojici elektromotorů, jenž do všech čtyř rohů posílají přes 1 000 koní. To vozu umožňuje zrychlit z klidu na stovku za méně než 2 sekundy, což je opravdu působivá jízdní dynamika. Skrze sériové brzdy ji ovšem nedokážou krotit déle než pár sekund, auto totiž váží neskutečné 2,2 tuny a dokonce neobvykle lépe akceleruje než brzdí.

Model S Plaid se nicméně nechlubí jen systémy Autopilot a FSD, ale také okruhovým režimem, který se rozhodl na vlastní kůži prověřit youtuber Chet. Ten vrcholnou Teslu již protáhl skrze několik kol úprav, během nichž kupříkladu byla nahrazena skleněná okna odlehčenými. Zadní víko pak zcela zmizelo, stejně jako airbagy či zadní sedadla. Ochranná klec se nicméně dovnitř nenastěhovala. Místo toho se Chet rozhodl, že standardní brzdy nahradí karbon-keramickými od společnosti Uplugged Performance.

Došlo nicméně jen na přední kousky, mimo to pak ve všech čtyřech rozích byly vyměněny i brzdové hadičky. Zadní kotouče a třmeny však zůstaly sériovými, stejně jako brzdová kapalina. A právě na tu se Chet rozhodl zaměřit svůj aktuální hněv. S vozem totiž na okruhu těžce havaroval, když mu selhaly brzdy při jízdě rychlostí 274 km/h. Nehodu můžete vidět níže a pěkná není - vůz skončil ve stále vysoké rychlosti v bariéře a je zřetelně na odpis. Chet pak sice přežil, má ale mnohočetné zlomeniny a skončil ve špitále.

Jak majitel později uvedl, příčinou nebyly brzdy jako takové kotouče, nýbrž ona kapalina dodaná přímo Teslou. Při vysoké zátěži na okruhu se totiž začala vařit. Chet nyní požaduje, aby automobilka přišla se svolávací akcí, během které by došlo k nahrazení dosud užívané brzdové kapaliny odolnější, která skutečně odpovídá povaze okruhového režimu. A snadno může získat zastání i od jiných, neboť brzdy Teslám odchází podobným způsobem velmi snadno.

Nejsme si nicméně jisti, zda může uspět, automobilka ostatně opakovaně uvedla, že ani okruhový režim není určen k delšímu okruhovému využití. Kromě toho je třeba podotknout, že pokud již došlo na zmiňované zásahy do brzdového ústrojí, pak majitel mohl vyměnit i brzdovou kapalinu.

Vina je tedy tentokrát na Tesle jen částečně. Že Model S Plaid standardně nedodává s adekvátními brzdami, je fakt. Řešení Cheta ale bylo polovičaté a vzhledem k provedeným úpravám a investicím do nich selhalo na prkotině.

Youtuber Chet s Teslou Model S Plaid nepěkně havaroval na okruhu, odnesl ji pěti zlomenými žebry a frakturou kolene. Jen automobilku ale z problému tentokrát vinit nemůže. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Chillin' with Chet@YouTube

