Majiteli Tesly se vybitý vůz na hodiny zasekl u stojanu, reakce firmy je zarážející před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Je to problém, který ze světa aut na benzin a naftu neznáme, stát se ale může, jako každá jiná technická patálie. Co překvapí, je reakce či spíše nereakce automobilky.

S elektromobily jsou spojena mnohá pozitivna, ale také mnohá negativa, z nichž některá působí v kontextu se zkušenostmi se spalovacími vozy docela absurdně. Neznáme totiž případ, ve kterém by figurovalo zaseknutí vozu na čerpací stanici, protože z něj nebylo možné vyndat tankovací pistoli. Jak se ovšem nyní ukazuje, u elektrických aut to zase tak neobvyklý problém není.

Zmínil se o něm jeden z floridských majitelů Tesly Model 3 na Redditu, který s prakticky novou Teslou Model 3 (najeto měla jen 2 500 mil, tedy asi 4 000 km) zastavil u firemního Superchargeru. Poté, co auto připojil ke stojanu, ovšem obdržel zprávu, že došlo k chybě dobíjení. K čemu přesně došlo, není známo, nemusel by to ale být takový problém, kdyby mohl přejet k jinému stojanu a zkusit to znovu. To ale nešlo - zástrčku od té chvíle nešlo z vozu vysunout.

Majitel proto logicky zavolal na pomoc automobilku, kde se ovšem dobré rady nedočkal. Místo toho mu bylo oznámeno, že „přinejmenším po několik hodin“ nemůže počítat s výjezdem firemního technika. To není zrovna potěšující reakce v momentě, kdy zůstanete stát kdesi uprostřed území nikoho s vybitým autem, které „pupeční šňůra” nechce pustit a jediný, kdo nad ní má moc, je ten, kdo se vám není ochoten věnovat.

Majitel zaseklého elektromobilu se tedy v zoufalosti obrátil na komunitu na zmiňovaném Redditu, která se ukázala být více nápomocná. Hned celá řada lidí totiž přispěchala s radami a vlastními zkušenostmi, z čehože je evidentní, že nejde o ojedinělý problém. A netýká se pochopitelně pouze Tesly a jejích Superchargerů.

Dobrých rad tedy padla řada, ovšem žádná nefungovala. Tou nejlepší bylo využití mechanismu manuálního uvolnění dobíjecího kabelu, to se ovšem porouchalo též. Nakonec tedy majiteli nezbylo nic jiného, než vůz buď opustit, či v něm přenocovat až do příjezdu technika Tesly. Naštěstí si vybral to první, neboť technika by se nedočkal - do druhého dne na místo nikdo z automobilky nevyrazil, přestože na Floridě má Tesla spoustu poboček.

Majiteli ale přáli štěstí. Když se po nuceném přenocování na blíže neupřesněném místě druhý den ráno k autu vrátil, zjistil, že je plně nabité (původně mělo jen 15 procent baterie) a jde konečně odpojit od stojanu. Nyní dodává, že vůz nechá neprodleně zkontrolovat v servisu, aby se problém pokud možno neopakoval.

Kromě toho majitel uvádí uvedl, že automobilka se mu skutečně ozvala až druhý den poté, co s autem stojan opustil. Jakkoliv tak lze Tesle připisovat kredit za popularizaci elektrifikace, právě její chování, přístup k zákazníkům a kvalita jejích vozů jsou důvodem, proč je elektrický pohon řadou lidí odmítán. Paradoxem přitom v té chvíli je, že ač se technicky jedná o mnohem jednodušší stroj, díky komplexitě elektroniky se problémů objevuje hodně.

Na to ostatně poukazuje sám nešťastník, který dodává, že „chtěl, aby se o problému vědělo. Opravdu si totiž myslím, že elektromobily jsou dopravou budoucnosti. Ale jelikož tyto systémy jsou stále složitější a nedokážeme je opravit sami, vkládáme do výrobců důvěru, že nám pomohou, když je to třeba. Tohle byl ovšem zcela nový vůz a jejich nejlepší radou bylo, že ho mám nechat stát na parkovišti. Není přitom důvod, abych u tak kritického problému čekal na podporu 15 hodin.“ S tím zkrátka nelze než souhlasit.

Majitelé elektromobilů musí počítat s dalším úskalím, jenž je spojeno s dobíjením. V případě Tesly se ovšem navíc nemohou příliš spoléhat na podporu a pomoc automobilky, i když má pobočky všude v okolí. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec