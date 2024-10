Majitelům nových Maserati za jízdy dochází benzín, i když palivoměr ukazuje, ze „šťávy” mají dost před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Maserati

Tohle je problém tak italský, až to tříská dveřmi. Mimořádně banální funkce selhává kvůli trvajícím softwarovým problémům obou verzí nového Granturisma. Paradoxní dobrou zprávou v tomto případě je, že tohle auto na odbyt zatím moc nejde.

Není tomu dlouho, co si šéf koncernu Stellantis Carlos Tavares postěžoval, že Maserati se neprodává kvůli špatnému marketingu. Do jisté míry s tím vlastně jde i souhlasit, ostatně se jen podívejte na níže přiloženou reklamu. V té kromě elektrických modelů značky vystupuje také italský zpěvák Damiano David, který je možná idolem náctiletých, ovšem cílovou skupinu automobilky oslovuje jen stěží. Nejsme si totiž jisti, že by klientela Maserati, která je v průměru čtyřiceti- až padesátiletá, ochotně sedala na lep pětadvacetiletému zpěvákovi s četným tetováním a piercingem.

Je nicméně otázkou, zda by jakýkoli jiný přístup zafungoval lépe. I když Tavares zmiňoval, že značka „má ta správná auta a správné technologie“, realita se zdá být jiná. Hlavně do sportovního segmentu se elektromobilita nehodí, spojen s ní totiž není ten správný zvuk, který v nemalé míře dotváří zážitky z jízdy. Nicméně Italové se dnes nedokážou prosadit ani se spalovacím pohonem, jakkoli zrovna takové sportovní vozy se dnes prodávají prakticky sami.

Nejsme si tak vlastně jisti, zda ještě Maserati něco může pomoci. A pokud ano, oč by se mělo jednat. Nicméně nejnovější informace nevyznívají ku prospěchu této značky, s jejími modely GranTurismo a GranCabrio je totiž spojena svérázná svolávací akce, jak informuje Jalopnik. V USA se týká pouze 524 aut, přičemž 454 z nich disponuje pevnou střechou, jistě ale půjde o celosvětovou záležitost, jen úřady jinde nejsou tak rychlé. Problém dotčených sice majitele neohrožuje přímo na životě, i nebezpečné situace ale nakonec způsobit může.

Jak uvádí agentura NHTSA sledující bezpečnost na amerických silnicích, italským vozům selhává palubní elektronika. Kupé i kabriolet tak mohou náhle přestat jet, protože jim dojde benzin. Přijde vám to jako uživatelská chyba? Není tomu tak, děje se to totiž i ve chvíli, kdy příslušný ukazatel na displeji ukazuje, že palivová nádrž ještě není prázdná. Jenže v tu chvíli lže, je to lhář, reálně je veškerý benzin pryč. Maserati přitom již eviduje 4 případy, kdy si zákazníci museli zavolat asistenční službu, stejně jako 4 reklamace a 2 případy, kdy majitelé zůstali trčet někde v polích. Když se taková věc stane na dálnici, může to být pro méně rozvážného řidiče skutečně i nebezpečné.

Pozoruhodná je i skutečnost, že nejde o první takový problém. Na špatnou elektroniku, která ukazovala čtvrtku nádrže, i když v té již nebyly ani benzinové výpary, si totiž majitelé začali stěžovat již v červenci 2023. V mezičase si někteří zákazníci nechali systém opravit, právě tyto lidi tak automobilka nyní hodlá odškodnit. Ostatní pak začne do servisů povolávat 28. října. Kdy dojde na Evropu a další trhy, zatím nebylo upřesněno.

Lze už jen dodat, že po roce interního vyšetřování objevili Italové chybu v softwaru BCM. Dealeři tedy lidem nainstalují novou verzi, která by již měla hlásit správný stav paliva. Dolce Italia, se vším všudy.

Maserati GranTurismo, stejně jako spřízněné GranCabrio, musí do servisů kvůli špatným ukazatelům paliva, díky kterým mohou jejich majitelé zůstat trčet bez „šťávy” u silnice. To reputaci značky kladné body jistě nepřidá. Foto: Maserati

