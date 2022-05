Poslední vítězství Maxe Verstappena připravilo slavného rappera Draka o obrovské peníze před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Red Bull Racing

„Šílený Max” loni připravil o dobrou náladu spoustu lidí, když na poslední chvíli vyfoukl titul mistra světa Formule 1 Lewisi Hamiltonovi. Teď v tom pokračuje, jeho další nepřímou obětí je slavný rapper Drake.

O Maxi Verstappenovi si můžete myslet kde co, jedno mu ale nelze upřít - Formule 1 je i díky němu zase zábava. Jeden z nejtalentovanějších pilotů všech dob roky nás bavil tím, že přiváděl svého času nepříliš konkurenceschopné Red Bully na samou hranici možností, leckdy i za ni, chvíli se mu říkalo Crashtappen. A jakmile se vozy rakouské stáje alespoň trochu konkurenceschopnými staly, tak - slovy Tota Wolffa, a to je uznání - s nožem mezi zuby vyfoukl osmý titul mistra světa Lewisi Hamiltonovi.

Letos jsou karty rozdány nanovo a Hamilton tentokrát útočí zezadu. O nejlepší příčky se perou jen Verstappen s Charlesem Leclercem, dalším obrovským jezdeckým talentem, přičemž ve čtyřech závodech zvítězil jeden a ve zbylých dvou ten druhý. Včera to při Velké ceně Španělska na okruhu v Barceloně dlouho vypadalo na další vítězství Leclerca, ale nestalo se.

Monacký pilot ovládl kvalifikaci a do závodu vyjel skvěle. Verstappen mu sice chvíli zdatně sekundoval, pak jej ale z trati doslova sfoukl vítr při nájezdu do zatáčky číslo 4 a stále mladý Monačan byl jasně na koni. Jeho Ferrari ale nakonec nevydrželo ani do poloviny závodu a do vedení se postupně, přes nefunkční DRS a i s pomocí svého týmového kolegy dostal Verstappen a znovu vyhrál. Dobrá zpráva pro všechny Maxovy fanoušky, ne však pro rappera Draka.

Slavný kanadský hudebník se totiž před závodem přiznal, že si vsadil na Leclercovo vítězství. Prý tak v případě F1 učinil vůbec poprvé. Na platformě @Stake byl na monackého řidičského knížete vypsán kurs na vítězství 2,5:1, na což Drake vsadil - podržte se - 300 000 kanadských dolarů. To je spousta peněz, skoro 5,5 milionu korun. Vyhrát mohl zpět 750 000 CAD, asi 12,7 milionu Kč, jak už ale tušíte, vklad propadl sázkové kanceláři.

Zdá se, že Aubrey Graham, jak zní civilní jméno kanadského rappera, se mezi fanoušky Maxe V. nepřidá. Přišel o hromadu peněz, vlastně i na jeho poměry. Ačkoli se jeho čistě jmění počítá na miliardy korun, uvážíme-li, co všechno se do podobných záležitostí započítává (snadno řada relativně nelikvidních věcí od práv k albům až po investice do toho či onoho), nemusí pro něj být 5,5 milionu úplně drobné. Přesto se dá čekat, že si je při troše snahy za pár hodin vydělá zpět.

Sázet proti Maxi Verstappenovi se letos nevyplácí. Buď vyhrál, nebo nedojel, žádnou jinou bilanci ze závodu letos nemá. Ve Španělsku - bohužel pro Draka - dojel. Ilustrační foto: Red Bull Racing

Zdroj: WTF1

Petr Miler

